El parador de Catalunya perfecte per a una escapada d’hivern: una masia amb història amaga vistes, silenci i pedra antiga

Les masies catalanes sempre han estat molt més que pedra i teula. En el passat, eren el centre de la vida agrícola; avui, moltes d’elles han renascut com a allotjaments que permeten viure la història d’una manera íntima i acollidora. Entre totes les reconvertides, n’hi ha una que destaca de manera especial: la masia que acull el Parador de Vic-Sau, un dels refugis hivernals més inspiradors de Catalunya.
Situat en una colina amb vistes espectaculars al pantà de Sau i envoltat per la serra frondosa de Les Guilleries, aquest parador és una invitació directa al silenci, a la natura i a la desconexió. Un allotjament que combina elegància i rusticitat, perfectament integrat en un paisatge de postal.
Una masia convertida en mirador natural
L’edifici del parador és una antiga masia catalana restaurada amb exquisidesa. Manté l’essència arquitectònica medieval del país: murs de pedra, teulada a dues aigües i espais amplis que respiren autenticitat. Des de la colina on s’alça, la vista s’estén fins al fons del pantà, amb el campanar submergit de Sant Romà de Sau com una ombra silenciosa entre les aigües.
Tot i la seva aparença rústica, l’interior és un hotel de quatre estrelles amb 38 habitacions àmplies i modernes, algunes amb terrasses privades que permeten gaudir d’aquest horitzó blavós i verd. L’equilibri entre la tradició i el confort és total: paviment de rajola catalana, vigues de fusta i una decoració contemporània que aporta llum i calidesa.
Jardí panoràmic, piscina i calma absoluta
Al voltant de la masia s’estén un jardí panoràmic amb racons ombrívols, bancs per llegir i una piscina exterior situada en un nivell inferior del terreny, convertint cada capbussada en una experiència davant d’un amfiteatre natural.
La tranquil·litat és un dels grans atractius del parador: aquí només se sent el vent, els ocells i, en els matins d’hivern, el murmuri d’una boira lleu que s’arrossega entre les muntanyes. Un lloc ideal per desconnectar i recuperar energies.
Gastronomia d’Osona amb vistes privilegiades
El restaurant del Parador de Vic-Sau és un altre dels motius que el fan imprescindible. En un menjador ple de llum natural i grans finestrals, es pot degustar la millor cuina tradicional d’Osona: llonganissa de Vic, carns de caça, butifarra amb mongetes del ganxet o verdures de proximitat, sempre amb un toc contemporani.
Els esmorzars, amb la boira del pantà encara reposant entre les muntanyes, són un ritual que tots els hostes recorden. I els capvespres, tenyits de taronja sobre l’aigua, converteixen els sopars en moments memorables.
Senderisme, romànic i panoràmiques impressionants
L’entorn del parador és un paradís per als amants de les excursions: senders que s’endinsen al bosc, rutes fins a miradors naturals i camins que condueixen a joies romàniques com el monestir de Sant Pere de Casserres, encaramat sobre un meandre del Ter.
També és possible navegar en caiac pel pantà de Sau, apropar-se al campanar submergit o, per als més romàntics, volar en globus des de la plana de Vic per observar Les Guilleries des de l’aire.
A un pas de Vic, capital cultural i gastronòmica
En només quinze minuts amb cotxe s’arriba a Vic, ciutat plena d’història. El seu temple romà, la catedral, les muralles i la plaça Major complementen l’escapada amb un toc cultural imprescindible, així com els seus mercats i la cuina local.
Com arribar al Parador de Vic-Sau
Des de Girona: 1 h i 10 min per la C-25 (sortida 183) i continuant cap a Tavèrnoles i el pantà de Sau.
Des de Barcelona: 1 h i 30 min per la C-17 fins a Vic i després per la C-153 i BV-5213 fins al parador.
Un trajecte senzill que culmina en un paisatge impressionant i en una masia que, tot i la seva història centenària, continua oferint un confort contemporani i una pau absoluta. Un parador perfecte per a l’hivern i per a qualsevol moment en què calgui respirar profundament.