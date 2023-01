Els carburants tornen a impulsar l’IPC al gener

L’Índex de Preus de Consum registra al gener el seu primer creixement des del pic de preus del passat mes de juliol. Segons les dades avançades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística, els preus a l’Estat s’eleven una dècima respecte del mes de desembre, fins al 5,8%, impulsats per un encariment dels carburants més pronunciat que ara fa un any i una menor reducció del preu de la roba i calçat durant el període de rebaixes. Per la seva banda, la inflació subjacent –sense comptar energia ni aliments no processats– continua disparada, fins al 7,5%, un augment de mig punt respecte del desembre que la situa gairebé un 2% per sobre de la general.



La dada del gener haurà de ser confirmada a mitjans del pròxim mes pel mateix INE, si bé apunta cap a un estancament de la moderació de preus. Gasolina i gasoil compensen la reducció dels preus de l’electricitat, que han baixat substancialment més que ara fa un any. Amb tot, la dada avançada queda encara cinc punts per sota del pic assolit a l’estiu, quan l’índex de preus va escalar fins al 10,8%.

L’energia lidera

Tot i la pujada dels preus dels carburants respecte del gener del 2022, l’abaratiment de l’energia continua marcant la tendència de les dades inflacionistes. La subjacent disparada, fins als set punts i mig, no compta els preus energètics, indicant així que els motors de l’alça de preus es troben en altres verticals -com ara el de l’alimentació processada, després d’un desembre en què els aliments es van encarir un 15,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior-.

Moncloa, optimista

Des del ministeri d’Afers Econòmics celebren la dada d’inflació del gener. L’augment d’una dècima arriba, afirmen, “tot i la retirada de la bonificació generalitzada al combustible”, que hauria tingut efectes limitats sobre el conjunt de l’economia. El departament dirigit per la vicepresidenta primera Nadia Calviño ha apuntat també que la subjacent arribarà al seu màxim durant el primer trimestre d’enguany i, més endavant, “seguirà el camí descendent de la general”.