El refugio secreto de Messi en Sitges: de la demolición al lujo sostenible que conquista el Mediterráneo

Todos conocemos al Messi que desborda defensas en el campo, pero existe una faceta del astro argentino que mueve millones lejos del césped. Hablamos de su imperio hotelero, una aventura empresarial que comenzó con un golpe de audacia y que, por poco, termina en un desastre urbanístico de dimensiones épicas.

Su cadena, bautizada como MiM (Majestic y Messi), no es fruto de la casualidad. Leo decidió unir fuerzas con el prestigioso grupo Majestic para gestionar activos de alto nivel. Y el primer gran laboratorio de esta ambiciosa alianza fue, precisamente, Sitges.

La joya boutique que casi desaparece

El MiM Sitges se convirtió rápidamente en un referente del turismo de lujo en la costa catalana. No es el típico hotel masificado donde te sientes un número más. Es un hotel boutique diseñado para aquellos que buscan exclusividad y, sobre todo, una conciencia ambiental que muchos otros hoteles de cinco estrellas aún ignoran.

Lo más curioso es que, bajo su fachada impecable, esconde una historia de supervivencia. Mientras los huéspedes disfrutaban de sus estancias, el edificio estaba atrapado en un laberinto judicial que amenazaba con convertir el sueño del futbolista en una pesadilla.

Atención: En 2021, el hotel estuvo contra las cuerdas. Una orden de demolición sobrevolaba sus balcones debido a presuntos incumplimientos de normativas urbanísticas. El «drama legal» fue, en aquel momento, el tema más comentado en las tertulias inmobiliarias de todo el Estado.

¿Cómo terminó el serial? Como toda gran inversión de Messi, con una solución que permitió salvar los muebles y mantener el negocio a flote. Lo que pudo ser un escándalo terminó consolidándose como parte de la leyenda del establecimiento. Sí, nosotros también alucinamos con la capacidad de este lugar para salir indemne de tanta presión.

Sostenibilidad de premio mundial

Más allá de los titulares polémicos, el hotel destaca por ser un pionero en el aspecto ecológico. Cuenta con la prestigiosa certificación LEED Platinum, un sello que no se regala y que acredita que el edificio es una maravilla de la eficiencia energética. Es, probablemente, uno de los hoteles más eco-friendly que puedes encontrar en el Mediterráneo.

Esta apuesta por la sostenibilidad no es solo una etiqueta para la galería. Es una decisión estratégica que atrae un perfil de cliente que valora tanto el lujo como la reducción de la huella de carbono. Messi ha demostrado, una vez más, que sabe rodearse de equipos que juegan a ganar en todos los terrenos.

El Sky Bar: el punto de encuentro de los cracks

Si alguna vez te preguntas dónde se escapan las estrellas del deporte cuando necesitan desconectar del ruido de Barcelona, ya tienes la respuesta. El Sky Bar del MiM Sitges es, sin duda, su carta de presentación más potente.

Con unas vistas panorámicas que quitan el aliento sobre el Mediterráneo, este espacio se ha convertido en el lugar preferido de los jugadores del Barça. Es el refugio perfecto para bajar a Sitges a comer, disfrutar de la brisa marina y pasar desapercibidos en un entorno diseñado para la privacidad absoluta.

¿Qué hace que este lugar sea tan especial? Probablemente, esa mezcla entre la sobriedad del lujo bien entendido y la sensación de estar en un territorio propiedad del capitán. Es una experiencia que va mucho más allá de una simple reserva de habitación.

Ahora que conoces la historia detrás de este hotel, ¿te atreverías a pasar un fin de semana siguiendo los pasos de Messi? Recuerda que, en el mundo de los negocios, como en el fútbol, solo los que saben gestionar la presión logran mantenerse en la cima.