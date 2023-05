El 40% dels inquilins de Barcelona, víctimes dels “desnonaments invisibles”

El mercat de lloguer a Barcelona està cada cop més difícil per culpa de l’alça dels preus desorbitada. Bona prova d’aquest fet és que el 38% dels inquilins d’un pis de lloguer a la capital catalana van haver de mudar-se perquè o bé el propietari els va apujar el preu de lloguer, no els va renovar el contracte, per incapacitat de seguir pagant o per assetjament immobiliari, segons un estudi de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).

Aquestes quatre causes conformen el que l’institut ha denominat com els “desnonaments invisibles”, ja que no requereixen una ordre judicial. El 62% de les mudances en un pis de lloguer van ser voluntaries, és a dir, per motius familiars o laborals, entre d’altres, tot i que poden amagar “constrenyiments estructurals”, alerta l’IDRA. D’altra banda, l’informe també conclou que el 65% de la població que viu de lloguer a la ciutat té més 35 anys i que cau el percentatge de propietaris d’habitatges.

Augmenta la població que viu de lloguer

A més, l’informe -elaborat entre octubre i desembre de l’any passat a partir de 1.023 casos-, també detecta que la població que viu de lloguer ha passat del 38,2% al 40,1% mentre que els qui tenen un pis de propietat passa del 57,6% al 55,8%. En aquest sentit, el 71% dels enquestats no esperen heretar cap habitatge en un futur, mentre que el 20,5% preveu rebre’n un; un 4,6% dos i un 3,8% més de tres pisos. A més, la meitat de les herències, un 51,9%, es compartirà amb un cohereu i un 16,3% l’enquestat en serà l’únic hereu.

D’altra banda, el 71,9% de les mudances es produeixen en barris d’igual o major renda. Concretament, el 48,2% es queda al mateix barri, un 23,7% es trasllada a un barri de major renda. El 28,1%, restant de la gent que es muda va un barri de menor renda.

Qui és l’inquilí prototip?

L’estudi de l’IDRA també ha conformat el que seria l’inquilí prototip de Barcelona. Aquest seria un ciutadà de 40 anys, ja que la franja majoritària té entre 35 i 50 anys, mentre el 23,8% dels llogaters té més de 51 anys i el 35,1% té menys de 35 anys. La majoria de les llars, un 45,5%, tenen una superfície d’entre 61 i 90 metres quadrats i un 31,5% es concentra en habitatges inferiors de menys de 60 metres quadrats.

Una altra de les conclusions de l’informe és que el 20% dels llogaters pertany a una minoria ètnica. La gran majoria s’autopercep com a blanc europeu, amb un 77,4%; un 4,7% blanc de fora d’Europa; el 12,6% és llatinoamericà, l’1,7% magrebí i el 3,6% restants d’altres ètnies.