El Gran Casino de la Rabassada sale a la venta por 1,7 millones: el oscuro secreto detrás de sus ruinas

Lo que en su día fue el epicentro del vicio, el lujo y la excentricidad de la burguesía catalana, hoy es un enigma que acaba de saltar a los portales inmobiliarios.

Las ruinas del Gran Casino de la Rabassada, un complejo que desafió las leyes de la lógica a principios del siglo XX en Barcelona, buscan comprador por 1,7 millones de euros.

Un gigante dormido en el corazón de Collserola

No estamos hablando de un piso cualquiera. La propiedad abarca la friolera de 106.783 metros cuadrados de terreno. Un espacio que, durante décadas, ha sido devorado por la vegetación y las leyendas urbanas (sí, aquellas que susurran sobre habitaciones insonorizadas y finales trágicos).

El anuncio, gestionado por Soler Finques, pone sobre la mesa una finca rústica que fue mucho más que un edificio. Fue una apuesta faraónica que incluyó una montaña rusa diseñada por el mismo LaMarcus A. Thompson y un chef traído directamente desde París para deleitar a las élites europeas.

La «letra pequeña»: Por qué no podrás vivir allí

¡Cuidado! Aunque la cifra suena a capricho millonario, este no es un lugar para construir una mansión privada. La calificación urbanística 29co es clara: el terreno no es urbanizable.

¿Qué significa esto para tu bolsillo? Que el futuro propietario tiene las manos atadas para convertirlo en vivienda u hotel, pero se abre una ventana para usos creativos. La normativa permite la rehabilitación de elementos clave —como el icónico mirador que aún sobrevive— siempre que la destinación final sea cultural, artística o profesional.

Esto abre la puerta a centros de investigación, estudios de grabación de alto nivel o eventos exclusivos que respeten el entorno natural del Parque de Collserola. La clave es el bajo impacto ambiental.

De la gloria al declive en diez años

El declive de este enclave comenzó con un simple decreto: la prohibición del juego por parte de Primo de Rivera en 1924. Lo que siguió fue una caída libre: el cierre definitivo en 1934, su uso como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil y la demolición final en 1940.

Hoy, lo único que queda son arcos de estilo neomudéjar colonizados por el musgo y túneles que aún esconden el eco de una época donde se gastaban fortunas en una sola noche de ruleta.

¿Es 1,7 millones un precio justo por un trozo de historia con un futuro tan restringido? La oportunidad de restaurar una joya olvidada en las colinas de Barcelona está aquí, esperando a alguien con visión —y mucha paciencia administrativa— para devolverle el brillo a lo que fue el casino más ambicioso del siglo pasado.