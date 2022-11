Barcelona, “punt calent” de la innovació multinacional

Barcelona ja és la llar de més de 9.000 multinacionals. Les darreres inversions de grans projectes de negoci, recerca o disseny en diversos sectors confirmen el que comença a establir-se com a tendència: la capital del país ha esdevingut un “punt calent”, en paraules del director executiu d’Acció Joan Romero, per a l’activitat empresarial innovadora al sud d’Europa. “En els darrers anys ens estem trobant amb moltes empreses amb presència global que trien la ciutat per instal·lar centres de desenvolupament, d’excel·lència…”, explica el representant de l’agència per la competitivitat de l’empresa. El Barcelona Tech Spirit, l’esdeveniment anual celebrat per Tech Barcelona, n’ha acollit quatre: Cisco, Nestlé, Pepsi i Danone. Directius i encarregats territorials han celebrat un ecosistema capaç de generar valors diversos en tota la cadena productiva. “Barcelona és on s’ha de ser”, raona el CIO per al sud d’Europa de Danone, Nicolas Cosqueric.

Els dirigents dels diversos centres de recerca, disseny i innovació que s’han instal·lat a Barcelona coincideixen a una sèrie de factors que la fan atractiva per a la inversió de corporates: talent, ecosistema i qualitat de vida. Per a Susana Pastor, gerent del hub global d’IT de Nestlé, l’entorn barceloní és propici per atreure i retenir els millors treballadors tecnològics. Amb més de 600 empleats, el de l’alimentària suïssa és el centre de recerca tecnològica empresarial més potent de la ciutat. Sis anys després del seu aterratge –el 2016– la firma no només ha estat en contacte constant amb el nou talent generat a l’acadèmia barcelonina; sinó que ha fet servir l’atractiu de la ciutat com a factor de contractació exterior. Fins al 50% de la seva força de treball és estrangera, explica la directiva. “Barcelona és el millor lloc per aterrar talent digital”, postil·la.

Si bé l’ecosistema emergent no arriba del tot al 50% d’internacionalització, no queda lluny. La taxa de talent exterior dins les plantilles de les start-ups barcelonines es dispara fins al 30%, un dels més elevats del seu entorn, com apunta el mateix Cosqueric. “Mai vam dubtar massa a l’hora de triar una localització per al tech hub de Danone”, subratlla el directiu: l’ambient internacional i la capacitat de connexió amb professionals de diversos àmbits i procedències fa “molt fàcil atreure gent a Barcelona”. Amb 30 treballadors, el recent hub tecnològic de l’alimentària de capital francès –amb menys de tres mesos de vida– centra a Barcelona les seves operacions de ciència i analítica de dades, un sector que, en paraules del mateix director d’IT, “serà una gran diferència estratègica el 2025”.

Ecosistema al gust

La gran capacitat del teixit acadèmic barceloní en el camp de la ciència de dades és, precisament, el que va fer que PepsiCo triés la ciutat per instal·lar el seu primer centre global d’excel·lència i hub digital a Europa. Amb 130 treballadors, les oficines aspiren a triplicar-se en només dos anys, amb una projecció de plantilla d’unes 400 persones –totes elles formades en diversos camps de la indústria IT– el 2024. Segons el director de productes digitals de la multinacional alimentària David Catrini, una incumbent del calibre de les que aterren a la capital ha de triar molt bé a quin ecosistema es lliga, parant atenció a les necessitats específiques de cada activitat. “Catalunya aporta grans universitats en el camp de l’analítica de dades”, explica el nord-americà. “Exactament el que busquem al nostre centre”.

El Tech Spirit, celebrat a la seu de Tech Barcelona al Pier01 / Tech Barcelona

A més, per a una empresa alimentària –en paraules del mateix Catrini– Barcelona és un entorn ideal. El directiu considera que “la innovació es crea quan reuneixes un perfil tècnic amb algú del món del negoci” a què es vol dedicar la companyia. Així, en un ambient com el barceloní, amb una gran projecció d’empreses del sector horeca i un teixit de negoci alimentari influent, l’influx de talent tecnològic es combina amb l’experiència de negoci de directius, empresaris i treballadors especialitzats en la logística alimentària, el retail i el foodservice. “Si parlem d’innovació, cal parlar de negoci; per això vam triar Barcelona”, afegeix Catrini.

Centres de recerca

En el cas de Cisco, el recent aterratge a Barcelona, amb el seu primer centre de disseny de microxips d’alt rendiment a Europa, té especial valor: és el segon cop que la nord-americana tria la ciutat com a antena per operar a aquesta banda de l’Atlàntic. La nova oficina, de fet, s’ubicarà dins les mateixes instal·lacions que el seu centre d’innovació –un dels 10 que la tecnològica té a tot el món–. Xavier Azemar, director del complex, justifica la tria per la pròxima relació que la ciutat ofereix amb organitzacions d’excel·lència en tecnologia profunda.

“Quan vam buscar ubicació per al centre de disseny, créiem que era impossible trobar computació quàntica, semiconductors, fotònica, ciència de dades… tot en la mateixa localització”. La sorpresa, declara Azemar: Barcelona. Centres com l’Institut de Ciències Fotòniques a Castelldefels o el Barcelona Supercomputing Center ofereixen totes les solucions necessàries per dibuixar a la regió el futur de la microcomputació. “I si el talent no hi és, la vida a Catalunya facilita molt que hi vingui”, afegeix el directiu.

Bola de neu empresarial

Més enllà de l’apartat purament tècnic, el suport de l’administració pública és un factor essencial, per als directius, a l’hora d’ubicar una inversió d’aquesta mida. “Ajuntament i Generalitat van facilitar molt l’aterratge, i hi van donar molt de suport” en totes dues ocasions, segons Azemar. La facilitació administrativa s’estén també cap a esdeveniments que afavoreixen l’activitat de negoci de tecnològiques com les que han començat a operar a la capital. “A Barcelona sempre hi ha algun esdeveniment, un congrés; els clients sempre volen venir aquí”, raona el directiu, tot apuntant que la capacitat de mobilització de congressos com el MWC, l’ISE o l’Smart City Expo World Congress posen el món sencer a l’abast de les cadenes de valor que passen per Catalunya.

Decisions com les de Cisco, PepsiCo, Nestlé o Danone generen una sort de cercle virtuós. Tal com narra Pastor, un factor clau perquè una multinacional es decideixi per una ciutat a l’hora d’invertir són les referències properes. “Altres firmes que tenen dubtes es posen en contacte amb les incumbents, i no podem no donar bones referències”, celebra la representant de Nestlé. La cada cop més abundant xarxa de firmes establertes que arrelen a Barcelona s’afegeix, així, al potent ecosistema emprenedor de la ciutat. La facilitat de contacte entre ambdós mons, a més, facilita processos d’innovació oberta, de corporate venturing o atracció de talent i idees cap als vaixells més potents. “Barcelona és realment un tech hub d’innovació per a corporacions i emergents”, exposa Azemar. “És un encaix natural”, reitera Cosqueric.