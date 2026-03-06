El secreto de piedra de Buenafuente y Sílvia Abril: por qué han cambiado el lujo moderno por una masía de 1900

A veces, el lujo real no es un ático de vidrio en la Upper Diagonal. Para Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, el éxito huele a tierra mojada.

La pareja ha decidido levantar un muro invisible contra el ruido mediático. Se han instalado en un refugio histórico que parece sacado de una novela de época.

El enigma de Cabrera de Mar

Olvida las urbanizaciones con cámaras y seguridad privada que buscan otras estrellas. El matrimonio ha elegido Cabrera de Mar, el secreto mejor guardado del Maresme.

Es un lugar donde el tiempo simplemente se detiene entre senderos y montaña. (Y sinceramente, nosotros también nos perderíamos allí ahora mismo si pudiéramos).

El dato clave que lo cambia todo es que la vivienda principal es una masía auténtica construida alrededor de 1900. No es una imitación; es patrimonio puro.

Lo que hace especial esta propiedad no es solo su precio de mercado. Es su historia viva, una estructura que ha sobrevivido a guerras y cambios de siglo.

¿Por qué la piedra vence al minimalismo?

La fachada de piedra vista es la gran protagonista de este hogar. Este material no es solo estética; es una ingeniería térmica natural que respira.

Mantiene la frescura durante las olas de calor y conserva el calor cuando la tramontana sopla fuerte. Un aislamiento perfecto que conecta a Andreu con sus raíces.

Vivir aquí requiere una sensibilidad especial que la pareja ha demostrado tener. Han huido de las estridencias para abrazar un estilo acogedor y honesto.

Imagina despertarte cada mañana con vistas a la naturaleza virgen, lejos de los focos de los platós. Este silencio es su verdadera fuente de energía vital.

El efecto llamada del Maresme

No es una casualidad que hayan elegido esta zona para criar a su hija. El Maresme se ha convertido en el objeto de deseo de las élites culturales actuales.

Cabrera ofrece el equilibrio imposible: la playa a cinco minutos y el castillo de Burriac a la espalda. Es el microclima ideal para la salud mental.

Poseer una pieza de 1900 en buen estado es hoy en día un cheque en blanco. El mercado inmobiliario rústico está en máximos por la falta de oferta.

La privacidad es total porque los vecinos de la zona protegen su intimidad como si fuera un tesoro colectivo del pueblo.

Mientras otros famosos presumen de domótica inteligente, ellos disfrutan de la solidez de los muros centenarios. Un espacio donde la creatividad fluye sin interferencias.

Una tendencia que marca el futuro

Este movimiento de Andreu y Sílvia confirma el retorno al campo de las grandes fortunas. El nuevo estatus ya no es el coche deportivo, sino el huerto propio.

La masía es el espejo de su filosofía: sólida y llena de carácter. Una decisión inteligente que prioriza el bienestar real sobre la apariencia digital.

¿Quién querría un atasco en la Diagonal pudiendo escuchar los pájaros en un jardín con más de un siglo? A veces, para avanzar, hay que mirar atrás hacia 1900.

Disfruta de la paz si alguna vez pasas cerca de las faldas de Burriac. Ellos ya han encontrado su lugar en el mundo, cerrando la puerta a todo lo que no es esencial.

¿Y tú, serías capaz de vivir sin las comodidades de un piso moderno para ganar esta historia entre tus paredes?