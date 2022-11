El BCE descarta Bitcoin com a inversió: “va cap a la irrellevància”

El Bitcoin va “cap a la irrellevància”. Funcionaris europeus especialitzats en estructures de pagament i mercats menystenen la criptomoneda com a inversió rendible. En una recent nota d’opinió, el director general de la divisió de Pagaments i Infraestructures de Mercat de l’ens monetari, l’alemany Ulrich Bindseil, acompanyat de l’assessor Jürgen Schaaf, han negat que l’actiu es pugui recuperar després de les recents davallades en valor.

Els economistes europeus neguen que la tímida recuperació en valor de la moneda en les darreres setmanes sigui sostenible. “Segurament és un darrer alè induït artificialment abans del camí cap a la irrellevància”, reiteren els analistes del BCE. Actualment, un bitcoin volta els 16.000 dòlars –després d’haver trencat el sòl dels 15.000 recentment–. En el darrer any, la davallada en valor ha estat inaudita, en tant que va assolir el 2021 un cim de 69.000 dòlars per moneda.

Tant Blindseil com Schaaf neguen, a més, que el mal rendiment de Bitcoin en els darrers mesos hagi estat provocat per les fallides de diversos grans exchanges. La caiguda de la moneda de Satoshi Nakamoto “era previsible abans del tancament d’FTX”, argumenten els representants del BCE. La desfeta econòmica respon més al “mal disseny conceptual i les deficiències tecnològiques” de l’actiu que no pas a qüestions conjunturals resolubles a curt termini.

Mercat artificial

El principal impediment de l’ús massiu de Bitcoin com a vehicle d’inversió és l’absència de capacitat productiva i de generació de beneficis socials d’aquesta mena de valors financers digitals. Els autors de l’informe, en aquest sentit, consideren que l’ascens els darrers anys del criptoactiu respon a una lògica de “bombolla especulativa”. “Els grans inversors de Bitcoin tenen inventius més forts per mantenir l’eufòria”, expliquen. Aquesta necessitat de sostenir fluxos constants és el que provoca l’elevada entrada de capital tot i el baix valor dels actius, uns 17284 milions d’euros durant la primera meitat del 2022.

En aquest sentit, apunten a la força dels grups de pressió del sector dels criptoactius sobre els legisladors per a la manca de normes en aquest mercat. El nombre de lobbistes del sector de les finances web3 s’ha triplicat només als Estats Units en els darrers anys, fins a superar els 320 només el 2021. “La regulació actual de les criptomonedes està parcialment definida per conceptes erronis”, defensen els economistes, tot recordant que les finances descentralitzades “han creat un valor limitat per a la societat, sense importar les expectatives de futur”.

Petjada ecològica

Més enllà de la seva irrellevància com a actiu financer, els directius del BCE posen èmfasi en l’elevada taxa de contaminació que genera el minatge i la gestió de Bitcoin. Segons l’informe, només aquesta criptomoneda “consumeix tanta electricitat en un any com Àustria”. L’elevada taxa de renovació del maquinari dels miners, a més, “genera tant rebuig electrònic com els Països Baixos”. “La ineficiència no és un defecte del sistema de Bitcoin, és una característica”, etziben.

Ignorem Bitcoin

Davant totes aquestes limitacions i potencials insídies sobre l’economia global de Bitcoin, els reguladors europeus insten les institucions continentals a, simplement, ignorar-lo. A l’opinió publicada pel BCE, els autors defensen que aquest actiu “no ha de tractar-se com a model de pagament ni com a forma d’inversió en termes normatius i, per tant, no ha de legitimar-se”.

En un sentit similar, alerten el sector financer tradicional contra la integració d’aquest model dins la seva cadena de valor. Blindseil i Schaaf avisen que, tot i “els elevats rendiments a curt termini que s’hi poden obtenir”, una aposta per les criptomonedes pot generar un “dany reputacional” difícilment reparable, a banda d’una caiguda de la confiança en els clients en cas que les pèrdues a llarg termini comencin a acumular-se als seus comptes de resultats.