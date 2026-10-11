Espanya triomfa a la cocteleria mundial 2026: tres dels seus bars, entre els millors del planeta

Prepareu-vos per repensar les vostres nits i, potser, la vostra propera escapada. La cocteleria mundial acaba de dictar sentència en el seu rànquing més prestigiós, i el que ha passat a Espanya desafia totes les expectatives que podíem tenir. No estem parlant d’una tendència qualsevol; és la confirmació d’un nou epicentre del bon beure.
Qui diria que, en un món dominat per la sofisticació asiàtica i la força creativa llatinoamericana, la vella Europa resistiria amb una elegància tan brutal? (Nosaltres tampoc ho vèiem venir, però la realitat és tossuda). El secret d’aquesta resistència, i fins i tot d’aquest triomf, rau en la capacitat de reinventar sense perdre l’essència.
Però el que realment ens ha deixat amb la boca oberta és veure com Espanya no només resisteix, sinó que es consolida com un dels grans pols d’aquesta revolució líquida. Tres dels seus bars han estat coronats entre els millors del planeta el 2026, segons el prestigiós rànquing de The World’s 50 Best Bars. És un reconeixement que va molt més enllà del simple llistat; és la validació d’una cultura de la cocteleria que s’està gestant amb una potència imparable.
La nova geografia del bon beure: Europa es manté ferma
El panorama global de la cocteleria és més dinàmic que mai. Mentre Àsia es manté en la pole position amb innovacions constants i Amèrica Llatina guanya una presència cada vegada més potent, Europa demostra una resiliència admirable. Els bars del continent s’han negat a cedir terreny davant les tendències d’altres latituds, defensant la seva pròpia visió i creativitat.
En aquesta edició dels The World’s 50 Best Bars, Europa ha aconseguit classificar 18 dels seus locals, una xifra que parla per si mateixa. Està clar que, malgrat l’empenta de 13 bars asiàtics i altres 13 llatinoamericans, el Vell Continent té un lloc innegable en l’elit mundial. Això no és casualitat; és el fruit d’anys de dedicació, formació i, per què no dir-ho, una certa dosi de geni.
Creia que la cocteleria europea s’havia quedat enrere, però la veritat és que està més viva que mai. Aquests premis ho demostren clarament.
Aquesta distribució geogràfica ens ofereix una fotografia clara d’un sector en plena ebullició, on cada regió aporta el seu gra de sorra, o més aviat, el seu toc de licor. El que abans podien ser nínxols, ara són corrents principals que influeixen en tota la indústria. És una competència sana que eleva el llistó per a tots, i al final, els grans beneficiats som nosaltres, els amants dels bons còctels.
Espanya al podi mundial: un triomf amb nom propi (i algun secret)
I aquí ve la notícia que ens fa treure pit: de tots aquests 18 bars europeus que han aconseguit fer-se un lloc en el rànquing, tres són espanyols. No és una xifra menor. Ens situa en una posició privilegiada i confirma que la nostra cocteleria no és només reconeguda, sinó que marca tendència a nivell global. Dos d’aquests locals ja eren vells coneguts d’aquest prestigiós llistat, però la gran sorpresa ha estat la irrupció d’un nouvingut al Top 50.
Aquest fet és particularment rellevant perquè no només manté l’excel·lència dels que ja eren referència, sinó que obre la porta a una nova generació de talents. Demostra que el sector a Espanya està en constant evolució, que hi ha un caldo de cultiu fèrtil per a la innovació i que la qualitat no és flor d’un dia. Estem davant d’un moment daurat per a la mixologia espanyola, una veritable explosió de creativitat.
La inclusió d’un establiment nou en un rànquing tan competitiu és una fita que cal celebrar. Significa que, més enllà dels noms ja consolidats, hi ha nous projectes que aporten idees fresques, tècniques trencadores i, sobretot, una passió desbordant. Aquests llocs no només serveixen begudes; creen experiències, narratives líquides que transcendeixen el simple acte de prendre un còctel. És, en definitiva, un triomf cultural.
Més enllà del líquid: l’impacte en els nostres viatges
Aquest reconeixement global no només afecta els mixòlegs i els bars; té un impacte directe en el sector del viatge i el turisme. Cada vegada més, els viatgers busquen experiències autèntiques i memorables que van més enllà dels monuments. La gastronomia i, cada cop amb més força, la cocteleria, s’han convertit en un element clau per a la presa de decisions a l’hora d’escollir una destinació.
La presència de tres bars espanyols al Top 50 mundial reforça la imatge d’Espanya com un destí d’excel·lència no només en gastronomia, sinó també en la cultura de la beguda. Aquests locals es converteixen en autèntics reclams turístics per a aquells que valoren la qualitat, la innovació i l’art de la cocteleria. És un actiu valuós per a la marca país que projecta una imatge de sofisticació i bon gust.
Aquesta connexió entre cocteleria i viatges és una tendència que no podem ignorar. Forma part del que anomenem el turisme d’experiències, on el que es busca és la immersió en la cultura local a través dels seus sabors i les seves creacions. (I nosaltres, ho admetem, ja estem planejant la nostra pròxima ruta per descobrir-los). És una oportunitat d’or per descobrir racons amb un encant especial que potser no estaven a la teva llista original.
L’oportunitat d’una experiència imprescindible
Si fins ara pensàveu que la cocteleria era cosa de quatre experts, és hora de canviar el xip. Aquest reconeixement internacional no és una moda passatgera, és la confirmació d’una tendència sòlida i imparable. L’excel·lència dels bars espanyols al rànquing The World’s 50 Best Bars és una invitació oberta a descobrir noves sensacions, a educar el paladar i a gaudir d’una nit diferent.
El calendari per visitar aquests temples del bon beure s’omplirà ràpidament (confieu en nosaltres). No deixeu passar l’oportunitat de viure una experiència que us connectarà amb la part més innovadora i creativa de la nostra cultura. És la vostra oportunitat per ser part d’alguna cosa gran, d’alguna cosa que està canviant la manera com veiem i gaudim dels còctels.
Així que sí, llegir això ha estat una decisió intel·ligent. Ara tenim la informació per planificar una ruta o, si més no, una nit, que ens porti a conèixer per què la cocteleria espanyola és la sensació mundial. Ja veureu com val la pena cada moment, cada detall, cada sorbet. Quin d’aquests bars serà el primer que visitarem?