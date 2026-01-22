Parece Hawái, pero está en España: un bosque tropical que todos deberían ver al menos una vez en la vida

La vegetación humedecida cubre cada rincón, los sonidos del agua rodean el camino y una brisa fresca acompaña los pasos del visitante. La sensación es tan intensa que resulta difícil creer que todo esto no debe buscarse a miles de kilómetros de casa.

Este paraje sorprendente despierta una pregunta inevitable: ¿cómo puede existir un lugar así tan cerca, y que todavía sea tan desconocido?

Un paisaje que rompe con todos los tópicos

Hay lugares que desafían nuestra idea de lo que es posible dentro de un territorio conocido. Caminando entre lianas, tilos gigantes y sombras profundas, uno podría imaginarse perfectamente en medio de una selva del Pacífico. Pero no, este escenario pertenece a tierras españolas, donde el clima, la geografía y la historia han confluido para crear un espacio único.

Los primeros pasos dentro del bosque ya son reveladores: la humedad impregna el aire, la luz se cuela entre las copas de los árboles, y cada paso invita a detenerse y observar. Este no es un simple entorno natural; es un viaje sensorial que conecta con algo primitivo.

Bosque de Los Tilos: una reliquia viva del pasado

Para entender la magia de este lugar, hay que retroceder millones de años. Lo que hoy vemos es un ecosistema que ha sobrevivido desde el Terciario, una época en que la laurisilva cubría amplios territorios de Europa y el Norte de África. Con el tiempo, solo unas pocas islas han podido conservar este tipo de bosque, y una de ellas es la isla canaria de La Palma.

Sí, estamos hablando del Bosque de Los Tilos, uno de los tesoros naturales del archipiélago y, por extensión, de España. Situado al noreste de la isla, cerca del municipio de San Andrés y Sauces, este paraje forma parte de la Reserva de la Biosfera desde 1983. Y no es para menos: es uno de los lugares más exuberantes, antiguos y bien conservados del país.

Rutas que parecen sacadas de Hawái

Cascada en el Bosque de Los Tilos

Para conocer de verdad este entorno, hay que ponerse calzado de montaña y sumergirse en sus caminos. La ruta circular de 2,5 kilómetros ofrece una primera impresión, ya impresionante, del corazón de la laurisilva. Pero si lo que buscas es una experiencia aún más intensa, el camino hacia Marcos y Cordero te llevará por túneles excavados en la roca, rodeados de cascadas y paredes cubiertas de musgo.

Es aquí donde el paralelismo con Hawái se hace más evidente. Las cascadas, los barrancos escarpados, los sonidos continuos del bosque y el verde intenso que lo cubre todo crean una atmósfera tropical difícil de olvidar. Muchos visitantes aseguran que han tenido la sensación de estar en la otra punta del mundo… sin salir de casa.

Un jardín botánico natural y salvaje

La riqueza biológica de Los Tilos es extraordinaria. El tilo (Ocotea foetens), que da nombre al bosque, convive con especies como el viñátigo, el barbusano, el laurel o el acebiño. La densidad y diversidad vegetal hacen que sea fácil perder la noción del tiempo mientras se recorren sus senderos.

También la fauna encuentra refugio aquí. Las aves endémicas como la paloma turqué o la rabiche son difícilmente visibles, pero forman parte de un ecosistema frágil y valioso. Y si te fijas bien entre las rocas y la vegetación, podrás ver el lagarto tizón de La Palma, una subespecie única del lagarto que habita en Canarias.

Sensación de descubrimiento constante

Una de las cosas más fascinantes de caminar por este bosque es la constante sensación de descubrimiento. Cada giro puede esconder una cascada, un claro envuelto por la niebla o un rincón de silencio absoluto. No hay prisas aquí, solo la necesidad de dejarse llevar y absorber el paisaje.

Muchos afirman que la visita a Los Tilos no solo les ha impactado visualmente, sino emocionalmente. Es uno de esos lugares que conecta con algo profundo, casi espiritual.

Consejos prácticos para aprovechar la visita

Lleva calzado antideslizante: la humedad hace que muchas superficies sean resbaladizas.

Aunque sea verano, una chaqueta fina puede ser muy útil, sobre todo en las primeras horas de la mañana.

Infórmate a la llegada al Centro de Visitantes , donde encontrarás mapas, paneles y audiovisuales sobre la historia y biodiversidad del bosque.

, donde encontrarás mapas, paneles y audiovisuales sobre la historia y biodiversidad del bosque. Evita los días de lluvias intensas: algunos tramos pueden quedar cerrados por seguridad.

Un recuerdo imborrable entre la niebla y el verde

Este bosque no solo es un lugar para visitar, sino una experiencia para vivir. Allí donde los árboles se alzan como columnas ancestrales y las gotas de agua brillan sobre las hojas, se esconde uno de los paisajes más singulares de Europa.

Un viaje interior en plena naturaleza

Quizás no hay surf, volcanes activos ni ukeleles… pero sí algo más poderoso: una naturaleza indómita e intacta que te hace sentir como si hubieras cruzado un océano sin tener que tomar un avión.

¿Y tú? ¿Todavía no te has dejado sorprender por este rincón que parece Hawái pero que es bien nuestro? Compártelo, coméntalo, y sobre todo… no te lo pierdas.