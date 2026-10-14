¿T’atreveixes? Els pobles alpins on el Nadal es viu sota el terror de Krampus

Oblida el Pare Noel amb la seva barba blanca i els seus regals. Si pensaves que el Nadal era només llums, nadales i dolços, ets a punt de descobrir la cara més fosca i antiga de les festes que, cada desembre, es desperta al cor dels Alps. Un ésser llegendari, amb aspecte de malson, recorre els carrers buscant alguna cosa més que esperit nadalenc. I sí, el seu objectiu no és precisament portar alegria.
Aquest Nadal alpí et farà tremolar, i no precisament de fred. Estem parlant d’una tradició ancestral que s’oposa frontalment a la imatge idíl·lica que tenim de desembre. Una criatura peluda, amb banyes i una llengua vermella que penja, que canvia els rens per l’estrèpit de cadenes rovellades i la promesa de regals per amenaces. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta versió).
El seu nom és Krampus, el dimoni que converteix el Nadal en una nit de por. Aquesta figura del folklore alpí, meitat home i meitat bèstia, irromp la nit del 5 de desembre, coneguda com a Krampusnacht, la vigília de Sant Nicolau. Mentre el sant recompensa els nens bons amb dolços, el seu company infernal té una missió molt diferent: castigar els que no s’han portat bé.
La llegenda diu que aquest ésser de pèl fosc i banyes corbes amenaça els nens amb les seves vares de bedoll. En algunes versions, l’horror és encara més gran: els fica en un sac per endur-se’ls a l’inframón. No, no és la versió malvada del Pare Noel; és el complement necessari, la balança fosca d’una tradició mil·lenària que ens recorda que la bondat té la seva ombra.
El seu aspecte és, com a mínim, inquietant. El cos cobert de pèl fosc, unes banyes que desafien la gravetat i una cara que combina ullals, orelles punxegudes i una llengua vermella que penja. A la cintura, uns esquellots que ressonen sinistrament. A les mans, cadenes i les seves temudes vares de bedoll. El seu nom, de fet, es relaciona amb l’antic alemany Krampen, que significa “urpa”, o l’italià grampa, amb un significat similar. Les urpes són, sens dubte, una de les seves característiques més reptilianes.
L’origen d’aquest personatge es perd en la boira del temps, entre rituals pagans i el misteri de les antigues celebracions hivernals. Algunes teories suggereixen una connexió amb les tradicions celtes o fins i tot amb els sàtirs de la mitologia grega. Però el que és imprescindible entendre és que Krampus no va néixer per competir amb cap figura benevolent, sinó per ser l’advertència, la força que recorda que hi ha conseqüències per la mala conducta. És un secret ancestral que ha sobreviscut fins avui.
Quan la por es torna tradició
Aquesta figura terrorífica no té una residència fixa al mapa, però sí un territori on cobra vida cada desembre: els Alps, especialment a Àustria. Regions com Salzburg, el Tirol, Estíria i Caríntia es transformen amb els Krampusläufe, desfilades on grups de participants es disfressen d’aquestes criatures i recorren els pobles entre el fragor i l’estrèpit. És un espectacle que ens fa mirar de reüll el nostre calendari per veure si hi ha cap vol barat.
Aquests esdeveniments, tot i que tradicionalment se celebren la nit del 5 de desembre, poden allargar-se des de finals de novembre. Un dels llocs més emblemàtics és la vall de Gastein, a la regió de Salzburg, on nombroses colles, conegudes com a Passen, es lliuren a les celebracions. Aquí, fins i tot practiquen el Rempeln, una empenta ritual amb les espatlles que s’interpreta com una forma d’expulsar el mal, no de celebrar-lo. (Una manera ben peculiar de fer festa, hem de dir).
La veritable màgia del Nadal alpí no es troba en els regals embolicats, sinó en el poder cru i ancestral d’aquestes tradicions que ens connecten amb un passat llunyà. El Krampus no és només una disfressa, és un missatge.
Aquests rituals hivernals, amb màscares tallades a mà, pells d’animals i sons estridents, buscaven originalment allunyar les forces fosques de l’estació. Krampus comparteix similituds amb els Perchten, altres personatges del folklore alpí que també apareixen durant l’hivern, amb les seves pells, banyes i esquellots. Però, tot i compartir elements visuals, les seves funcions simbòliques són diferents: Krampus és el guardià del càstig, mentre els Perchten estan més lligats a les “nits aspres” de l’hivern.
No et quedis sense viure-ho
En un món on cada cop busquem experiències més autèntiques i menys comercials, el Nadal del Krampus és un descobriment imprescindible. És un viatge cultural que ens ofereix una perspectiva completament diferent de les festes, un toc d’adrenalina enmig de la calma invernal. Aquesta tradició mil·lenària segueix viralitzant-se amb força, atraient a curiosos d’arreu que volen experimentar la cara més salvatge i antiga del Nadal.
Quan San Nicolás reparteix caramels, el seu inquietant company ens recorda que la tradició europea també conserva relats foscos i rituals que han sobreviscut durant segles. És un error pensar que tot el Nadal és puríssima llum. De fet, en aquestes muntanyes, l’esperit nadalenc no sempre arriba embolicat en paper de regal. Estàs preparat per aquesta dosi de realitat cultural?