Un paraje de aguas turquesas, cañones y puentes colgantes: así es la piscina natural más fotogénica de España

El verano ya está aquí y la historia siempre se repite. Las playas de siempre están completamente abarrotadas y encontrar un maldito lugar para la toalla se convierte en una misión imposible.

Seguramente estás buscando una alternativa desesperadamente. Un lugar diferente que te permita desconectar de verdad y refrescarte sin tener que sufrir las aglomeraciones típicas de la costa mediterránea.

Pues bien, deja de buscar porque la solución existe. (Y no, no hace falta que te gastes un dineral en un billete de avión al sudeste asiático). Hay un rincón de aguas turquesas escondido entre gigantescas paredes de roca que te dejará boquiabierto.

El tesoro turquesa del que todos hablan

Hablamos del espectacular Charco Azul, una piscina natural de ensueño ubicada en el término municipal de Chulilla, en el interior de la provincia de Valencia. Este paraje se ha convertido en el auténtico fenómeno viral de la temporada en las redes sociales.

El impacto visual de este lugar es directo. Imagina un remanso de agua de un color azul verdoso impecable, encajonado en un cañón con paredes verticales que superan los 80 metros de altura.

Este capricho de la naturaleza se formó gracias a una antigua presa de origen árabe. Hoy en día, es el destino preferido de los amantes del senderismo, la fotografía y el turismo de aventura más auténtico.

El nombre de Charco Azul no es una exageración publicitaria. El color de sus aguas se debe al reflejo del cielo sobre los sedimentos del fondo del río Turia, creando un efecto óptico casi mágico.

La ruta de los puentes colgantes: adrenalina antes del chapuzón

Para llegar a este oasis no basta con bajar del coche y pisar la arena. La experiencia exige un pequeño esfuerzo que, te lo aseguramos, vale muchísimo la pena desde el primer paso.

La aventura comienza con la famosa Ruta de los Puentes Colgantes. Este sendero cruza el cañón de Los Calderones a través de pasarelas suspendidas en el aire que te cortan la respiración.

El puente más alto se encuentra a unos 15 metros sobre el lecho del río. Cruzarlo ofrece unas vistas panorámicas impresionantes que ya están tardando en formar parte de tu galería de fotos.

Después de superar los puentes, el sendero se vuelve más llano y amable. Avanzarás bordeando el río Turia, rodeado de una vegetación exuberante que alivia considerablemente el calor del verano.

@tuscasasrurales 📍Ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla (Valencia) . Los Puentes Colgantes de Chulilla son una serie de pasarelas suspendidas que atraviesan el impresionante cañón del río Turia, en la pintoresca localidad de Chulilla, provincia de Valencia. Esta ruta de senderismo es una experiencia única y emocionante, donde cada paso te invita a descubrir vistas panorámicas espectaculares. Los puentes, colgados sobre el abismo, permiten a los visitantes adentrarse en el corazón del cañón y disfrutar de la belleza natural que lo rodea. ¡Una aventura imperdible para los amantes de la naturaleza y el senderismo! . Información práctica de la ruta: . Distancia: 9 km (la mitad si solo vas hasta el 2º puente) Tiempo: 3 – 4 horas Dificultad: media Tipo: ruta lineal Desnivel: 324 metros máximo Señalización: Bien señalizada Apta para niños: Si Precio ruta: 1€ . . . . #chulilla #puentescolgantes #rutachulilla #senderismovalencia #aventuraenlanaturaleza #rutasdeespaña #valencianatural #valenciainterior #comunitatvalenciana #turismocomunitatvalenciana #turismovalencia #valenciainterior ♬ Sunrise – Official Sound Studio

La pasarela de madera: el punto clave de Instagram

El momento álgido de la excursión llega al alcanzar el tramo final del estrecho. Allí te espera una icónica pasarela de madera anclada directamente sobre la roca viva de la pared del cañón.

Caminar por esta estructura te permite avanzar literalmente flotando sobre el agua del Charco Azul. Es el punto exacto donde todos se detienen para conseguir la captura perfecta.

Al final de la pasarela encontrarás un pequeño embarcadero natural. Es el lugar idóneo para plantarse, sumergir los pies y disfrutar del silencio que impone la inmensidad de las rocas.

La recompensa después de la caminata es una sensación de paz absoluta. Sin embargo, este paraíso tiene una letra pequeña que debes conocer si no quieres que tu día acabe en un fiasco monumental.

Aunque las aguas invitan a un baño profundo, debes saber que es una zona de corriente fluvial viva. El agua suele estar extremadamente fría incluso en los meses centrales de julio y agosto.

Guía de supervivencia: precios, horarios y cómo evitar la multa

Debido al brutal éxito que ha tenido este paraje en los últimos años, el Ayuntamiento de Chulilla ha tenido que regular el acceso para proteger el ecosistema local del desgaste.

Durante los fines de semana y los meses de temporada alta, se activa una eco-tasa de gestión para realizar la ruta. El precio es meramente simbólico, apenas unos 4 euros por persona.

El verdadero problema no es el dinero, sino el espacio de estacionamiento. El aparcamiento habilitado al inicio de la ruta es bastante limitado y se llena antes de lo que imaginas.

Aparcar a los lados de la carretera o en zonas no autorizadas está severamente penalizado. Las patrullas locales no dudan en tramitar multas económicas elevadas para evitar el colapso de los accesos de emergencia.

El truco definitivo que los turistas ignoran por completo

Si quieres disfrutar del Charco Azul como un auténtico profesional, debes cambiar el chip de los horarios tradicionales de piscina o playa. (Ir a las doce del mediodía es un suicidio turístico).

Nuestra recomendación de oro es que te unas temprano y estés en el punto de inicio de la ruta a las 8:00 de la mañana como tarde. A esa hora el sol comienza a iluminar las paredes del cañón.

Hacer la ruta temprano te garantiza dos cosas fundamentales: aparcar sin estrés y tener la pasarela de madera totalmente sola para ti. La luz del amanecer es, además, la mejor para tus fotos.

Otra alternativa inteligente es planificar la visita un martes o un miércoles. Durante los días laborales la afluencia de público cae en picado, permitiéndote disfrutar del entorno con total libertad.

¿Sabías que Chulilla es también un referente mundial para los amantes de la escalada deportiva? Sus paredes de roca caliza atraen cada año a deportistas de élite de todos los rincones del planeta.

El pueblo en sí mismo merece una visita pausada al terminar la caminata. Sus calles blancas de trazado árabe y su castillo medieval son el broche de oro perfecto para una jornada redonda.

Las plazas de aparcamiento se agotan rápido cada fin de semana y las restricciones ambientales se volverán aún más duras de cara a los próximos meses. Planificar tu escapada con tiempo ya no es un consejo, es una necesidad real si quieres ver este lugar virgen.

Poner las zapatillas de trekking en el maletero y salir a explorar el interior valenciano es una idea fantástica para romper la rutina, ¿a qué esperas para organizar la salida?