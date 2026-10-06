Millors platges del Maresme: 8 racons imprescindibles

La comarca del Maresme es desplega com una estreta franja de terra entre el blau de la Mediterrània i el verd protector de la Serralada de Marina. Aquesta singular configuració geogràfica ha evitat la massificació extrema d’altres zones, oferint racons on la sorra daurada de gra gruixut i els penya-segats de granit configuren algunes de les millors platges del Maresme, una destinació sorprenent.
La presència de la serralada actua com a barrera contra els vents freds del nord, generant un microclima suau ideal per planificar escapades durant tot l’any. Per moure’s per la zona, la línia ferroviària R1 de Rodalies és l’autèntica artèria logística, tot i que l’autovia C-32 o la carretera N-II faciliten la connexió ràpida entre els diferents nuclis marítims.
A continuació, analitzem els vuit tolls i sorrals de costa indispensables que defineixen l’essència de la comarca.
Platja de les Roques (Calella)
Aquest sector, situat al sud del nucli urbà de Calella, destaca pels seus penya-segats de 40 metres d’alçada i aigües transparents de tonalitats turqueses. Format per quatre petites cales de roca i sorra gruixuda, és un espai natural protegit ideal per a la pràctica de l’esnòrquel i el nudisme, completament allunyat de l’asfalt de la N-II.
Platja de les Barques (Sant Pol de Mar)
Presidida per la silueta de l’església de Sant Pau, aquesta platja urbana de 250 metres de longitud conserva l’esperit tradicional de l’antic poble de pescadors amb les seves barquetes de fusta sobre la sorra. L’accés és senzill des de la mateixa estació de tren, convertint-la en una de les millors platges del Maresme per a viatgers sense vehicle propi que busquen autenticitat costanera.
Platja dels Tres Micos (Caldes d’Estrac)
Flanquejada pel luxós Passeig dels Anglesos, on destaquen espectaculars xalets modernistes de principis del segle XX, aquesta platja ofereix una sorra fina ideal per relaxar-se i gaudir del mar de forma pausada. El seu ambient silenciós i familiar atreu un perfil de visitant que busca tranquil·litat i proximitat als serveis termals històrics de la vila.
Platja del Cavaió (Arenys de Mar)
Amb una longitud de 1000 metres que enllaça Arenys amb el municipi veí de Canet de Mar, aquest espai destaca per la seva sorra gruixuda i la seva notable amplitud física. Disposa d’una oferta gastronòmica destacada gràcies a la proximitat de la llotja d’Arenys, un dels ports pesquers en actiu més rellevants del territori català, ideal per degustar peix fresc de proximitat després d’una jornada sota el sol.
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Platja de Sant Simó (Mataró)
Situada al nord de la capital comarcal, aquesta platja s’estén al llarg de 1000 metres i es divideix en una zona familiar amb serveis i un tram de caràcter molt més natural. És l’espai idoni per als amants dels esports nàutics i aquells que prefereixen evadir-se del ritme urbà de la gran ciutat.
Platja de l’Astillero (Vilassar de Mar)
Aquesta platja de 950 metres destaca per la seva sorra daurada i per acollir un públic fidel que fuig de les zones de bany més massificades del nord comarcal. Es tracta d’un espai molt lligat a la cultura de platja local, amb unes condicions de vent que solen atreure practicants de surf i windsurf durant les típiques llevantades de primavera i tardor.
Platja de les Barques (Montgat)
És la platja més propera a l’àrea metropolitana de Barcelona que conserva intacta la seva herència marinera tradicional. Amb 250 metres de longitud, és cèlebre per la històrica subhasta de peix cantada que encara es realitza a la sorra, un ritual únic a Catalunya que demostra l’arrelament d’aquesta comunitat amb els fruits del seu mar.
Platja de Garbí (Calella)
Guardonada repetidament amb la Bandera Blava, aquest ample arenal de 814 metres disposa d’unes infraestructures excel·lents i un fàcil accés per a persones amb mobilitat reduïda. El seu passeig marítim arbrat i la seva proximitat als principals eixos comercials fan d’aquesta platja una de les millors platges del Maresme per a una excursió de dia complet on no falti absolutament res.
Com organitzar el teu viatge al Maresme
Per gaudir plenament d’aquesta línia costanera, es recomana dedicar un mínim de 3 a 5 dies, establint la base logística a municipis com Arenys de Mar o Mataró. La mobilitat interna és summament senzilla gràcies a la carretera N-II i a la línia ferroviària R1, que ressegueix el litoral de forma paral·lela a la sorra i compta amb parades a pocs metres de gairebé tots els accessos a l’aigua.
La gastronomia és un altre dels grans atractius de la comarca, on cal evitar els establiments massificats del passeig i buscar els restaurants tradicionals de cuina de producte. Plats clàssics com la sípia amb pèsols de Llavaneres o les tradicionals mongetes del ganxet amb cloïsses són propostes autèntiques que justifiquen qualsevol parada en el camí.
Seràs capaç d’escollir entre el refugi gairebé salvatge de les cales rocoses del nord i l’ambient actiu i familiar de les amples platges de sorra daurada del sud comarcal?