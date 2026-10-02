Les 6 millors platges de Dubrovnik per a un viatge històric i costaner

Dubrovnik, la perla de l’Adriàtic, s’alça sobre penya-segats calcaris que desafien la gravetat, on la pedra gòtica i renaixentista es fusiona amb un mar d’un blau gairebé irreal. Més enllà de les seves cèlebres muralles medievals, la costa dàlmata amaga un litoral accidentat on trobar les millors platges de Dubrovnik es converteix en un exercici de descoberta geogràfica entre badies amagades i cales de grava fina.
La complexa orografia de la regió i un clima marcadament mediterrani, amb més de 2.600 hores de sol a l’any, exigeixen una planificació tàctica on cal dividir l’estada entre el centre històric i la península de Babin Kuk. Per moure’s amb agilitat per aquesta franja costanera, la carretera estatal D8, coneguda com la Magistral de l’Adriàtic, esdevé l’eix vertebrador que connecta els penya-segats de Konavle amb els ports de sortida cap a les illes Elaphiti.
A continuació, analitzem els sis racons marítims indispensables de la costa adriàtica.
Platja de Banje
Situada a escassos 200 metres de la porta de Ploče, aquesta platja de grava ofereix la postal més icònica de la ciutat vella amb l’illa de Lokrum retallant l’horitzó. Tot i la seva elevada ocupació durant els mesos de juliol i agost, el seu accés directe i les aigües cristal·lines justifiquen una visita a primera hora del matí per evitar les aglomeracions.
Disposa d’una zona d’accés lliure i un sector privat gestionat per un club exclusiu, on el lloguer de gandules pot superar els 40 euros per jornada. És la parada logística perfecta per a aquells que volen alternar la història de la República de Ragusa amb un bany refrescant de caràcter purament urbà.
Platja de Sveti Jakov
Allunyada de l’enrenou monumental, aquesta cala es troba amagada sota l’església homònima, a aproximadament 1,8 quilòmetres al sud del centre històric. S’hi accedeix descendint una escala de 160 esglaons de pedra, un esforç físic que actua com a filtre natural i garanteix un ambient molt més relaxat i autòcton.
Des de la seva línia de pedres fines, es contempla una perspectiva singular de les muralles de Dubrovnik sota la llum de l’atardecer. La línia 5 i la línia 8 del autobús urbà de la companyia Libertas et deixaran a prop de l’accés, estalviant-te el complex repte d’aparcar en aquesta zona de penya-segats.
Platja de Copacabana
Ubicada a la península de Babin Kuk, aquesta mitja lluna de grava i plataformes de formigó representa el vessant més modern i actiu del litoral de Dubrovnik. Amb una orientació cap al pont de Franjo Tuđman i el canal de Koločep, és un espai ideal per als amants dels esports nàutics, la moto d’aigua i el caiac de mar.
El disseny de la platja facilita l’accés a persones amb mobilitat reduïda gràcies a rampes totalment adaptades, un detall poc comú en la trencada costa dàlmata. Compta amb una àmplia oferta de restauració que permet allargar la jornada de platja fins a l’encesa de les primeres llums del port de Gruž.
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Platja de Šunj
Per als qui busquen l’excepció de la sorra en un litoral dominat per la pedra, aquesta badia a l’illa de Lopud és un autèntic refugi lliure de vehicles a motor. Per arribar-hi cal agafar el ferri regular de la companyia estatal Jadrolinija des del port de Gruž, en un trajecte d’uns 50 minuts que costa aproximadament 5 euros per trajecte.
Un cop al port de Lopud, un sender forestal d’un quilòmetre creua l’illa entre pins i xiprers fins a obrir-se a una badia d’aigües poc profundes on cal caminar més de 100 metres mar endins perquè l’aigua cobreixi. És una excursió d’un dia altament recomanable per als qui planifiquen el viatge amb una mentalitat pausada i de desconnexió absoluta.
Platja de Pasjača
Excavada lliurement al peu dels penya-segats de la regió de Konavle, uns 30 quilòmetres al sud de la ciutat, aquesta platja és un prodigi de la col·laboració entre l’home i la natura. El seu origen es remunta a l’any 1955, quan es va perforar un túnel de drenatge i les roques sobrants van ser triturades per la força de les onades fins a crear una franja de sorra i grava fina.
L’accés requereix baixar per un camí estret tallat a la roca vertical, no apte per a persones amb vertigen o mobilitat reduïda. No disposa de cap servei, dutxes ni quiosquets, per la qual cosa cal viatjar amb suficients provisions d’aigua i protector solar per gaudir d’aquest paisatge monumental d’aspecte salvatge.
Platja de Bellevue
Situada a la badia de Miramare, aquesta cala es troba flanquejada per altíssimes parets de roca que li proporcionen ombra natural a partir de mitja tarda, un refugi agraït durant el rigorós estiu croat. A causa de la seva orientació, és també un dels punts preferits pels locals per a la pràctica de waterpolo, un esport que és gairebé una religió a Croàcia.
Per arribar-hi cal descendir per les escales situades al costat del conegut hotel homònim de cinc estrelles. La badia és prou profunda per permetre salts des de les roques per als més agosarats, mantenint sempre una netedat d’aigua que convida a fer snorkel.
Com organitzar el teu viatge a Dubrovnik
Per absorbir la riquesa cultural i marítima d’aquest tram de l’Adriàtic sense presses, es recomana una estada mínima de 4 a 5 dies complets. Aquesta durada permet organitzar rutes radials utilitzant la carretera D8, evitant el col·lapse de trànsit que es genera als voltants de la porta de Pile durant les hores punta d’arribada de creuers.
Per experimentar l’autèntica essència culinària de la regió de Dubrovnik i esquivar els menús turístics homogenis, cal allunyar-se de la Placa i buscar les tavernes tradicionals, conegudes com a «konobas». Allà cal tastar el peka —un plat de carn o pop cuinat a foc lent sota una campana de ferro coberta de brases— o el clàssic «crni rižot» (arròs negre amb sípia) regat amb un vi negre autòcton de la península de Pelješac.
Seràs capaç d’escollir entre la sofisticació històrica de les platges sota les muralles medievals o la llibertat salvatge de les cales amagades als penya-segats de Konavle?