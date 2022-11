Musk prepara 3.700 acomiadaments a la desesperada per retallar despeses a Twitter

Elon Musk enceta un programa de retallada de costos a Twitter amb 3.700 llocs de treball eliminats. El milmilionari sud-africà es desfa així de prop de la meitat de la força de treball del gegant de les xarxes socials. L’objectiu: frenar l’inevitable cop per a les seves finances que segueix la seva inversió de 44.000 milions de dòlars en la companyia fundada per Jack Dorsey.

Segons ha avançat l’agència nord-americana Bloomberg, l’acomiadament massiu serà comunicat el pròxim divendres. A més, l’home més ric del món eliminarà la permisiva política de teletreball que la multinacional havia implementat arran de la pandèmia: els poc més de 4.000 treballadors que es quedin a Twitter hauran de tornar a les oficines de San Francisco. Així, Musk repeteix la fallida política que ja va instaurar a Tesla: els treballadors de l’automobilística havien d’incorporar-se fa mesos a les oficines, però la manca de preparació de les infraestructures de l’empresa ha frenat el retorn al treball presencial.

Les informacions prèvies publicades pel New York Times apuntaven a un acomiadament massiu abans de l’1 de novembre, dia en que vencia el periode de repartiment d’accions entre els treballadors acordat a la compra de Twitter. Musk, però, ho va negar a les xarxes fa només dos dies. Ara, de nou segons Bloomberg, ja s’han produit les primeres execucions de contractes, principalment de càrrecs directius.

Tesla, en caiguda lliure

Una de les particularitats de la compra de Twitter va ser el lligam amb les accions de Tesla. Malgrat ser la persona més rica de la història, Musk no disposa, lògicament, de 44.000 milions de dòlars líquids per fer aquesta inversió. Part de l’adquisició, doncs, es va avalar amb les participacions de l’empresa de vehicles elèctrics. Per tant, com més alta sigui la valoració de la firma, més baix és el deute de Musk -i viceversa-. Les fluctuacions dels mercats, però, ja estan colpejant el milmilionari: la capitalització de la companyia va en caiguda lliure, i només avui ha perdut més de 12 punts, un 5% del seu valor al Dow Jones. Tot i que l’índex borsari novaiorquès cau en general, ho fa a un ritme molt més reduït que el de la firma de Musk, a un 1,55%.

Per acabar de formalitzar la compra, Musk també va contraure un préstec d’uns 13.000 milions de dòlars contra el capital de la mateixa firma tecnològica. Segons han confirmat diverses fonts especialitzades, això dispara els interessos del deute de Twitter en més de 1.000 milions de dòlars cada any, per sobre dels beneficis anuals de l’empresa. El proper precipici al qual s’enfronta el magnat explica alguns dels seus esbojarrats moviments per accelerar els ingressos, com la proposta de cobrar vuit dòlars al mes pels comptes verificats -una política d’elevat risc i baixa retribució, en tant que aportaria com a molt 36 milions de dòlars l’any-.