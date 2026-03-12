Sembla la Toscana, però está en Cataluña: el pueblo medieval a hora y media de Barcelona con calles empedradas y un castillo

No hay que cruzar el Mediterráneo ni aterrizar en Florencia para perderse entre colinas suaves y pueblos que parecen pintados al óleo. A tan solo una hora y media de Barcelona, el paisaje cambia drásticamente: los edificios altos dan paso a masías de piedra y campos de cereales que no tienen nada que envidiar a la Toscana italiana.

Estamos en Peratallada, en el corazón del Baix Empordà. Es, sin duda, uno de los conjuntos medievales más espectaculares y bien conservados de toda Cataluña. (Y sí, te avisamos: gastarás toda la batería del móvil haciendo fotos en cada esquina porque el postureo histórico aquí es de otro nivel).

Si buscas una escapada donde el silencio solo lo rompa el sonido de tus pasos sobre el empedrado, este es tu lugar. Hemos analizado qué hace este pueblo tan especial y cuáles son las paradas obligatorias para que tu visita sea perfecta de principio a fin.

¿Por qué se llama Peratallada? El secreto está en el suelo

El nombre no es casualidad. Viene del catalán antiguo pedra tallada, y solo necesitas mirar al suelo para entenderlo. El pueblo está literalmente esculpido en la roca. Lo más impresionante es el foso defensivo que rodea el casco histórico, una zanja monumental excavada a mano que te hace sentir minúsculo.

Cruzar el Portal de la Verge es como atravesar un portal temporal. De repente, el asfalto desaparece y te encuentras en un laberinto de calles estrechas, fachadas cubiertas de hiedra y balcones de hierro forjado que parecen sacados de una serie de época.

Es un pueblo compacto, ideal para recorrerlo sin prisas. No busques grandes avenidas; aquí el lujo es perderse por sus pasajes y descubrir pequeñas plazas escondidas donde el color ocre de la piedra brilla con una luz especial cuando empieza a caer el sol.

El Castillo y la Torre del Homenaje: El perfil del poder

El gran protagonista de la silueta del pueblo es su Castillo. Construido entre los siglos XI y XIV, fue la residencia de los señores feudales que dominaban estas tierras. Aunque es de propiedad privada, su presencia impone respeto y define ese carácter fortificado que tanto nos atrae.

Justo al lado destaca la Torre del Homenaje, el elemento más visible desde la distancia. Pero no es la única; también debes buscar la Torre de las Horas, que con el tiempo pasó de ser una torre de defensa a marcar el ritmo de los vecinos con su reloj.

A pocos pasos del recinto amurallado, no olvides visitar la iglesia de Sant Esteve. Es una joya del románico del siglo XIII que mantiene esa sencillez elegante que tanto caracteriza las construcciones de la zona. Un lugar de paz absoluta para desconectar del ruido de la gran ciudad.

@marc__roca 🏘️Peratallada (📍Girona, Catalunya) en 14 seg. ¡Uno de los pueblos medievales de estilo románico más bonitos del Baix Empordà! 🪨Su nombre deriva de Petra Scissa o Petra Taiata (es decir, “piedra tallada”), y esto cobra todo el sentido nada más te adentras en él. 🏰Destacan su castillo-palacio, murallas y por supuesto, perderse por todo el armonioso conjunto de callejuelas y casas de piedra al más puro estilo arquitectónico catalán. ¿Lo conocías? 😉 #viajeros #catalunya #viajestiktok #escapadas #peratallada #girona #pueblosmagicos #pueblosbonitos , que ver en Cataluña, pueblos más bonitos de Cataluña #costabrava pueblos bonitos de la costa brava ♬ original sound – MILEENA

Gastronomía: Arroz de Pals y cocina con alma

Peratallada no solo se disfruta con la vista, sino también con el paladar. La Plaza de las Voltes, con sus arcos de piedra y sus terrazas, es el centro neurálgico de la gastronomía local. Aquí el producto de proximidad es el rey absoluto de la carta.

Si vas a locales como Can Nau o el Restaurant D.O. Candelaria, tienes que pedir el famoso arroz de Pals. Es el plato estrella de la comarca, cocinado con este grano grueso que absorbe todo el sabor del mar y la montaña.

Tampoco faltan los suquets de pescado fresco de la Costa Brava o las carnes a la brasa con denominación de origen. Es el lugar ideal para un almuerzo largo de domingo, de esos que se disfrutan sin mirar el reloj y con una buena copa de vino del Empordà en la mano.

Planes combinados: Mar y montaña a un paso

Lo mejor de Peratallada es su ubicación estratégica. Si te sobran unas horas, estás a solo 15 minutos en coche de las playas de Begur o de los acantilados de la Costa Brava. Puedes comenzar la mañana con un baño en el Mediterráneo y terminar almorzando en un entorno medieval.

Además, está muy cerca de Pals, otro pueblo que compite en belleza y que forma el triángulo de oro del turismo rural en Girona. Es la escapada perfecta para quienes quieren comprimir mucha belleza en muy poco tiempo.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975, Peratallada es hoy un museo al aire libre que sigue vivo gracias a sus menos de 2.000 habitantes. Es una lección de historia, arquitectura y civismo que vale la pena visitar al menos una vez en la vida.

¿Y tú? ¿Ya estás pensando en qué fin de semana te escaparás a la Toscana catalana? Asegúrate de llevar calzado cómodo para el empedrado y muchas ganas de desconectar. Nos vemos entre las piedras del Empordà.