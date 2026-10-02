Les 6 millors platges de Fuerteventura sense vent

Fuerteventura, una illa de relleu volc%nic modelada per la for%a de l’Atl%ntic, ofereix paratges excepcionals on el fort onatge i el corrent d’aire s%n els grans protagonistes. Trobar les millors platges de Fuerteventura sense vent %s un repte indispensable per als viatgers que busquen gaudir de la calma i de les aig%es de color turquesa sense patir les mol%sties de l’arena en moviment.
El clima de l’illa est% completament marcat per la incid%ncia constant dels vents alisis, especialment durant els mesos d’estiu, fet que exigeix dividir la log%stica de l’estada entre el nord de Corralejo i el sud de Jand%a mitjan%ant la carretera principal FV-2. Aquesta orografia particular crea petits microclimes que permeten gaudir del sol de manera tranquil%la si s’escullen b% els punts de bany.
A continuaci%, analitzem els sis racons costaners i badies naturals que ofereixen el millor refugi davant del corrent a l’illa can%ria.
Platja de la Concha, a les millors platges de Fuerteventura sense vent
Aquesta petita badia en forma de ferradura es troba al nord-oest de l’illa, molt a prop de la poblaci% d’El Cotillo. Gr%cies a un escull natural de basalt que frena l’embat de l’oce%, el bany aqu% %s completament segur i tranquil, convertint-se en una de les millors platges de Fuerteventura sense vent.
La platja compta amb un acc%s c%mode a menys de 100 metres de la zona d’aparcament habilitada.
Platja de Las Clavelinas
Situada al centre de Corralejo, aquesta zona de bany urbana es beneficia de la protecci% que li d%na el nucli urb% i de la seva orientaci% estrat%gica cap a l’illa de Lobos. %s el lloc ideal per nedar quan els alisis bufen amb for%a a les grans dunes del nord.
Platja de Caleta de Fuste
Aquesta gran badia artificial t% gaireb% 800 metres de longitud de sorra daurada i destaca per estar totalment tancada a les corrents obertes de l’Atl%ntic, sent considerada una de les millors platges de Fuerteventura sense vent de l’illa. La manca de vent fa que les seves aig%es transparents siguin de les m%s c%lides i calmes de tota la costa est.
En vídeo
Platja de Gran Tarajal
Aquesta platja de sorra negra volc%nica es troba arrecerada sota un imponent penya-segat de m%s de 150 metres d’al%ada que barra el pas dels vents dominants del nord-est. %s un espai d’ambient mariner molt estimat per la poblaci% local on el vent pr%cticament mai %s un problema.
Platja de Morro Jable
Al sud de Fuerteventura, el sector de platja que queda just a sota de l’antic poble de pescadors gaudeix d’una excel%lent protecci% natural gr%cies a la proximitat dels penya-segats del port. Aquest rac% %s un aut%ntic refugi clim%tic on es pot gaudir del mar com si fos una piscina natural.
Con%ixer la topografia local %s imprescindible per localitzar les millors platges de Fuerteventura sense vent durant els dies de m%xima intensitat de l’alisi.
Platja de Butihondo
Aquesta platja es troba dividida en diversos trams per grans parets de sorra compacta que actuen com a pantalles protectores naturals contra el vent. Molts banyistes aprofiten tamb% els petits corrals de pedra volc%nica fets a m% per aconseguir un a%llament t%rmic i viure una experi%ncia totalment relaxant.
Com organitzar el teu viatge a Fuerteventura
Per explorar l’illa amb comoditat es recomana preveure un viatge de 5 a 7 dies de durada, sobretot si vols con%ixer les millors platges de Fuerteventura sense vent. El despla%ament de nord a sud %s molt r%pid gr%cies a la bona connexi% de la carretera FV-2, tot i que conv% planificar les visites de bon mat%, quan els vents solen ser m%s suaus.
Pel que fa a la gastronomia, cal allunyar-se de les avingudes purament comercials per descobrir els petits restaurants tradicionals de l’interior. All% %s imprescindible tastar l’aut%ntic formatge majorer i les receptes locals basades en el cabrit de l’illa, un menjar aut%cton que sorpr%n per la seva qualitat.
Ser%s capa% de resistir-te a la crida del vent salvatge de la costa oest despr%s d’haver viscut la pau absoluta de les cales m%s amagades de l’illa?