El refugio secreto de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril: una joya rústica de 1900 oculta en el Maresme

A veces, el mayor lujo no es un ático en el centro de Madrid o una mansión minimalista de vidrio. Para Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, el éxito se traduce en silencio, muros de piedra y el olor de tierra mojada.

La pareja más querida de la televisión ha decidido cerrar la puerta al ruido mediático. Se han instalado en un refugio que parece sacado de una novela histórica, pero a tan solo un paso de Barcelona.

El tesoro oculto de Cabrera de Mar

Olvídate de las urbanizaciones de lujo con seguridad privada y cámaras en cada esquina. El matrimonio reside actualmente en Cabrera de Mar, una de las zonas más exclusivas y, al mismo tiempo, desconocidas de la comarca del Maresme.

Es un lugar donde el tiempo se detiene. Aquí no hay alfombras rojas, sino senderos que se pierden en la montaña. (Y sí, nosotros también elegiríamos este rincón para desconectar de todo).

Lo que hace especial esta propiedad no es su tamaño, sino su historia viva. No es una construcción moderna que intenta imitar lo antiguo. Es una pieza de patrimonio real.

La vivienda principal fue construida alrededor de 1900. Conserva esa esencia de masía tradicional que ya casi no se encuentra cerca de la gran ciudad.

Piedra, solera y un estilo inconfundible

La fachada de piedra vista es la gran protagonista. Es un material que respira, que mantiene el frescor en verano y el calor en invierno. Un refugio térmico natural que conecta directamente con las raíces de Andreu, nacido en Reus.

Vivir en una casa con más de un siglo de antigüedad requiere sensibilidad. Sílvia y Andreu han sabido mantener este estilo acogedor que huye de las estridencias. Aquí el lujo es la autenticidad.

Imagina levantarte cada mañana rodeado de naturaleza virgen. La casa está estratégicamente situada para ofrecer vistas privilegiadas, lejos del ritmo frenético de los platós y las fiestas teatrales.

Es el lugar donde la pareja cría a su hija, lejos de los focos y cerca de los valores que ofrece el entorno rural. Este entorno es, según cuentan en su círculo cercano, su verdadera fuente de energía.

¿Por qué todos quieren vivir en el Maresme?

No es casualidad que hayan elegido el Maresme. Esta zona se ha convertido en el objeto de deseo para las grandes fortunas que buscan calidad de vida sin renunciar a la conexión con la capital catalana.

Cabrera de Mar ofrece este equilibrio imposible: playa a cinco minutos y montaña a la espalda. Es el microclima perfecto para aquellos que buscan salud mental y privacidad absoluta.

Además, el valor de este tipo de propiedades rústicas se ha disparado en los últimos años. Poseer una casa de 1900 en buen estado es, básicamente, tener un cheque en blanco en el mercado inmobiliario actual.

A diferencia de otros famosos que presumen de tecnología domótica, aquí lo que importa es la solidez de los muros y la amplitud del jardín. Un espacio donde la creatividad de Buenafuente fluye sin interrupciones.

El secreto mejor guardado de la pareja es su capacidad para pasar desapercibidos. Los vecinos de la zona protegen su intimidad como si fuera propia.

Un modelo de vida que marca tendencia

Este movimiento de Andreu y Sílvia confirma una tendencia creciente entre las elites culturales: el retorno al campo. Ya no se lleva el postureo de la ciudad; se lleva el huerto propio y la chimenea.

La casa de Cabrera de Mar es el espejo de su filosofía de vida. Es sólida, honesta y llena de carácter. Justo como la carrera profesional que ambos han construido durante décadas.

¿Quién no querría cambiar el atasco de la Diagonal por el sonido de los pájaros en un jardín centenario? Es una decisión que demuestra que, a veces, para avanzar, hay que mirar hacia atrás, hacia lo que ya estaba en 1900.

Si alguna vez pasas cerca de las faldas del castillo de Burriac, recuerda que por allí camina uno de los genios de nuestra televisión. Disfruta de la paz que solo la piedra antigua puede dar.

Al final del día, todos buscamos lo mismo que ellos: un lugar donde cerrar la puerta y que el mundo se quede fuera. Una suerte que ellos han sabido encontrar en el corazón del Maresme.

¿Te imaginas viviendo en una casa con tanta historia o prefieres la comodidad de un piso moderno?