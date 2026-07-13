Este tren espectacular en los Alpes suizos supera los 2.033 metros tras 291 puentes y 91 túneles

¿Alguna vez has deseado que un viaje no terminara nunca? Mientras el mundo corre hacia la inmediatez, existe una ruta ferroviaria en el corazón de Suiza que ha decidido llevar la contraria a todos los relojes del planeta.

Es el Glacier Express, conocido universalmente como el expreso más lento del mundo, y la realidad es que esta lentitud es su mayor tesoro.

No se trata simplemente de ir de un punto A a un punto B. Estamos hablando de una coreografía técnica que conecta Zermatt con St. Moritz a través de un trazado que parece imposible. Si buscas una experiencia que se grabe en tu retina, este es el trayecto que debes marcar en tu lista de deseos antes de que termine el año.

Una proeza de ingeniería entre las nubes

Los números detrás de esta ruta son suficientes para marear a cualquiera. A lo largo de sus 291 kilómetros de recorrido, el tren se abre paso superando 91 túneles de montaña y cruzando nada menos que 291 puentes.

Esto significa, literalmente, un puente por cada kilómetro de trayecto. Es una locura logística que permite salvar los desniveles más agresivos de los Alpes. (Sí, nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos con estas cifras).

El punto culminante del viaje ocurre al coronar el Pas d’Oberalp, situándose a unos impresionantes 2.033 metros de altura. Mientras los viajeros se acomodan en los vagones panorámicos, el paisaje se transforma en una película constante: gargantas profundas, bosques densos y viaductos míticos como el de Landwasser se suceden con una cadencia hipnótica.

La velocidad media apenas supera los 42 kilómetros por hora. Es una invitación obligatoria a dejar el móvil, mirar por la ventana y entender por qué dicen que el trayecto es, en este caso, mucho más importante que el destino final.

Un lujo con más de 90 años de historia

Este no es un tren cualquiera, es un superviviente de la época dorada del turismo de lujo. Inaugurado en 1930, nació con el objetivo de unir dos centros neurálgicos de la aristocracia europea que, hasta ese momento, parecían inalcanzables entre sí.

Lo que comenzó como un reto de 11 horas de duración, se ha convertido hoy en la joya de la corona ferroviaria. Aunque el nombre original del tren hace honor al famoso glaciar del Ródano, la modernización de la ruta trajo consigo la inauguración del túnel de base del Furka en 1982.

Este avance permitió que el servicio fuera viable durante todo el año, eliminando la dependencia exclusiva del clima estival. A pesar de los cambios técnicos, el espíritu aventurero de la ruta se mantiene intacto.

@diana.disenatuviaje ¿Es el Glacier Express el mejor tren panorámico de Suiza? ❄️✨ Te cuento todo sobre esta experiencia única: 🌄 Ventanas panorámicas gigantes. 🏔️ Paisajes de ensueño: glaciares, montañas y viaductos icónicos. 🍷 Servicio de lujo a bordo. Pero… ¿realmente es el mejor? 🤔 Suiza tiene otros trenes increíbles como el Bernina Express o el GoldenPass Line. Cada uno tiene su propio encanto, ¡pero el Glacier Express es sin duda una joya que vale la pena explorar! 💎🚞 👉 ¿Te animarías a vivir esta aventura alpina? ¡Comenta cuál sería tu tren panorámico ideal! 📝✨ 📩 Si quieres planear tu viaje soñado, ¡contáctame! Como agente de viajes, haré que sea una experiencia inolvidable. 💼🌟 #ViajaConEstilo #GlacierExpress #ViajesDeLujo #Suiza #TrenesPanorámicos #AmamosViajar ♬ som original – Giovanna Lima

¿Sabías que esta ruta es también el ejemplo perfecto de cómo el turismo puede transformar regiones aisladas en destinos imprescindibles? Es una lección sobre cómo convertir una barrera geográfica en una ventaja competitiva de primer nivel.

Si tienes la oportunidad de reservar un asiento en sus vagones panorámicos, no lo pienses mucho. La alta demanda convierte estos billetes en un bien escaso, especialmente durante los meses donde el contraste entre el verde alpino y los picos nevados alcanza su punto álgido.

Asegurar tu asiento hoy no es solo planificar un viaje; es garantizarte un asiento en primera fila ante la naturaleza más salvaje de Europa. (Un auténtico privilegio para quien ama la paz).

¿Y tú, te atreverías a dedicar ocho horas de tu vida solo a mirar por la ventana mientras atraviesas el corazón de Europa?