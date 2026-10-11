España triunfa en la coctelería mundial 2026: tres de sus bares, entre los mejores del planeta

Prepárense para repensar sus noches y, quizás, su próxima escapada. La coctelería mundial acaba de dictar sentencia en su ranking más prestigioso, y lo que ha ocurrido en España desafía todas las expectativas que podíamos tener. No estamos hablando de una tendencia cualquiera; es la confirmación de un nuevo epicentro del buen beber.

¿Quién diría que, en un mundo dominado por la sofisticación asiática y la fuerza creativa latinoamericana, la vieja Europa resistiría con una elegancia tan brutal? (Nosotros tampoco lo veíamos venir, pero la realidad es terca). El secreto de esta resistencia, e incluso de este triunfo, radica en la capacidad de reinventarse sin perder la esencia.

Pero lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos es ver cómo España no solo resiste, sino que se consolida como uno de los grandes polos de esta revolución líquida. Tres de sus bares han sido coronados entre los mejores del planeta en 2026, según el prestigioso ranking de The World’s 50 Best Bars. Es un reconocimiento que va mucho más allá de la simple lista; es la validación de una cultura de la coctelería que se está gestando con una potencia imparable.

La nueva geografía del buen beber: Europa se mantiene firme

El panorama global de la coctelería es más dinámico que nunca. Mientras Asia se mantiene en la pole position con innovaciones constantes y América Latina gana una presencia cada vez más potente, Europa demuestra una resiliencia admirable. Los bares del continente se han negado a ceder terreno ante las tendencias de otras latitudes, defendiendo su propia visión y creatividad.

En esta edición de The World’s 50 Best Bars, Europa ha logrado clasificar 18 de sus locales, una cifra que habla por sí misma. Está claro que, a pesar del empuje de 13 bares asiáticos y otros 13 latinoamericanos, el Viejo Continente tiene un lugar innegable en la élite mundial. Esto no es casualidad; es el fruto de años de dedicación, formación y, por qué no decirlo, una cierta dosis de genio.

Creía que la coctelería europea se había quedado atrás, pero la verdad es que está más viva que nunca. Estos premios lo demuestran claramente.

Esta distribución geográfica nos ofrece una fotografía clara de un sector en plena ebullición, donde cada región aporta su grano de arena, o más bien, su toque de licor. Lo que antes podían ser nichos, ahora son corrientes principales que influyen en toda la industria. Es una competencia sana que eleva el listón para todos, y al final, los grandes beneficiados somos nosotros, los amantes de los buenos cócteles.

España en el podio mundial: un triunfo con nombre propio (y algún secreto)

Y aquí viene la noticia que nos hace sacar pecho: de todos estos 18 bares europeos que han logrado hacerse un lugar en el ranking, tres son españoles. No es una cifra menor. Nos sitúa en una posición privilegiada y confirma que nuestra coctelería no solo es reconocida, sino que marca tendencia a nivel global. Dos de estos locales ya eran viejos conocidos de este prestigioso listado, pero la gran sorpresa ha sido la irrupción de un recién llegado al Top 50.

Este hecho es particularmente relevante porque no solo mantiene la excelencia de los que ya eran referencia, sino que abre la puerta a una nueva generación de talentos. Demuestra que el sector en España está en constante evolución, que hay un caldo de cultivo fértil para la innovación y que la calidad no es flor de un día. Estamos ante un momento dorado para la mixología española, una verdadera explosión de creatividad.

La inclusión de un establecimiento nuevo en un ranking tan competitivo es un hito que hay que celebrar. Significa que, más allá de los nombres ya consolidados, hay nuevos proyectos que aportan ideas frescas, técnicas rompedoras y, sobre todo, una pasión desbordante. Estos lugares no solo sirven bebidas; crean experiencias, narrativas líquidas que trascienden el simple acto de tomar un cóctel. Es, en definitiva, un triunfo cultural.

Más allá del líquido: el impacto en nuestros viajes

Este reconocimiento global no solo afecta a los mixólogos y los bares; tiene un impacto directo en el sector del viaje y el turismo. Cada vez más, los viajeros buscan experiencias auténticas y memorables que van más allá de los monumentos. La gastronomía y, cada vez con más fuerza, la coctelería, se han convertido en un elemento clave para la toma de decisiones a la hora de elegir un destino.

La presencia de tres bares españoles en el Top 50 mundial refuerza la imagen de España como un destino de excelencia no solo en gastronomía, sino también en la cultura de la bebida. Estos locales se convierten en auténticos reclamos turísticos para aquellos que valoran la calidad, la innovación y el arte de la coctelería. Es un activo valioso para la marca país que proyecta una imagen de sofisticación y buen gusto.

Esta conexión entre coctelería y viajes es una tendencia que no podemos ignorar. Forma parte de lo que llamamos el turismo de experiencias, donde lo que se busca es la inmersión en la cultura local a través de sus sabores y sus creaciones. (Y nosotros, lo admitimos, ya estamos planeando nuestra próxima ruta para descubrirlos). Es una oportunidad de oro para descubrir rincones con un encanto especial que quizá no estaban en tu lista original.

La oportunidad de una experiencia imprescindible

Si hasta ahora pensaban que la coctelería era cosa de cuatro expertos, es hora de cambiar el chip. Este reconocimiento internacional no es una moda pasajera, es la confirmación de una tendencia sólida e imparable. La excelencia de los bares españoles en el ranking The World’s 50 Best Bars es una invitación abierta a descubrir nuevas sensaciones, a educar el paladar y a disfrutar de una noche diferente.

El calendario para visitar estos templos del buen beber se llenará rápidamente (confíen en nosotros). No dejen pasar la oportunidad de vivir una experiencia que los conectará con la parte más innovadora y creativa de nuestra cultura. Es su oportunidad para ser parte de algo grande, de algo que está cambiando la manera en que vemos y disfrutamos de los cócteles.

Así que sí, leer esto ha sido una decisión inteligente. Ahora tenemos la información para planificar una ruta o, al menos, una noche, que nos lleve a conocer por qué la coctelería española es la sensación mundial. Ya verán cómo vale la pena cada momento, cada detalle, cada sorbo. ¿Cuál de estos bares será el primero que visitaremos?