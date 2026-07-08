Aquest estiu desconnecta en un preciós racó del Paratge Natural amb aigües turqueses i cristal·lines

Arriba la calor extrema i la recerca d’un oasi on recuperar la calma es torna urgent. Si ja estàs esgotat de barallar-te per un lloc a la platja, tenim la solució definitiva amagada a l’interior de la província de València.
No cal volar a l’altre costat del món per trobar aigües cristal·lines i paisatges de pel·lícula. Existeix un racó on el riu Clariano neix excavant gorgues a la roca calcària, creant un espectacle visual que els locals han guardat com un autèntic tresor.
El paradís de les sis gorgues
Parlem del Pou Clar, un paratge natural que sembla desafiar la lògica del terreny amb les seves formes arrodonides i làmines d’aigua d’un blau intens. El més fascinant és la seva arquitectura natural: sis gorgues principals amb noms propis que expliquen la història de la zona: el Pou dels Esclaus, el Pou Clar, el Pou Gelat, el Pou de la Reixa, el Pou Fosc i el Pou dels Cavalls.
El lloc no és només un punt de bany, és un refugi protegit dins del Paratge Natural Municipal Serra de l’Ombria. Aquí, el silenci és el protagonista indiscutible; oblida’t de guinguetes sorolloses o blocs d’apartaments treient el cap a l’horitzó.
L’accés està estrictament regulat: està prohibit entrar amb vehicles a motor al paratge. Per gaudir-ne, hauràs de deixar el teu cotxe al pàrquing gratuït del poliesportiu d’Ontinyent i completar el trajecte caminant o en bicicleta, uns 2 quilòmetres aproximadament.
Molt més que una simple capbussada
Situat a només 82 quilòmetres de València capital, Ontinyent combina aquest refugi natural amb un casc històric que és, en si mateix, una lliçó d’història. Després de refrescar-te en les seves aigües, pots perdre’t pel Barri de la Vila, declarat Bé d’Interès Cultural, on les antigues muralles i els carrerons medievals et transportaran segles enrere.
La ciutat és un contrast constant: des del seu campanar de 71 metres —el més alt de la Comunitat Valenciana— fins als vestigis d’un passat industrial marcat per les seves antigues xemeneies tèxtils. És el pla perfecte per combinar un matí de desconnexió total en la natura amb una tarda de cultura i gastronomia local.
Claus per a la teva visita
Si decideixes anar-hi en bicicleta, l’ajuntament ha habilitat un pàrquing específic a l’entrada perquè puguis deixar-la amb total seguretat abans d’accedir a la zona de bany. Recorda que, en ser un espai protegit, el respecte per l’entorn és la nostra única moneda de canvi perquè aquest lloc continuï sent igual d’espectacular l’any que ve.
Val realment la pena continuar buscant el “lloc de moda” quan tens un paratge natural així a menys d’una hora i mitja de casa? L’aigua és freda, l’entorn és verge i el pla és infal·lible. Ens veiem a les gorgues?