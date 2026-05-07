Eva Longoria revela su rincón secreto en Cataluña: «Siempre llevo fuet en la maleta cuando viajo a Estados Unidos»

Seguro que tú también has sentido esta necesidad imperiosa de huir de la ciudad cuando llega el jueves por la tarde. Nos han convencido de que para desconectar de verdad hay que cruzar el océano o gastar el sueldo en un hotel de cinco estrellas con buffet frío. (Spoiler: el paraíso está a dos horas en coche y huele a leña y a tradición).

El radar de las escapadas más virales acaba de detectar un punto caliente en el mapa de Girona. No es un hotel convencional ni una casa rural corriente. Se trata del Refugi Longoria, un concepto que ha roto internet no solo por su arquitectura, sino por un detalle que toca directamente nuestra fibra más sensible (y hambrienta).

El detalle gastronómico que se ha vuelto viral

La mayoría de alojamientos te reciben con un bombón industrial o una botella de agua tibia. En este rincón de la Costa Brava han decidido que la bienvenida sea auténtica. Nada más entrar, te espera una tabla de fuet artesanal de la zona que puedes reponer de forma ilimitada durante tu estancia.

Los propietarios de este refugio son tajantes con su filosofía. Quieren que te sientas como en casa de tu abuelo, pero con las comodidades de 2026. Este gesto del fuet infinito no es solo marketing, es una declaración de intenciones sobre lo que significa la hospitalidad en el Empordà.

Atención: No es un mito de redes sociales. El embutido es de carnicería local, curado al aire del Pirineo y con ese sabor que ya no encuentras en el supermercado de abajo.

¿Dónde se esconde este paraíso del embutido?

El Refugi Longoria se encuentra estratégicamente situado para aquellos que aman el mar pero necesitan el silencio del bosque. Es el campamento base perfecto para explorar las calas de Begur o los pueblos medievales de la zona, pero con la ventaja de estar lo suficientemente alejado del ruido turístico.

La arquitectura del lugar es una oda al diseño orgánico. Piedra, madera recuperada y ventanales inmensos que introducen el paisaje en tu habitación. Al aplicar este concepto de «refugio de lujo», consiguen que la desconexión sea instantánea desde que dejas las maletas en el suelo de barro cocido.

Moralidad: si buscas un lugar para trabajar con el portátil, este no es tu lugar. Aquí se viene a leer, a beber vino de la DO Empordà y a disfrutar del crujido del pan con tomate mientras ves el atardecer. Es la slow life llevada a su máxima expresión.

Por qué tu cuenta corriente te lo agradecerá

Vivimos obsesionados con los precios abusivos de la costa catalana en temporada alta. Pero este refugio ofrece una relación calidad-precio que es una bofetada de realidad para los hoteles pretenciosos de la zona. Estás pagando por la exclusividad de lo sencillo, por el silencio y por un producto gastronómico de primera división.

Este enfoque es un alivio para nuestro bolsillo y para nuestra salud mental. No necesitas 20 platos diferentes en un desayuno continental. Necesitas un buen aceite de oliva, un tomate de huerto y ese fuet que, te avisamos ya, genera una adicción peligrosa.

El refugio cuenta con pocas plazas, lo que garantiza que nunca te sentirás en un hormiguero de turistas. Es una experiencia boutique donde el lujo es, precisamente, que nadie te moleste mientras te sirves la tercera ración de embutido del día.

Tip Pro: Si vas en pareja, pide la habitación que tiene vistas directas al valle. Ver salir el sol con el café en la mano y la tabla de fuet cerca es, oficialmente, el mejor plan de este año.

La trampa de las reservas de última hora

No intentes presentarte allí sin haber mirado el calendario antes. La popularidad del Refugi Longoria ha escalado tanto en los últimos meses que las fechas vuelan. El efecto «boca a boca» digital ha convertido este rincón en el destino imprescindible de la temporada.

Este fenómeno nos recuerda que seguimos buscando la autenticidad por encima del postureo. Al final, nosotros decidimos si queremos una foto en una piscina infinita llena de gente o una foto con un trozo de fuet y una sonrisa de verdad bajo un pino piñonero.

Mañana podrías estar atrapado en el tráfico de la ciudad o podrías estar cortando una rebanada más de esta delicia gerundense mientras el móvil está guardado en el cajón. La libertad tiene sabor a sal y a pimienta.

Al final, la vida son esos pequeños momentos de placer inconfesable. ¿De verdad dejarás que te lo cuenten por Instagram en lugar de vivirlo tú mismo?

¿A quién te llevarías contigo para compartir esta barra de fuet (y este trozo de paz) el próximo viernes?