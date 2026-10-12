Descubre el parque natural de Valencia: sus senderos esconden un santuario que nació de un lirio

Hay lugares que parecen sacados de otro continente, verdaderas anomalías en el paisaje que nos invitan a reescribir nuestra propia geografía mental. Hoy desvelamos uno de esos secretos, un parque natural en la Comunidad Valenciana que, a pesar de estar en Alicante, esconde un bosque de cuento y una historia tan improbable como fascinante. Prepárate para detener el scroll, porque lo que te revelaremos es imprescindible si buscas una escapada que te deje sin aliento.

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que el corazón de este paraje no solo late con la naturaleza más exuberante, sino con la leyenda de una flor? Una aparición en unos simples lirios silvestres cambió para siempre el destino de esta montaña, dando origen a un santuario que hoy es la joya arquitectónica y espiritual de todo el parque. Su historia es un hilo que teje fe, ingenio y una naturaleza que resiste.

Hablamos del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, una extensión protegida de más de 2,300 hectáreas en la sierra del Menejador, entre las ciudades de Alcoy e Ibi. Declarado parque natural en 1987, este enclave es un tesoro oculto que desafía cualquier expectativa, con su cumbre más alta a 1,356 metros. Aquí, la naturaleza ha creado un microclima que permite una biodiversidad que pocos lugares al sur de la península pueden igualar.

La tradición nos susurra que el 21 de agosto de 1653, una imagen de la Virgen apareció grabada en los bulbos de unos lirios silvestres en esta misma montaña. Este hecho extraordinario convirtió a la Virgen de los Lirios en la patrona de Alcoy y propició la construcción de una ermita que, a través de los siglos, se ha transformado en el actual santuario. Es un testimonio vivo de cómo la naturaleza y la fe pueden converger, una historia de origen que ya, por sí sola, justifica la visita (y sí, nosotros también alucinamos con esta conexión).

Cuando el bosque del norte se muda al sur

Lo que hace del Carrascal de la Font Roja un lugar realmente único es su vegetación. Mientras esperarías encontrar solo encinas y matorral mediterráneo, la montaña frena los vientos húmedos del mar, y su orientación al norte crea una umbría prodigiosa. Allí, por encima de los 1,250 metros, sobrevive un bosque de hoja caduca con robles valencianos, fresnos, arces, tejos y serbales; una formación singular y escasísima en el territorio valenciano.

Este rincón del mundo, que parece trasplantado de otras latitudes, estalla en colores ocres y rojos con la llegada del otoño, ofreciendo un espectáculo visual de otro nivel. Más abajo, el encinar mediterráneo sí que domina, con hiedra y madreselva en las zonas más frescas, y pebrella y tomillo en las soleadas. Pero es la convivencia de estas dos realidades, la mediterránea y la casi atlántica, lo que lo convierte en un bosque realmente especial.

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es un espacio donde el pasado y el presente de la naturaleza y la historia valenciana se dan la mano, revelándonos un paisaje que creíamos imposible.

La fauna no se queda atrás. Aquí viven jabalíes, ginetas, gatos monteses y tejones, que se mueven con libertad por las extensiones del parque. También especies más esquivas y valoradas como el águila perdicera, el halcón peregrino y el búho real. Y atención a un detalle: una mariposa que sobrevive aquí como una reliquia de antiguos climas. Es un recordatorio vivo de la resiliencia de la vida y de la importancia de preservar estos ecosistemas.

De fábricas de hielo a senderos con historia

Antes de que existieran los frigoríficos, las cumbres del Menejador ya eran una fábrica de frío a cielo abierto. En el siglo XVIII, los nevaters recogían la nieve en invierno, la apisonaban en capas dentro de grandes pozos de piedra (las ‘cavas de nieve’) y la vendían en verano en la costa. Estos pozos, como la imponente Cava de Simarro con casi 15 metros de diámetro y más de 16 de profundidad, son un testimonio del ingenio humano. Se dice que de este comercio nació la tradición heladera de Ibi, una historia que nos hace preguntarnos cuántos secretos esconde aún nuestra tierra.

El parque ofrece una red de senderos para explorar todos estos estratos históricos y naturales. Desde el santuario, una ruta nos lleva a la Cueva Helada, al Llano de la Mina (una antigua carbonera), y al mirador de Pilatos, con vistas espectaculares a la Sierra de Mariola. Un descenso por la senda de las Carboneras o el Barranco del Infierno cierra un círculo perfecto para los amantes de la montaña y la historia.

Pero la innovación y la transformación también tienen su lugar. Al pie del parque, una de las vías verdes más singulares de España recorre un trazado ferroviario que nunca vio circular ningún tren. El proyecto de unir Alcoy y Alicante por ferrocarril, iniciado en 1926 y abandonado en los años 80, se ha reconvertido en un camino para caminantes y ciclistas. Sus túneles, algunos de casi un kilómetro, y viaductos, como el Pont de les Set Llunes, son una obra de ingeniería que ahora sirve para el ocio y la conexión con la naturaleza.

Esta vía, que se adentra en el bosque con túneles y puentes impresionantes, es un ejemplo definitivo de cómo un fracaso puede convertirse en un éxito. Un recorrido que nos permite conectar con el paisaje de una manera diferente, accesible para todos. A la orilla, la Masía La Mota, una antigua casa de labor del siglo XVII, restaurada como hotel, nos invita a alargar la estancia con vistas a estos dos parques naturales que abrazan Alcoy.

No dejes que el otoño pase sin ti

El otoño es el momento clave, el período definitivo para visitar el Carrascal de la Font Roja. Sus arces y fresnos se visten de gala, ofreciendo un espectáculo de colores que no se puede ver en ninguna otra estación. El bosque cobra vida con una intensidad que te invita a sumergirte en sus profundidades, a respirar el aire fresco y a conectar con una historia que muchos desconocen.

Esta experiencia, esta conexión con la naturaleza y la historia, es un regalo que te hará sentir parte de una comunidad que valora la belleza de nuestro territorio. No hay error posible si decides aprovechar estos meses. Es ahora, antes de que los colores del otoño se desvanezcan, cuando debes planificar tu escapada. Porque hay oportunidades que no vuelven, y esta es una de ellas.

Después de leer esto, ya no verás un parque natural de la misma manera, ¿verdad?