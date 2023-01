El preu de l’habitatge es dispara a Nou Barris mentre cau a Sarrià

Nou Barris és el districte de Barcelona on més es va encarir l’habitatge l’any 2022. Segons un estudi de Fotocasa, els preus es van disparar als barris de la zona un 7,5% entre el desembre del 2021 i el final del passat exercici. Aquesta acceleració és gairebé tres punts més intensa que la que ha patit Horta-Guinardó, en segona posició, amb una pujada del 4,8% interanual.

Tal com se’n desprèn de l’informe, en dos districtes més els preus van pujar per sobre del 4%. Es tracta dels barris de Sant Andreu, amb un ascens dels costos del 4,5%, i l’Eixample, amb un 4,4%. En aquest està present, a més, el barri on més s’ha encarit l’habitatge en el darrer curs, la Dreta de l’Eixample.

Tot i aquests significatius encariments, el preu a la ciutat va caure lleugerament, en un 0,5% any a any, principalment impulsat pels preus als districtes més propers al mar. Sants-Montjuïc és la zona amb una variació negativa més significativa, d’un 3,4%; mentre que a Ciutat Vella van caure un 1,2%, pel 2,7% que han baixat a Sant Martí. Crida especialment l’atenció l’alentiment dels costos a Sarrià-Sant Gervasi, amb una reducció propera als dos punts, d’un 1,7%.

L’habitatge va per barris

Si bé el districte clau de l’encariment residencial és Nou Barris, cap dels barris on més s’han encarit els habitatges s’hi troba. A la Dreta de l’Eixample, l’informe de Fotocasa reflecteix una pujada del 13,8%, seguit del Baix Guinardó, on es va encarir un 13,2%. El tercer sector on els preus s’eleven a un ritme de dues xifres és La Salut, a Gràcia, amb un 10%.

La Dreta de l’Eixample és el barri on més pugen els preus / ACN

Amb aquesta pujada, la Dreta de l’Eixample s’estableix com el tercer barri amb el metre quadrat més car de la ciutat, amb 6.568 euros en el cas de l’habitatge de segona mà. El més car de Barcelona és, substancialment per sobre, Diagonal Mar, amb uns 7.529 euros el metre quadrat, seguit de Sarrià, que tot i l’abaratiment interanual frega els 6.800 euros. També destaquen àrees com Pedralbes, amb uns 6.364 euros, o Sant Gervasi Galvany, que frega els 6.200 euros el metre quadrat.

Catalunya, a l’alça

Tal com registra el mateix estudi, el preu de l’habitatge a Catalunya va pujar en un 3,9% durant el passat curs, fins als 2.643 euros el metre quadrat –el quart més car de tots els territoris de l’Estat espanyol, només superat per la Comunitat de Madrid, les Balears i el País Basc–. Per demarcacions, la que més pateix l’espiral de preus és Girona, amb un augment del 8%, seguida de Tarragona (+5,7%). A Lleida i Barcelona l’encariment és menys pronunciat, amb un 1,5% i un 0,6% interanual respectivament.