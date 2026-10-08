«Esto es lo que me gusta»: El Gran Wyoming elige este pueblo marinero de Galicia por su tranquilidad no masificada

¿Estás cansado de playas saturadas, de ‘resorts’ impersonales y de luchar por un espacio en la arena cada verano? Parece que encontrar un rincón auténtico donde desconectar de verdad se ha convertido en una misión casi imposible en nuestro mundo hiperconectado y masificado. La búsqueda del paraíso perdido, aquel lugar donde el tiempo se detiene, es una constante.

Foto: Vanbasten 23 / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto? Un lugar donde la tranquilidad es la norma, no la excepción, y donde el mar todavía marca el ritmo auténtico de la vida. Un refugio definitivo que ha cautivado incluso a un rostro tan conocido como el de El Gran Wyoming, un hombre que, por su profesión, conoce el mundo y sabe perfectamente qué busca cuando necesita huir del bullicio.

Hablamos de Laxe, un pueblo marinero escondido en la Costa da Morte gallega. Wyoming no lo piensa dos veces cada verano: vuelve a esta localidad coruñesa buscando una combinación que nosotros también deseamos con todas nuestras fuerzas: la paz absoluta, la naturaleza intacta y una vida local que aún gira en torno al mar. ‘Son pueblos pequeños, que todavía no están masificados. Esto es lo que me gusta’, ha confesado él mismo, revelando uno de sus grandes trucos para la escapada perfecta.

Laxe no es un pueblo cualquiera. Es una joya oculta, un tesoro imprescindible, donde el Atlántico se convierte en el principal protagonista, moldeando cada rincón con su fuerza y belleza inigualable. Situado en la ría de Corme e Laxe, forma parte de uno de los territorios más singulares del litoral gallego, donde el paisaje cambia constantemente entre playas abiertas al océano, pequeñas calas recónditas y acantilados dramáticos.

Su playa, un extenso arenal de arena fina y clara con aguas tranquilas, se fusiona directamente con el núcleo urbano. Aquí no hace falta hacer kilómetros para llegar a la orilla; el mar es tu vecino, invitándote a pasear sin prisas al atardecer, cuando el cielo se pinta de colores imposibles que ningún filtro de Instagram podría replicar. (Sí, nosotros también nos lo imaginamos y ya estamos preparando las maletas).

Descubriendo los rincones ocultos de Laxe: la Costa da Morte más pura

Pero Laxe es mucho más que su playa principal. En pocos kilómetros, encontrarás la playa de Soesto, más abierta al océano con un carácter salvaje y ventoso, ideal para los amantes de las olas o de la contemplación profunda. Y si buscas algo verdaderamente singular, la de Traba guarda uno de los secretos naturales más impactantes de la zona: una laguna litoral detrás de un sistema dunar espectacular.

Este paisaje tiene una belleza especialmente serena. El agua de la laguna queda separada del océano por la barrera de arena, mientras las montañas y las formaciones rocosas del entorno completan un escenario que parece alejado de cualquier núcleo urbano. Es un espacio de gran valor natural, especialmente importante para la vida de las aves, un lugar para perderse y encontrar la verdadera esencia de la Costa da Morte, lejos de los circuitos turísticos más convencionales y, por tanto, masificados.

La tranquilidad no tiene precio. Encontrar un lugar donde el tiempo se estira, donde cada instante se disfruta sin prisas, es la clave para una desconexión auténtica. Wyoming lo sabía, y ahora tú también.

Y no podemos olvidar su patrimonio. Dominando el puerto y la playa desde una posición elevada, la iglesia de Santa María da Atalaia, de estilo gótico marinero, cuenta siglos de historia y estrategia. Su ubicación tuvo un carácter estratégico para controlar la costa, y hoy, el templo sigue siendo uno de los puntos imprescindibles para comprender la historia de Laxe. Desde sus inmediaciones, además, se obtiene una panorámica privilegiada del pueblo y del paisaje que lo rodea, una validación definitiva de que esta elección no puede ser mejor.

El casco histórico conserva también parte de su carácter tradicional, con calles y construcciones que recuerdan la estrecha relación que durante generaciones ha existido entre la población y el mar. Es un lugar donde cada piedra, cada fachada, cada mirada al mar, te conecta con una historia viva y sin artificios. Un auténtico error sería no pasear por él.

La gastronomía: el sabor de la tradición marinera y la autenticidad

La identidad de Laxe también llega a la mesa, y de qué manera. La gastronomía, como era de esperar en un pueblo con una historia tan vinculada a la pesca, es un festival de sabores auténticos y sin concesiones. El pescado y el marisco fresco, directamente de la lonja al plato, son los reyes indiscutibles de la mesa, garantizando una calidad y un sabor que nuestro paladar agradecerá profundamente (y nuestro espíritu también). Es una solución para quienes buscan comida de verdad.

Alrededor del puerto, el ambiente marinero se hace patente en cada rincón, especialmente al final del día, cuando las terrazas comienzan a llenarse con la tranquilidad de aquellos que saben disfrutar de la vida a un ritmo pausado. El producto del mar, las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación y las pequeñas tabernas forman parte de una experiencia imprescindible que tiene tanto que ver con comer bien como con observar cómo transcurre la vida en un pueblo donde el estrés parece una palabra desconocida.

El manifiesto del nuevo viajero: huyendo de las masas para encontrar la esencia

Esta apuesta de Wyoming por Laxe no es un simple capricho de una celebridad. Representa una tendencia creciente, una auténtica revolución en la manera de viajar: la búsqueda de la ‘desconexión real’, de aquellos lugares donde la experiencia no se limita a una foto para Instagram, sino a una vivencia profunda y sin filtros. Es el manifiesto de un nuevo viajero que huye de las modas efímeras para abrazar la calidad y la autenticidad, invirtiendo en memorias duraderas en lugar de ‘likes’ temporales.

Pero atención: estos tesoros ocultos no lo serán para siempre. La palabra viaja rápido, y la tranquilidad no masificada es un bien cada vez más preciado, una rareza que puede verse amenazada por su propia popularidad. Si buscas tu solución definitiva para unas vacaciones genuinas, una experiencia de viaje que realmente aporte valor y paz, quizás es el momento de apuntar Laxe a tu lista antes de que la marea de turistas la descubra por completo. El tiempo se agota para vivirla en su esencia más pura y menos alterada.

Terminar de leer esto significa que ya tienes una información esencial que muchos aún no conocen. Has descubierto no solo un lugar, sino una filosofía de viaje que podría cambiar tus vacaciones para siempre. Una estrategia viral para tu próxima aventura, sin aglomeraciones. ¡De nada!