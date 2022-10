BBVA enfonsa el creixement català per al 2023 fins al 0,9%

L’economia catalana creixerà un 0,9% el 2023, prop d’un punt menys del que s’esperava. Així ho estima l’observatori regional del BBVA, que referma amb la seva darrera edició les previsions pessimistes del banc per al conjunt del mercat espanyol de cara al pròxim curs. Tot i que l’acceleració de l’activitat turística en el tercer trimestre ha estabilitzat la situació actual, amb unes previsions de creixement a finals de 2022 per sobre del 4,4%, les estimacions a llarg termini continuen sent ombrívoles. Així, Catalunya és una de les cinc comunitats autònomes que no superarà el nivell d’activitat econòmica previ a la pandèmia, juntament amb Astúries, el País Basc, Canàries i Balears.

Tot i la important caiguda, les estimacions del banc per a Catalunya no són –de bon tros– les pitjors de l’Estat. L’entitat basca augura, per exemple, un estancament total de l’economia gallega, així com creixements molt minsos a territoris com Navarra o el País Basc, que es quedarien en el 02 i el 03% respectivament. Les xifres catalanes queden també lluny, però, de la gran acceleració que es preveu per les economies de les Balears i les Canàries. El bon rendiment del turisme situa l’alça del PIB a ambdós arxipèlags al 2,2 i l’1,9% respectivament.

Fora de les comunitats especialment intensives en turisme, Madrid també creixerà, segons BBVA, molt per sobre del conjunt de l’Estat. Així, l’acceleració econòmica de la regió de la capital espanyola seria d’un 1,5% el pròxim any. Just per sota quedaria Extremadura, amb un creixement que voltaria l’1,2%. Val a dir, però, que en tots els casos l’increment econòmic és substancialment inferior al d’enguany: en el cas català, per exemple, suposa una desacceleració de 3,5 punts, des del 4,4% previst per tancar 2022.

La nova consellera d’Economia, Natàlia Mas / ACN

La inflació, a prop de caure

Com apunta l’informe de BBVA, la majoria de regions de l’Estat ja han començat a doblegar la corba de la inflació. Excepte a Canàries i a la Comunitat de Madrid, totes registren baixades significatives en els darrers mesos, tot i que aquesta és la que menys nota l’alça de preus, amb un índex inferior al 8%. Per la seva banda, Catalunya està per sota de la xifra del conjunt de l’Estat, amb un IPC inferior al 9% per primer cop en mesos.

Tot i això, apunten des del banc, la inflació continuaran sent elevada durant el pròxim curs continuaria sent elevada. Les mesures per controlar la inflació, com la pujada dels tipus d’interès que el BCE ja ha anunciat que mantindrà un mes més a finals d’octubre, afectaran alguns sectors clau de l’economia espanyola i catalana, com l’habitatge, que creix molt per sota d’altres períodes. A totes les comunitats, de fet, la inversió en habitatges de nova construcció és encara inferior a la del 2019.

Els efectes de la pandèmia sobre els estalvis, però, seran una de les xarxes de contenció de la caiguda econòmica davant el manteniment de la inflació. Segons apunta BBVA, l’excés d’estalvi durant el confinament encara aporta un matalàs econòmic prou substancial per a sostenir el consum privat.