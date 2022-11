Catalunya no recupera les xifres prepandèmiques de turisme estranger

Catalunya va rebre 1.652.459 turistes estrangers al setembre, el que suposa un 17,8% menys que el mateix mes del 2019, abans de la pandèmia. Així doncs, el territori continua sense recuperar-se de la Covid-19 però, si la xifra es compara amb el setembre del 2021, quan 877.825 turistes van visitar Catalunya, representa un augment del 88,2%, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Dos de cada tres turistes que van visitar l’estat espanyol van venir a Catalunya, però no es van gastar el mateix que durant la prepandèmia. De fet, en total els viatgers internacionals es van gastar 1.863 milions d’euros, un 18,2% per sota dels registres del 2019, però un 135% més que l’any passat. Per persona i dia, al setembre la despesa es va situar en 198 euros.

Segons les dades que publica l’INE aquest dijous, els turistes estrangers es gasten 23 euros més que el que van gastar l’any passat a Catalunya i 13 euros menys que el 2019. Per tant, tot i que el turisme continua creixent en comparació a l’any passat, la inflació i l’encariment de certs productes essencials fa que els visitants no es gastin els mateixos diners que abans.

En relació amb l’origen dels viatgers, un 17,1% van ser francesos i un 12,8% del Regne Unit. De nou, Catalunya es va situar com el segon destí principal de l’Estat, només superat per les Illes Balears (24,3%), i seguida d’Andalusia (14,3%). Al territori català es van registrar més de 9,4 milions de pernoctacions. Amb tot, en l’acumulat dels nou primers mesos de l’any, Catalunya ha rebut 11,5 milions de turistes, un 208,2% més que l’any passat. La xifra es troba per sota de l’acumulat entre el gener i el setembre del 2019, quan els visitants estrangers es van enfilar fins als 15,6 milions.

Viatjar per negoci i no per plaer

Al conjunt de l’Estat, al setembre es van rebre 7,8 milions de turistes internacionals, un 66,3% més que el mateix mes del 2021, però un 12,3% per sota dels nivells prepandèmia (8,9 milions). L’INE ha destacat l’augment del turisme de negocis, que al setembre va créixer un 90,4% respecte de l’any passat, fins als 487.547 viatgers.

El Regne Unit es va mantenir com el principal país de residència dels visitants, amb 1,8 milions de turistes, el que representa un 23% del total i un augment del 128,4% en termes interanuals. El van seguir Alemanya i França, amb 1,1 milions i 932.255 turistes, respectivament. En comparació amb l’any anterior, també és significatiu l’augment dels turistes procedents dels Estats Units, que van créixer un 140,5% al setembre; Irlanda, amb un augment del 80%; i Itàlia, amb un increment del 70,4%.

Quant a la despesa dels turistes a tot l’Estat, es va elevar fins als 9.243 milions d’euros, davant dels 5.051 milions del mateix mes de l’any passat. Es tracta d’un augment del 83%. Segons les dades provisionals de l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) de l’INE, la despesa mitjana diària va créixer un 22,4% anual, fins als 169 euros. Catalunya també es va situar com a segona comunitat amb més pes en la despesa dels turistes, acumulant fins al 20,2% del total.