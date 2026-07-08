Este verano desconecta en un precioso rincón del Paraje Natural con aguas turquesas y cristalinas

Llega el calor extremo y la búsqueda de un oasis donde recuperar la calma se vuelve urgente. Si ya estás agotado de pelear por un lugar en la playa, tenemos la solución definitiva escondida en el interior de la provincia de Valencia.

No es necesario volar al otro lado del mundo para encontrar aguas cristalinas y paisajes de película. Existe un rincón donde el río Clariano nace excavando pozas en la roca caliza, creando un espectáculo visual que los locales han guardado como un auténtico tesoro.

El paraíso de las seis pozas

Hablamos del Pou Clar, un paraje natural que parece desafiar la lógica del terreno con sus formas redondeadas y láminas de agua de un azul intenso. Lo más fascinante es su arquitectura natural: seis pozas principales con nombres propios que cuentan la historia de la zona: el Pou dels Esclaus, el Pou Clar, el Pou Gelat, el Pou de la Reixa, el Pou Fosc y el Pou dels Cavalls.

El lugar no es solo un punto de baño, es un refugio protegido dentro del Paraje Natural Municipal Serra de l’Ombria. Aquí, el silencio es el protagonista indiscutible; olvídate de chiringuitos ruidosos o bloques de apartamentos asomando al horizonte.

El acceso está estrictamente regulado: está prohibido entrar con vehículos a motor al paraje. Para disfrutarlo, deberás dejar tu coche en el aparcamiento gratuito del polideportivo de Ontinyent y completar el trayecto caminando o en bicicleta, unos 2 kilómetros aproximadamente.

Mucho más que un sencillo chapuzón

Situado a solo 82 kilómetros de Valencia capital, Ontinyent combina este refugio natural con un casco histórico que es, en sí mismo, una lección de historia. Después de refrescarte en sus aguas, puedes perderte por el Barrio de la Vila, declarado Bien de Interés Cultural, donde las antiguas murallas y los callejones medievales te transportarán siglos atrás.

La ciudad es un contraste constante: desde su campanario de 71 metros —el más alto de la Comunidad Valenciana— hasta los vestigios de un pasado industrial marcado por sus antiguas chimeneas textiles. Es el plan perfecto para combinar una mañana de desconexión total en la naturaleza con una tarde de cultura y gastronomía local.

Claves para tu visita

Si decides ir en bicicleta, el ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento específico en la entrada para que puedas dejarla con total seguridad antes de acceder a la zona de baño. Recuerda que, al ser un espacio protegido, el respeto por el entorno es nuestra única moneda de cambio para que este lugar continúe siendo igual de espectacular el próximo año.

¿Realmente vale la pena seguir buscando el «lugar de moda» cuando tienes un paraje natural así a menos de una hora y media de casa? El agua es fría, el entorno es virgen y el plan es infalible. ¿Nos vemos en las pozas?