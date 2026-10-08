«Això a mi és el que em va»: El Gran Wyoming tria aquest poble mariner de Galícia per la seva tranquil·litat no massificada

Estàs cansat de platges saturades, de ‘resorts’ impersonals i de lluitar per un espai a la sorra cada estiu? Sembla que trobar un racó autèntic on desconnectar-se de veritat s’ha convertit en una missió gairebé impossible en el nostre món hiperconnectat i massificat. La recerca del paradís perdut, aquell lloc on el temps s’atura, és una constant.
Però i si et digués que hi ha un secret? Un lloc on la tranquil·litat és la norma, no l’excepció, i on el mar encara marca el ritme autèntic de la vida. Un refugi definitiu que ha captivat fins i tot a un rostre tan conegut com el d’El Gran Wyoming, un home que, per la seva professió, coneix el món i sap perfectament què busca quan necessita fugir de l’enrenou.
Parlem de Laxe, un poble mariner amagat a la Costa da Morte gallega. Wyoming no s’ho pensa dues vegades cada estiu: torna a aquesta localitat corunyesa buscant una combinació que nosaltres també desitgem amb totes les nostres forces: la pau absoluta, la natura intacta i una vida local que encara gira entorn de la mar. ‘Són pobles petits, que encara no estan massificats. Això a mi és el que em va’, ha confessat ell mateix, revelant un dels seus grans trucs per a l’escapada perfecta.
Laxe no és un poble qualsevol. És una joia oculta, un tresor imprescindible, on l’Atlàntic es converteix en el principal protagonista, modelant cada racó amb la seva força i bellesa inigualable. Situat a la ria de Corme e Laxe, forma part d’un dels territoris més singulars del litoral gallec, on el paisatge canvia constantment entre platges obertes a l’oceà, petites cales recòndites i penya-segats dramàtics.
La seva platja, un extens arenal de sorra fina i clara amb aigües tranquil·les, es fusiona directament amb el nucli urbà. Aquí no cal fer quilòmetres per arribar a la riba; el mar és el teu veí, convidant-te a passejar sense presses al capvespre, quan el cel es pinta de colors impossibles que cap filtre d’Instagram podria replicar. (Sí, nosaltres també ens ho imaginem i ja estem preparant les maletes).
Descobrint els racons amagats de Laxe: la Costa da Morte més pura
Però Laxe és molt més que la seva platja principal. En pocs quilòmetres, trobaràs la platja de Soesto, més oberta a l’oceà amb un caràcter salvatge i ventós, ideal per als amants de les onades o de la contemplació profunda. I si busques quelcom veritablement singular, la de Traba guarda un dels secrets naturals més impactants de la zona: una llacuna litoral darrere d’un sistema dunar espectacular.
Aquest paisatge té una bellesa especialment serena. L’aigua de la llacuna queda separada de l’oceà per la barrera de sorra, mentre les muntanyes i les formacions rocoses de l’entorn completen un escenari que sembla allunyat de qualsevol nucli urbà. És un espai de gran valor natural, especialment important per a la vida de les aus, un lloc per perdre’s i trobar la veritable essència de la Costa da Morte, lluny dels circuits turístics més convencionals i, per tant, massificats.
La tranquil·litat no té preu. Trobar un lloc on el temps s’estira, on cada instant es gaudeix sense presses, és la clau per a una desconnexió autèntica. Wyoming ho sabia, i ara tu també.
I no podem oblidar el seu patrimoni. Dominant el port i la platja des d’una posició elevada, l’església de Santa María da Atalaia, d’estil gòtic mariner, explica segles d’història i estratègia. La seva ubicació va tenir un caràcter estratègic per controlar la costa, i avui, el temple continua sent un dels punts imprescindibles per comprendre la història de Laxe. Des de les seves immediacions, a més, s’obté una panoràmica privilegiada del poble i del paisatge que l’envolta, una validació definitiva que aquesta elecció no pot ser millor.
El casc històric conserva també part del seu caràcter tradicional, amb carrers i construccions que recorden l’estreta relació que durant generacions ha existit entre la població i el mar. És un lloc on cada pedra, cada façana, cada mirada al mar, et connecta amb una història viva i sense artificis. Un autèntic error seria no passejar-hi.
La gastronomia: el sabor de la tradició marinera i l’autenticitat
La identitat de Laxe també arriba a la taula, i de quina manera. La gastronomia, com era d’esperar en un poble amb una història tan vinculada a la pesca, és un festival de sabors autèntics i sense concessions. El peix i el marisc fresc, directament de la llotja al plat, són els reis indiscutibles de la taula, garantint una qualitat i un gust que el nostre paladar agrairà profundament (i el nostre esperit també). És una solució per als qui busquen menjar de veritat.
Al voltant del port, l’ambient mariner es fa palès a cada racó, especialment al final del dia, quan les terrasses comencen a omplir-se amb la tranquil·litat d’aquells que saben gaudir de la vida a un ritme pausat. El producte del mar, les receptes tradicionals que han passat de generació en generació i les petites tavernes formen part d’una experiència imprescindible que té tant a veure amb menjar bé com amb observar com transcorre la vida en un poble on l’estrès sembla una paraula desconeguda.
El manifest del nou viatger: fugint de les masses per trobar l’essència
Aquesta aposta de Wyoming per Laxe no és un simple caprici d’una celebritat. Representa una tendència creixent, una autèntica revolució en la manera de viatjar: la recerca de la ‘desconnexió real’, d’aquells llocs on l’experiència no es limita a una foto per Instagram, sinó a una vivència profunda i sense filtres. És el manifest d’un nou viatger que fuig de les modes efímeres per abraçar la qualitat i l’autenticitat, invertint en memòries duradores en lloc de ‘likes’ temporals.
Però atenció: aquests tresors ocults no ho seran per sempre. La paraula viatja ràpid, i la tranquil·litat no massificada és un bé cada vegada més preuat, una raresa que pot veure’s amenaçada per la pròpia popularitat. Si busques la teva solució definitiva per a unes vacances genuïnes, una experiència de viatge que realment aporti valor i pau, potser és el moment d’apuntar Laxe a la teva llista abans que la marea de turistes la descobreixi per complet. El temps s’esgota per viure-la en la seva essència més pura i menys alterada.
Acabar de llegir això significa que ja tens una informació essencial que molts encara no coneixen. Has descobert no només un lloc, sinó una filosofia de viatge que podria canviar les teves vacances per sempre. Una estratègia viral per a la teva pròxima aventura, sense aglomeracions. De res!