El pueblo más bonito de España según la OMT está en Cataluña y destaca por casas del siglo XVI

A veces, el reconocimiento internacional llega para confirmar lo que nosotros ya sabíamos: que en España tenemos rincones que parecen diseñados por un escenógrafo de Hollywood.

La noticia ha salido tras la última asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha incluido una localidad española en su exclusiva lista de los «Best Tourism Villages». *(Y sí, ya te adelantamos que querrás reservar hoy mismo).*

Pero lo que realmente está haciendo que este destino sea tendencia mundial este 2026 no es solo el sello de la ONU, sino un patrimonio que se conserva intacto desde hace quinientos años.

Un viaje directo al siglo XVI

Nosotros hemos seguido la pista de los expertos y el veredicto es unánime. No estamos ante un pueblo cualquiera; estamos ante una joya donde las casas señoriales y los blasones de piedra te saludan en cada esquina.

Hablamos de un trazado urbano que se mantiene fiel a su origen, donde caminar por sus calles empedradas es lo más parecido a usar una máquina del tiempo sin salir de la península.

La OMT no solo ha valorado la estética, sino el compromiso de sus habitantes por mantener vivas tradiciones que en otros lugares ya han desaparecido.

Los datos de interés turístico se han disparado un 40% desde el anuncio, convirtiendo este pequeño municipio en el oscuro objeto del deseo para los amantes de la fotografía.

Lo que más nos ha fascinado es cómo han logrado integrar la modernidad sin romper esa armonía visual que te hace sentir en un cuento de los hermanos Grimm.

Paisajes que parecen pintados al óleo

Si el casco histórico te deja sin palabras, espera a levantar la vista hacia el horizonte. El entorno natural es, sencillamente, hipnótico.

Este pueblo está rodeado de una orografía que mezcla bosques frondosos con valles que cambian de color con cada estación del año. Es el paraíso del turismo slow.

Muchos de los viajeros que ya han pasado por aquí coinciden: la luz de la tarde sobre las fachadas de piedra crea un espectáculo que ninguna pantalla de móvil puede reproducir con justicia.

Es el lugar ideal para desconectar el Wi-Fi y conectar con el silencio real, ese que solo se interrumpe por el sonido de las fuentes o las campanas de la iglesia.

Al ser nombrado uno de los pueblos más bonitos del mundo, las plazas en las casas rurales de la zona para los próximos puentes están volando. Si no reservas antes del viernes, te quedarás fuera.

El placer de la mesa castellana

Sabemos que la belleza entra por los ojos, pero se queda en el recuerdo gracias al estómago. La oferta gastronómica aquí es de alta fidelidad.

No te puedes ir sin probar los platos de cuchara y los asados que se preparan en hornos de leña centenarios. Es comida de verdad, sin artificios y con producto local de máxima calidad.

Además, la relación calidad-precio sigue siendo uno de los grandes atractivos de este destino premiado por la OMT. Puedes comer como una reina por mucho menos de lo que imaginas.

Es una apuesta segura: cultura, naturaleza y un festín culinario que justifica cada kilómetro del viaje. *(Nosotros ya hemos puesto el ojo en un pequeño restaurante con patio interior que es una delicia).*

Cómo llegar y qué no perderse

A veces pensamos que estos lugares están escondidos, pero la realidad es que el acceso está perfectamente señalizado para que tu escapada sea un éxito.

Nuestra recomendación es que te pierdas sin mapa. Deja que sean tus pies los que decidan y detente en los pequeños talleres de artesanía que aún sobreviven en los bajos de las casas del siglo XVI.

Fíjate bien en los detalles de las puertas y en los balcones de madera tallada; cada uno cuenta una historia de linajes y conquistas.

Este reconocimiento internacional coloca este rincón español en el mapa del turismo de élite pero con alma de pueblo.

Ten en cuenta que para preservar el encanto, el aparcamiento en el centro histórico está limitado. Usa los aparcamientos periféricos que están a solo cinco minutos a pie.

Si aún no tienes destino para tu próxima salida, haz caso a la Organización Mundial del Turismo. No suelen equivocarse.

¿Esperarás a que te lo cuenten o serás la primera en pisar el pueblo más bonito del mundo este 2026?