Alemanya, primer gran aliat de Sánchez per reformar el mercat elèctric

La reforma del mercat elèctric europeu sembla que cada cop està més a prop. Aquest dimarts el ministre d’Economia alemany, Robert Habeck, ha fet un pas endavant en el que podria ser una de les negociacions més dures i complicades en el si de la Unió Europea donant suport a la proposta presentada pel govern espanyol. En una conferència celebrada a Berlín, el també vicecanceller ha afirmat que la idea “és molt interessant” i que ofereix “una bona base” per començar a negociar el disseny del nou mercat.

Cal recordar que la Comissió Europea haurà de presentar el pròxim mes de març una proposta per a redissenyar el mercat d’energia del bloc després que la invasió russa d’Ucraïna hagi disparat els preus del gas. En la seva intervenció, el polític alemany ha assegurat que la UE necessita un preu europeu de l’electricitat industrial i subratlla que la crisi dels preus de l’energia no pot resoldre’s sense una solució transnacional. “Ha de succeir d’aquesta manera, i també crec que és realista”, ha emfatitzat el polític verd, per a qui 2023 serà un any crucial per a la política energètica.

De fet, la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica del govern espanyol Teresa Ribera, ja va assenyalar fa uns dies que el mercat elèctric europeu “necessita més seguretat i certeses respecte de l’accés i la seguretat de subministrament” energètic. El nou model proposat per l’Estat obre “oportunitats de tenir energia a preus raonables” amb una menor variància diària, enfront l'”extrema volatilitat” de l’últim any i mig. Així ho va assegurar Ribera en la roda de premsa posterior a l’últim Consell de Ministres on també va argumentar que la reforma no respon només a les necessitats sobrevingudes per la crisi energètica actual i la guerra a Ucraïna, sinó també per donar compte de la varietat del mix energètic europeu, molt més gran ara que fa 20 anys, quan es va dissenyar el mercat comú.

La ministra de Transició Ecològica espanyola Teresa Ribera amb el ministre alemany de Protecció del Clima Robert Habeck en una reunió dels 27 a l’estiu / EP

Tot i aquest suport cal recordar que l’espanyol serà el primer govern d’un estat membre a traslladar a l’executiu comunitari la proposta de reforma del mercat energètic, el que vol dir que altres estats també faran les seves aportacions, ara bé, amb el suport d’Alemany, tot s’encara amb més esperança, ja que és un dels pesos pesants de la UE. a més, des de l’executiu de Pedro Sánchez ja han avisat que, si bé la proposta espanyola va ser la primera a arribar, la reforma energètica europea serà un “procés llarg”. De fet, ja va assumir que per implementar diversos canvis que va proposar Ribera, que s’està convertint en una de les figures a tenir en compte en matèria energètica dins de la UE, caldrien modificacions de la directiva de mercat interior. A banda de les traves burocràtiques, també caldria acordar amb la resta d’estats membres el sentit del futur mercat elèctric, fet que podria no ser tan fàcil si agafem de precedent el pacte del topall al preu del gas.

Què proposa el govern espanyol?

A propòsit d’això, però, què és el que proposa el govern espanyol? Doncs bé, la idea de l’executiu de Pedro Sánchez és “reduir la volatilitat” dels preus de l’electricitat. El projecte de la Moncloa passaria per una dualitat de comercialització de les diferents tecnologies: les més barates –renovables, hidràulica i nuclear– s’adquiririen a llarg termini, en comptes de fer-ho als mercats diaris. Amb la reducció de tecnologies de generació mitjançades pel mercat marginalista, les energies més barates deixarien de pagar-se al preu de la més cara, normalment el gas. Al final el que s’està proposant és desacoblar el gas del pool diari perquè així interfereixi menys en el preu final.