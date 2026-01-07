Buen momento para planificar escapadas: Iberia lanza una nueva oferta de billetes desde 21 euros para 2026 ￼

Iberia comienza el 2026 con una de sus campañas de precios más atractivas, con billetes nacionales desde 21 euros. La promoción comenzó este lunes para los miembros de Iberia Club y estará disponible para todos los clientes a partir del 8 de enero.

Las ofertas se podrán comprar hasta el 26 de enero y permitirán viajar durante un amplio período: del 10 de enero al 10 de diciembre de 2026. Una oportunidad ideal para planificar escapadas durante todo el año.

Ofertas de Iberia en su página web

Vuelos nacionales desde 21 euros

Los clientes que buscan destinos dentro de España encontrarán opciones desde 21 euros por trayecto para volar desde Madrid a Ibiza, Granada, Oviedo o Pamplona. Otras rutas también destacan:

Palma : desde 24 €

: desde 24 € Valencia, Alicante, Bilbao, A Coruña, Santander y Sevilla: desde 25 €

Europa también entra en la oferta

La promoción incluye capitales europeas con precios muy competitivos:

Lisboa : desde 25 €

: desde 25 € Londres : desde 43 €

: desde 43 € París : desde 47 €

: desde 47 € Ámsterdam: desde 66 €

Destinos de invierno y nuevos vuelos

Los amantes del invierno también encuentran precios especiales:

Tromsø (Noruega) : desde 99 €

: desde 99 € Rovaniemi (Finlandia): desde 139 €

Iberia incorpora nuevas rutas a la campaña. A Orlando se puede volar desde 205 €, mientras que la nueva conexión con Toronto (que comienza en junio) está disponible desde 235 € en turista y 479 € en turista premium.

Ofertas en América y Asia

La red de largo radio también presenta precios destacados:

Nueva York : desde 177 €

: desde 177 € Boston, San Francisco y Washington : desde 200 €

: desde 200 € Puerto Rico : desde 207 €

: desde 207 € México : desde 245 €

: desde 245 € La Habana : desde 278 €

: desde 278 € Panamá : desde 280 €

: desde 280 € São Paulo : desde 299 €

: desde 299 € Tokio: desde 380 €

Paquetes de vuelo + hotel

Los clientes que prefieren reservar el viaje completo pueden optar por paquetes combinados. Algunos ejemplos:

Nueva York + 3 noches de hotel: desde 559 €

+ 3 noches de hotel: desde 559 € Roma + 2 noches de hotel: desde 169 €

+ 2 noches de hotel: desde 169 € París + 3 noches en un hotel Disney + entradas de 3 días: desde 429 €

+ 3 noches en un hotel Disney + entradas de 3 días: desde 429 € Orlando + 7 noches de hotel en Disney World: desde 1.029 €

Todos los paquetes incluyen una maleta facturada y Avios extra (1 Avios por cada euro gastado), acumulables a los puntos habituales del vuelo.

Con esta campaña, Iberia sitúa el 2026 como un año ideal para viajar más y gastar menos, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos.