Els escumosos lluiten per convertir-se en un producte de consum habitual

Nadal és una de les èpoques de l’any on el consum creix més. Compres, regals i festivitats fan que moltes empreses depenguin de l’augment de vendes d’aquestes dates per acabar de tancar un any amb beneficis. Històricament, els cellers eren els grans guanyadors de l’època nadalenca, sobretot quan es referien als escumosos, entre ells el cava. De fet, en moltes famílies catalanes el cava només es consumeix per Nadal, deixant-lo arraconat i resignat a ser la beguda de les celebracions, o fins i tot de les postres, una tendència que des de fa anys els cellers volent trencar. Benvinguts a la desestacionalització dels escumosos.

“Si mires Google, el pic de vendes més elevat del cava és per Nadal”, explica Martí Albet, gerent del celler Albet qui afegeix que “és un producte molt versàtil que no hauria de consumir-se només en dates assenyalades”. I és que tal com declaren els experts els vins escumosos no són begudes només de postres. “Fa anys, es feien escumosos més dolços i sembla que la tradició de beure cava amb les postres s’ha quedat, tot i que el maridatge no sigui l’adequat”, detalla Eva Plazas, enòloga del celler Vilarnau. Una opinió que també comparteix Ton Mata, president de Corpinnat, qui assegura que canviar aquestes tendències és un “procés lent”.

La ironia d’aquesta iniciativa és que Catalunya és un dels grans països exportadors d’escumosos, però a la vegada en té un consum molt reduït. Si parlem dels països nòrdics, Plazas confirma que “allà sí que ha començat la desestacionalització” i afegeix que “ja es pot demanar una copa de cava en comptes d’una cervesa”. De fet, en petites dosis, els territoris exportadors d’escumosos -el Penedès, Sant Sadurní…- també tenen aquesta cultura de beure escumosos en més moments a part de Nadal: “Crec que el biaix és més clar a la ciutat i lluny de les comarques productores”, reconeix Albet.

Els restaurants no venen copes

Com ja explica Mata, les tendències costen de canviar i són processos que es poden allargar en el temps. Per aquest motiu, els cellers coincideixen en afirmar que ja hi ha iniciatives per intentar recomanar el consum dels escumosos fora de les celebracions habituals. “Hem començat a fer tasts i el wine bar està obert tot l’any”, diu l’enòloga del celler Vilarnau. I és que, segons coincideixen els tres cellers, apropar el públic al consum usual dels escumosos és un dels primers passos perquè s’acabi convertint en una beguda qüotidiana.

Tot i això, el gran canvi recau en els restauradors. No és cap secret que els bars no tenen per costum oferir una copa de cava, almenys no a Barcelona ni a les proximitats de la ciutat. “És una qüestió de creure en el producte”, assegura Plazas, fent referència al fet que ja hi ha restaurants i bars que plantegen l’opció de fer-se una copa d’escumós. “Encara estem molt lligats a la cultura de la cervesa”, lamenta Albet, qui afegeix que “poques vegades hi ha la possibilitat que et presentin alguna cosa que no sigui cervesa”. A més, és complicat conservar una ampolla de cava oberta uns dies, ja que va perdent el gas. “La cervesa es consumeix al moment, però per un escumós s’ha d’obrir una ampolla”, explica Mata qui reconeix que “és complicat demanar això als restauradors”.

Un altre problema afegit és el preu de la copa d’escumós, que continua sent més alt del que et costaria fer una cervesa o fins i tot algun vi tranquil. Aquesta tendència a inflar el preu dels escumosos dona voltes a la mateixa qüestió, ja que si no es ven a un preu més elevat, al restaurador no li surt a compte fer la copa perquè encara hi ha poca demanda. “És un peix que es mossega la cua”, assegura Mata. Tot i això, ja hi ha alguns bars i restaurants que estan implementant aquesta nova beguda a uns preus no tan elevats, però la gran majoria encara “inflen molt el preu del vi i ja no parlem dels escumosos”, lamenta el gerent del celler Albet.

Les joves, l’epicentre del canvi

Tot canvi de consum passa per la implementació en les noves generacions, “una assignatura pendent”, segons Plaza. L’enòloga del celler Vilarnau confirma que els joves encara no beuen escumosos fora de dates assenyalades i que “això provoca que la tendència no canviï”. Una opinió similar té el president de Corpinnat qui assegura que “els joves no han entrat”, fent referència al fet que les iniciatives que s’han anat plantejant i aquests canvis d’hàbits de consum no han arrossegat als joves. “Continuem tenint un consum molt per sota la cervesa, també en les noves generacions”, recorda Mata.

Tot i ser l’estrella de la campanya de Nadal, el cava necessita fer una rentada de cara. Als països nòrdics ja es considera una beguda de consum quotidià i es pren de la mateixa manera que es pot prendre una cervesa. La situació demana l’esforç de tots els sectors, és a dir, cellers, restaurants, però també els consumidors. “No ens volem desfer de la campanya de Nadal, però volen vendre durant tot l’any”, assegura Albet. El president de Corpinnat, també afavoreix el producte que fan i assegura que “s’ha de trencar amb la paradoxa de ser un gran país exportador i poc consumidor”.