El petroli català enceta l’any amb una caiguda de facturació propera al 50%

El sector petrolier català ha encetat el gener amb una contracció de vendes entre el 30 i el 50%, segons confirmen diverses fonts empresarials. Les distribuïdores low cost, tot i haver descartat pèrdues significatives amb la retirada de la bonificació als carburants de 20 cèntims el litre per part govern espanyol, han patit els efectes d’una elevada concentració d’activitat durant els darrers dies del 2022 que ha alentit la reactivació del subministrament durant els primers dies del curs. Els operadors apunten a un augment progressiu del negoci, si bé encara mouen quantitats inferiors a les d’un mes abans.

Les fonts consultades descarten que els efectes de la retirada dels 20 cèntims siguin “estructurals”. Els dipòsits, apunten els empresaris del sector, continuen plens des de després de les festes nadalenques; i els negocis confien a reactivar la seva activitat passades les primeres setmanes, quan els consumidors hagin de tornar a repostar per als seus viatges diaris. Encara és d’hora, coincideixen, per pensar més a llarg termini. “No sabem si la gent agafarà més el transport públic o altres alternatives per la pujada de preus”, lamenten.

Ja era cara abans

“La gasolina ja estava cara abans, si pujava a dos euros es quedava en 1,80”, recorda el president de Petrolis Independents Jordi Roset. L’encariment del petroli i els seus derivats depèn de molts més factors que unes ajudes administratives que han revelat tensions dins el sector. No ha ajudat l’abaratiment de 10 cèntims el litre amb mesures de fidelització per part de les grans refineres, com Repsol o BP.

Tot i això, Roset reitera que el sector no està especialment preocupat per aquesta “competència deslleial”, com l’han descrit altes empresaris petroliers. “És una mica de publicitat enganyosa”, opina l’empresari, tot recordant que les low cost “mantenen un preu més baix que les grans cadenes amb o sense els 10 cèntims”. Sense anar més lluny, el salt entre les cadenes catalanes i els preus a una estació de servei de Repsol podia superar el passat dimarts els 30 cèntims –20 si es compta la bonificació via app de telèfon mòbil que proposa la cotitzada–.

Imatge d’un complex petroquímic / EP

Canvis estructurals

Si bé els efectes de la bonificació de 20 cèntims per part de l’Estat es deixaran de notar mentre passin les setmanes, Roset apunta a canvis marginals que es poden mantenir en el preu de gasoil i gasolina. Les noves exigències mediambientals reclamen una major proporció de biodièsel en el primer cas i éter en el segon, un afegit que pot encarir el producte uns sis cèntims. Els costos d’aquestes matèries, però, també fluctuen, i el sector té difícil projectar les fluctuacions en els costos al consumidor. Amb tot, els dubtes sobrevolen el primer mes de l’exercici.

Daltabaixos de preus

Després de setmanes de caigudes, que van deixar el preu de referència de la gasolina als volts de l’1,56 el litre, el primer dia del 2023 els carburants van repuntar de nou, en aquest cas amb un lleuger 1%. El butlletí petrolier de la UE va deixar el cost del litre de gasolina den 1,584, i el de dièsel a 1,661 euros. Tot i les pujades, queden lluny del pic de referència registrat per l’organisme comunitari, que es va donar a finals de març de l’any passat, quan ambdós carburants superaven amplament el llindar de l’1,80 euros el litre.