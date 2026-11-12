Mientras todos van a Ronda, este pueblo blanco esconde una cueva de arte neolítico bajo una fortaleza árabe

Hay viajeros que se limitan a seguir las rutas de siempre sin mirar más allá del mapa turístico oficial. Cuando se piensa en un refugio andaluz de casas blancas, el primer nombre que salta a la mente de la gran mayoría es el mismo de siempre. Pero a poca distancia de esta masificación se esconde un auténtico balcón de Andalucía que desafía cualquier lógica urbana colgando de la roca.

Foto: P199 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

(Sí, nosotros también tuvimos que mirar el mapa dos veces para situarlo). Se trata de un rincón donde el paisaje se abre paso entre horas de olivares y un entorno natural protegido que preserva su esencia más genuina. (Y lo mejor es que aún se puede caminar por sus calles sin chocar con grupos de autobuses).

Un laberinto de piedra bajo los pies

La verdadera sorpresa no se encuentra solo en la superficie de sus empinadas travesías, sino mucho más abajo. (Preparen las piernas, porque aquí no valen las excusas). El subsuelo de esta localidad esconde un monumental laberinto de setecientos escalones de piedra que invita a descender hacia las entrañas de la tierra. (Un descenso no apto para los que temen las alturas).

Este recorrido subterráneo ofrece unos cuatrocientos cincuenta metros de galerías donde la oscuridad reina a sus anchas. Dentro de este espacio esculpido durante milenios, las estalactitas y las estalagmitas configuran un escenario casi irreal. Pero el detalle más fascinante es que estas cavidades aún sirven de refugio para comunidades de murciélagos mientras guardan su tesoro rupestre más antiguo.

No todo viaje necesita grandes autopistas ni guías inalcanzables; a veces, bajar setecientos escalones de piedra te recuerda que la verdadera historia siempre ha estado escondida bajo tierra.

Hablaremos de huellas que transportan directamente hasta el neolítico, mostrando cómo el arte primitivo encontró en estas paredes húmedas su lienzo definitivo. Un testimonio mudo que ha resistido el paso del tiempo a escasos metros de la vida cotidiana de los vecinos. (Una auténtica clase de historia en vivo y en directo).

La huella milenaria de la fortaleza

Mientras la parte subterránea fascina por su geología y su arte prehistórico, la corona del pueblo no se queda atrás. Coronando el núcleo urbano se alzan los restos de un castillo del siglo IX que domina todo el territorio circundante. Desde esta atalaya defensiva, las vistas sobre los tejados encalados y la vastedad de la sierra quitan el aliento a cualquier visitante.

Justo al lado de esta antigua fortaleza árabe, el museo arqueológico local recoge el testimonio material de todo lo encontrado en el interior de la cueva. (Una parada obligatoria para entender quién pisó estas mismas calles hace miles de años). Piezas y objetos cotidianos que explican la transición de una época a otra sin salir del mismo recinto.

El bocado definitivo para cerrar la escapada

Después de caminar arriba y abajo entre cuestas y escalinatas, el cuerpo pide una tregua que solo la gastronomía local sabe proporcionar. Para rematar la jornada de descubrimiento, nada mejor que perderse de nuevo por las fachadas encaladas hasta aterrizar en alguna terraza de la plaza principal. (Y es aquí donde nuestro presupuesto se encuentra con un auténtico placer terrenal).

La experiencia se completa pidiendo una buena tabla de queso de cabra local acompañada generosamente por un buen chorro de aceite de oliva virgen. (Una combinación sencilla pero de aquellas que hacen valer cada kilómetro de carretera hasta el corazón de Andalucía). Si a esto le sumamos la fama de sus mantecados —considerados de los más cotizados de todo el Estado—, el círculo queda cerrado con excelencia.

Quedarse en la superficie y no atreverse con el descenso subterráneo es perderse la mitad de la película, así que vale la pena planificar la visita antes de que el resto del planeta descubra el secreto. (Después no digan que no les avisamos a tiempo).