Mdina, Malta: Historia y secretos de la ciudad silenciosa

Mdina, conocida como la «ciudad silenciosa» de Malta, ha fascinado a viajeros durante siglos. Sus imponentes muros esconden un laberinto de calles medievales que, a primera vista, parecen susurrar historias de un pasado glorioso. Pero, ¿realmente es tan «silenciosa» como nos hacen creer? Lo que hay tras la fachada es una trama de poder, secretos y supervivencia que te obligará a reescribir todo lo que pensabas saber sobre este enclave estratégico.

Esta joya mediterránea, que significa «ciudad» en árabe, no es solo un escenario de postal; es un testigo vivo de una historia tan rica como cruel. Su origen se remonta a la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años, y fue fundada por los fenicios antes de ser la capital romana de Melite. Hoy, con menos de 300 residentes dentro de sus murallas, sorprende que, a pesar de su belleza y significado, Mdina sea solo candidata a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace tres décadas, esperando el reconocimiento que creemos que ya merece.

El secreto de su Fortaleza Oculta

La ubicación estratégica de Mdina, en el punto más elevado y alejado de la costa, no fue una casualidad. Fue la solución definitiva para proteger a la población de los constantes ataques de piratas que asolaban el Mediterráneo. Tras las primeras fortificaciones fenicias, árabes y romanos añadieron capas de defensa, creando calles laberínticas diseñadas para confundir y frustrar a cualquier invasor. Es una lección de táctica militar camuflada en un paraje de ensueño.

Pero la tranquilidad que le valió el sobrenombre de «ciudad silenciosa» es hoy un mito, sobre todo cuando llegan los cruceros. Cientos de turistas inundan sus calles cada día, rompiendo la paz ancestral con cámaras y conversaciones. Lo más impactante es que el acceso es prácticamente libre, y a pesar de las quejas de los residentes, no se han adoptado medidas para limitar la entrada masiva. (Sí, nosotros también nos preguntamos cómo se mantiene el «silencio»).

Las puertas: La cara y la cruz de un pasado poderoso

La entrada más icónica, la Puerta de Mdina (o de Vilhena), es una obra maestra barroca de principios del siglo XVIII, diseñada por el arquitecto parisino Charles François de Mondion. Su imagen se ha convertido en universal, gracias a apariciones en «Juego de Tronos» (como Desembarco del Rey), «Agora» o la reciente «Napoleón». Pero más allá de su estética, el interior esconde una representación con los tres patrones de Malta, incluyendo Santa Águeda de Catania, mostrando el pecho cortado por orden del emperador. Un recordatorio de la brutalidad que a menudo se esconde tras la fe y el poder.

Mucho más inquietante es la Puerta de los Griegos, que durante siglos fue la única entrada para los esclavos. Este acceso revelaba una parte oscura de Mdina: el comercio de seres humanos, una práctica habitual durante el mandato de la Orden de San Juan. Muchas familias nobles de la ciudad dependían de este negocio, que fue abolido por Napoleón en 1798. Este hecho dejó a muchos residentes sin sus ingresos habituales, demostrando cómo la economía de la época estaba fundamentada en una realidad que hoy nos parece casi imposible de concebir.

Entrar a Mdina es hacer un viaje en el tiempo, pero no al pasado idílico que imaginan las guías, sino a uno que nos muestra las duras verdades que sustentaban el poder y la belleza de estos muros.

La huella del tiempo y los nuevos escándalos

La resiliencia de Mdina es innegable. En 1693, un terrible terremoto sacudió Sicilia, dejando 60.000 muertos, pero en Malta no hubo ninguna víctima. Sin embargo, la ciudad sufrió grandes daños y fue reconstruida con el estilo barroco que aún hoy podemos admirar, incluyendo la majestuosa Catedral de San Pablo. Más tarde, la ocupación francesa (1798-1800) trajo saqueos, especialmente a la iglesia de la Anunciación, hecho que encendió una revuelta que finalmente acabó con el dominio francés y dio paso al protectorado británico.

Entre sus edificios emblemáticos, el Palazzo Santa Sofia, del siglo XIII, sobrevivió al terremoto y se considera el edificio más antiguo de Mdina. El Palazzo Vilhena, diseñado por De Mondion, fue un hospital y hoy es el Museo Nacional de Historia Natural. Pero la historia de Mdina no se queda en el pasado. A principios de este año, un escándalo sacudió la ciudad: el monasterio de San Pedro, el más antiguo de monjas en Malta, cerró. El Vaticano descubrió que la única religiosa había arrendado partes del monasterio, sin autorización, por 150 años a una empresa, por 21.000 euros anuales. Un secreto moderno que emerge, recordándonos que el poder y las transacciones ocultas siguen siendo parte de la realidad, incluso en una «ciudad silenciosa».

Un sabor de historia en cada bocado

Incluso la gastronomía de Mdina tiene sus propias historias de resistencia. El «Stuffat tal-fenek», el guiso de conejo, es el plato nacional maltés. Durante el dominio de la Orden de San Juan, la caza de conejos era un deporte reservado a las élites, prohibido para el resto. Pero los conejos se multiplicaron y la clase baja continuó cazándolos de forma ilegal, convirtiéndolos en un alimento básico y en un símbolo de su supervivencia. Hoy, lo puedes degustar en el restaurante De Mondion, con estrella Michelin, un homenaje al arquitecto que modeló gran parte de la Mdina barroca.

Mdina no es solo una ciudad para visitar, es una experiencia inmersiva. Es una lección de resiliencia, un espejo que refleja los altos y bajos de la historia humana, desde la brutalidad del comercio de esclavos hasta los secretos de monasterios modernos. Su «silencio» es, en realidad, un murmullo constante de miles de historias que esperan ser desveladas. No pierdas la ocasión de verla con unos ojos nuevos.

Así que la próxima vez que oigas hablar de la «ciudad silenciosa», ya sabrás que hay mucho más bajo la superficie. ¿Vas a dejar que sus muros te sigan ocultando sus verdaderos secretos?