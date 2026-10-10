La “ciutat silenciosa” de Malta: Mdina, una capital medieval entre pirates, esclaus i l’ombra del Vaticà

Mdina, la coneguda com a “ciutat silenciosa” de Malta, ha fascinat viatgers durant segles. Els seus murs imponents amaguen un laberint de carrers medievals que, a primera vista, semblen susurrar històries d’un passat gloriós. Però, realment és tan “silenciosa” com ens fan creure? El que hi ha rere la façana és una trama de poder, secrets i supervivència que t’obligarà a reescriure tot el que pensaves saber sobre aquest enclavament estratègic.
Aquesta joia mediterrània, que significa “ciutat” en àrab, no és només un escenari de postal; és un testimoni viu d’una història tan rica com cruel. El seu origen es remunta a l’Edat de Bronze, fa uns 4.000 anys, i va ser fundada pels fenicis abans de ser la capital romana de Melite. Avui, amb menys de 300 residents dins de les seves muralles, sorprèn que, malgrat la seva bellesa i significat, Mdina sigui només candidata a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de fa tres dècades, esperant el reconeixement que creiem que ja mereix.
El secret de la seva Fortalesa Oculta
La ubicació estratègica de Mdina, al punt més elevat i allunyat de la costa, no va ser una casualitat. Va ser la solució definitiva per protegir la població dels constants atacs de pirates que assolaven el Mediterrani. Després de les primeres fortificacions fenícies, àrabs i romans van afegir capes de defensa, creant carrers laberíntics dissenyats per confondre i frustrar qualsevol invasor. És una lliçó de tàctica militar camuflada en un paratge de somni.
Però la tranquil·litat que li va valdre el sobrenom de “ciutat silenciosa” és avui un mite, sobretot quan arriben els creuers. Centenars de turistes inunden els seus carrers cada dia, trencant la pau ancestral amb càmeres i converses. El més impactant és que l’accés és pràcticament lliure, i malgrat les queixes dels residents, no s’han adoptat mesures per limitar l’entrada massiva. (Sí, nosaltres també ens preguntem com es manté el “silenci”.)
Les portes: La cara i la creu d’un passat poderós
L’entrada més icònica, la Porta de Mdina (o de Vilhena), és una obra mestra barroca de principis del segle XVIII, dissenyada per l’arquitecte parisenc Charles François de Mondion. La seva imatge s’ha convertit en universal, gràcies a aparicions a “Joc de Trons” (com a Desembarcament del Rei), “Agora” o la recent “Napoleó”. Però més enllà de la seva estètica, l’interior amaga una representació amb els tres patrons de Malta, incloent Santa Àgueda de Catània, mostrant el pit tallat per ordre de l’emperador. Un recordatori de la brutalitat que sovint s’amaga darrere la fe i el poder.
Molt més inquietant és la Porta dels Grecs, que durant segles va ser l’única entrada per als esclaus. Aquest accés revelava una part fosca de la Mdina: el comerç d’éssers humans, una pràctica habitual durant el mandat de l’Orde de Sant Joan. Moltes famílies nobles de la ciutat depenien d’aquest negoci, que va ser abolit per Napoleó el 1798. Aquest fet va deixar a molts residents sense els seus ingressos habituals, demostrant com l’economia de l’època estava fonamentada en una realitat que avui ens sembla gairebé impossible de concebre.
Entrar a Mdina és fer un viatge en el temps, però no al passat idíl·lic que imaginen les guies, sinó a un que ens mostra les dures veritats que sustentaven el poder i la bellesa d’aquestes muralles.
L’empremta del temps i els nous escàndols
La resiliència de Mdina és innegable. El 1693, un terrible terratrèmol va sacsejar Sicília, deixant 60.000 morts, però a Malta no hi va haver cap víctima. No obstant això, la ciutat va patir grans danys i va ser reconstruïda amb l’estil barroc que encara avui podem admirar, incloent la majestuosa Catedral de Sant Pau. Més tard, l’ocupació francesa (1798-1800) va portar saquejos, especialment a l’església de l’Anunciació, fet que va encendre una revolta que finalment va acabar amb el domini francès i va obrir pas al protectorat britànic.
Entre els seus edificis emblemàtics, el Palazzo Santa Sofia, del segle XIII, va sobreviure al terratrèmol i es considera l’edifici més antic de Mdina. El Palazzo Vilhena, dissenyat per De Mondion, va ser un hospital i avui és el Museu Nacional d’Història Natural. Però la història de Mdina no es queda en el passat. A principis d’aquest any, un escàndol va sacsejar la ciutat: el monestir de Sant Pere, el més antic de monges a Malta, va tancar. El Vaticà va descobrir que l’única religiosa havia arrendat parts del monestir, sense autorització, per 150 anys a una empresa, per 21.000 euros anuals. Un secret modern que emergeix, recordant-nos que el poder i les transaccions ocultes segueixen sent part de la realitat, fins i tot en una “ciutat silenciosa”.
Un gust de història en cada mos
Fins i tot la gastronomia de Mdina té les seves pròpies històries de resistència. El “Stuffat tal-fenek”, el guisat de conill, és el plat nacional maltès. Durant el domini de l’Orde de Sant Joan, la caça de conills era un esport reservat a les elits, prohibit per a la resta. Però els conills es van multiplicar i la classe baixa va continuar caçant-los de forma il·legal, convertint-los en un aliment bàsic i en un símbol de la seva supervivència. Avui, el pots degustar al restaurant De Mondion, amb estrella Michelin, un homenatge a l’arquitecte que va modelar gran part de la Mdina barroca.
Mdina no és només una ciutat per visitar, és una experiència immersiva. És una lliçó de resiliència, un mirall que reflecteix els alts i baixos de la història humana, des de la brutalitat del comerç d’esclaus fins als secrets de monestirs moderns. El seu “silenci” és, en realitat, un murmuri constant de milers d’històries que esperen ser desvetllades. No perdis l’ocasió de veure-la amb uns ulls nous.
Així que la propera vegada que sentis parlar de la “ciutat silenciosa”, ja sabràs que hi ha molt més sota la superfície. Vas a deixar que els seus murs et segueixin amagant els seus veritables secrets?