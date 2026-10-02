Amb motiu del Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia, Veolia posa en relleu la importància de gestionar els recursos de manera eficient per reduir les emissions, millorar la competitivitat i reforçar la seguretat del subministrament
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