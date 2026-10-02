Les 5 millors platges a prop de Palma per gaudir del Mediterrani

Palma no és només una capital monumental dominada per la silueta gòtica de la seva catedral; és també la porta d’accés a una línia costanera on el calcari es fusiona amb aigües de tonalitats turqueses. Trobar les millors platges a prop de Palma requereix allunyar-se dels tòpics i entendre com la badia es plega en petites cales i llargs arenals de gran valor geològic.
L’orografia de la serra de Tramuntana i els vents tèrmics locals, com l’embat, condicionen l’estat del mar en aquesta franja meridional de Mallorca. Per organitzar la logística, la millor opció és moure’s per l’autopista Ma-19 cap a l’est o la Ma-1 cap a l’oest, utilitzant la xarxa de transport públic de l’EMT per evitar els problemes d’aparcament a l’estiu.
A continuació, analitzem els cinc arenals i cales més ressaltats del litoral pròxim a la ciutat per planificar la teva propera escapada costanera.
Platja d’Illetes
Situada a només 9 quilòmetres del centre urbà, aquesta platja destaca per les seves tres cales d’arena fina envoltades de pins que gairebé toquen l’aigua. És un espai amb serveis excel·lents on el fons marí manté una claredat excepcional gràcies a les praderies de posidònia oceànica.
L’accés és ràpid mitjançant la línia 4 de l’autobús urbà de Palma, convertint aquest tram de costa en un refugi ideal per als qui busquen comoditat sense fer llargs trajectes de carretera.
Cala Major
Aquesta platja de 200 metres de longitud ofereix una protecció òbvia contra els vents del nord gràcies als penya-segats circumdants. En estar completament integrada en la trama urbana de la ciutat, compta amb una alta accessibilitat durant tot l’any.
Compta amb la Bandera Blava històrica de la zona i serveis complets de vigilància, ideal per a un bany ràpid a l’estació estival utilitzant les connexions de transport públic.
Ciutat de Jardí
Ubicada al barri residencial homònim, a uns 5 quilòmetres de la catedral, aquesta platja és la favorita dels residents locals per la seva tranquil·litat i poca profunditat. El seu passeig marítim connecta directament amb el carril bici que neix al cor del port de Palma.
La seva sorra fina s’estén al llarg de 450 metres de longitud, delimitada per espigons que suabilitzen la força de les onades durant els dies de mar obert.
Cala Blava
Coneguda també com a Cala Mosques, aquesta petita platja de penya-segats baixos de gres es troba a uns 15 quilòmetres al sud de Palma. El seu entorn, menys urbanitzat que les platges urbanes immediates, ofereix racons de roca on l’aigua adquireix un to maragda molt intens.
És un indret ideal per a la pràctica de l’esnòrquel, gràcies a la riquesa biològica del fons rocós i a la menor afluència de banyistes en comparació amb altres punts de la badia.
Cala Estància
Aquesta platja totalment tancada, que gairebé sembla una piscina natural, compta amb uns 250 metres de sorra blanca protegida per dos espigons artificials. La seva proximitat a la zona de Can Pastilla la converteix en un punt de parada logístic excel·lent.
A la zona es respira un ambient costaner autèntic, on es pot gaudir d’una caminada plana connectada amb el petit port esportiu limítrof sense la pressió dels grans complexos hotelers.
Com organitzar el teu viatge a les platges de Palma
Per gaudir plenament d’aquests espais costaners es recomana una estada mínima de 3 a 5 dies a l’illa. Totes les platges estan perfectament comunicades mitjançant la xarxa de carreteres Ma-19 i Ma-1, que vertebren el sud de Mallorca d’est a oest facilitant qualsevol desplaçament logístic en pocs minuts.
Lluny dels establiments de menjar ràpid del passeig marítim, cal buscar els autèntics cellers o bars de tapes als barris residencials pròxims com el Molinar o l’Arenal de Llucmajor. Allà es poden tastar plats clàssics de la gastronomia autèntica com el llonguet de sobrassada, el tumbet o les sopes mallorquines elaborades amb producte fresc de temporada.
Seràs capaç de triar entre la comoditat d’un arenal urbà amb tots els serveis o la tranquil·litat oculta d’una petita cala de roca banyada per aigües transparents?