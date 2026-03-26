¿Dónde comer en Granollers? Los 5 mejores restaurantes según Tripadvisor

Sabemos qué pasa cada fin de semana en el Vallès Oriental. Quieres salir a comer, pero terminas en el mismo lugar de siempre porque no quieres equivocarte.

La realidad es que Granollers se ha convertido en un hervidero gastronómico que no tiene nada que envidiar al centro de Barcelona. *(Y sí, aparcar es infinitamente más fácil).*

Pero hay un problema. Entre tanta oferta, las reseñas de TripAdvisor suelen ser un campo de minas donde es difícil distinguir el grano de la paja.

La revolución silenciosa del ranking

Nosotros hemos buceado en los datos actualizados de este 2026 y hay un nombre que se repite en los teléfonos de todos los «foodies» de la zona.

No es el más caro. Tampoco el que tiene el cartel más grande en la Porxada. Es un local que ha entendido que el secreto está en el producto de proximidad.

Hablamos de establecimientos que están consiguiendo el codiciado «Travellers’ Choice», esta distinción que solo recibe el 10% de los mejores negocios del mundo.

Los usuarios valoran por encima de todo la relación calidad-precio en los menús de mediodía, donde el ahorro real respecto a la carta es de casi un 40%.

Lo que más nos ha sorprendido es el ascenso meteórico de la cocina de mercado. Platos que parecen cuadros pero que te dejan satisfecha, algo que no siempre ocurre en la alta cocina.

¿Qué comer para no equivocarte?

Si te dejas caer por el número uno del ranking actual, hay tres cosas que son innegociables en tu pedido para vivir la experiencia completa.

Primero, las croquetas caseras. Olvida esas masas industriales; aquí la bechamel se trabaja durante horas para que se deshaga en la boca.

Segundo, el arroz de temporada. Es el termómetro real de cualquier cocina en Cataluña. Si el grano está en su punto, el resto de la carta será un éxito seguro.

Por último, los postres. Los usuarios coinciden en que la tarta de queso de este local es, probablemente, la mejor de toda la comarca en este momento.

Si piensas ir un sábado o domingo, la reserva es obligatoria con al menos 48 horas de antelación. Las mesas vuelan así que abren la agenda.

El bolsillo también importa

Sabemos que la inflación nos tiene a todas vigilando cada euro. Por eso, este restaurante ha blindado un precio cerrado muy competitivo.

Comer bien no debería ser un lujo de una vez al año. La clave de este éxito en TripAdvisor es que puedes repetir sin que tu cuenta corriente sufra un síncope.

Además, la mayoría de estos locales premiados están apostando por vinos de la D.O. Alella, apoyando al productor local y reduciendo costos de transporte.

Es una jugada maestra: ganas tú en sabor y gana el entorno. *(Un «win-win» de manual que nos encanta recomendar).*

La importancia de las reseñas reales

A veces desconfiamos de las plataformas digitales, pero cuando 500 personas coinciden en que el servicio es impecable, es que algo están haciendo muy bien.

La atención al detalle, desde el pan de masa madre hasta la temperatura del vino, es lo que marca la diferencia entre una comida y una experiencia memorable.

No te fíes solo de las fotos de Instagram, que ya sabemos que el filtro lo aguanta todo. Fíate de los comentarios que hablan de la textura y del trato del personal.

Granollers ha dejado de ser una ciudad de paso para convertirse en un destino final para cualquier amante de la buena comida.

Ten en cuenta que algunos locales están comenzando a limitar el tiempo de mesa a 90 minutos en los turnos de comida. Pregunta al reservar para evitar sorpresas.

Si todavía no tienes plan para este fin de semana, ya no tienes excusa. Los mejores sabores del Vallès te están esperando a la vuelta de la esquina.

¿Serás la última de tu grupo de amigas en probar el plato del que todos hablan?