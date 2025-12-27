El estado de las estaciones de esquí: Masella y La Molina superan el medio metro de nieve

En el Pirineo hay días en los que el frío no llega, sino que se instala. El viento desciende de las crestas, los tejados se cubren de un polvo fino y el silencio de primera hora se rompe solo por el crujido de la nieve recién caída. Es en estas mañanas de invierno cuando el territorio se revela con toda su fuerza, y los esquiadores intuyen que algo importante ha cambiado.

Una borrasca que lo ha transformado todo

La borrasca que ha afectado al país desde el lunes ha sido generosa. Las precipitaciones han ido cubriendo las pendientes de la Cerdanya hasta dejar más de medio metro de nieve nueva, un grosor que hacía temporadas que no se alcanzaba en estas fechas. Las imágenes, desde las zonas más altas hasta el fondo del valle, tienen una calidad casi de postal: árboles cargados, prados silenciosos y un blanco intenso que se extiende sin prisa.

Un Pirineo que se prepara para días de luz

Las previsiones indican que las nevadas se irán deteniendo a partir del domingo. Será entonces cuando lleguen cielos azules y un sol frío, de esos que definen el invierno pirenaico. La nieve mantendrá calidad polvo gracias al frío nocturno, un factor que asegura jornadas inmejorablemente buenas para el esquí alpino.

Al mismo tiempo, los equipos de las estaciones recuerdan la importancia de la prudencia. Fuera de las zonas controladas, el riesgo de avalanchas es alto, situado en un nivel 4 de 5. Es un aviso claro: la belleza del paisaje no siempre va de la mano de la seguridad, y el mejor escenario es aquel en el que cada uno conoce sus límites.

Acceso completo y actividades nocturnas

Con la apertura total de Masella, los accesos también funcionan al cien por cien. Los sectores de Coma Oriola, Pla de Masella y La Pia están ya disponibles para los visitantes, lo que amplía las opciones de recorridos y ritmos dentro de la estación.

Una de las experiencias más celebradas de la zona también regresa estos días: el esquí nocturno. Masella abrirá las instalaciones hoy sábado, el martes 30 y el sábado 3 de enero, de 18.00 a 20.30 h. Es un tipo de esquí que tiene algo de especial, casi íntimo. Las luces iluminan las pistas con una claridad artificial que contrasta con la oscuridad del bosque, y el sonido de los esquís se concentra como si todo fuera un eco lejano.

Cuando el invierno se convierte en territorio de elección

Los amantes de la nieve lo saben. Hay temporadas que se alargan, otras que se intuyen promesas que luego no llegan. Pero hay algunas, muy concretas, en las que todo encaja: frío constante, nieve abundante, estabilidad en las previsiones. Este inicio de temporada parece ser uno de esos momentos, uno de aquellos en los que el Pirineo se muestra con toda su intensidad.

La Cerdanya, el valle que acoge estas dos estaciones históricas, vive estos días su mejor versión. Desde las carreteras que suben hasta los refugios más escondidos, todo el territorio parece respirar al ritmo del invierno. Y para muchos visitantes, esta combinación de nieve, frío y luz es más que un deporte, es una manera de habitar unos días en otro lugar, otra escala.

El estado de las pistas del Pirineo Catalán

Estación Estado Km abiertos Nieve Tipo de nieve Meteo Actualización Alp 2500 Abierta 101 / 145 km 120 cm Polvo / Húmeda — Sábado 27 de diciembre La Molina Abierta 50 / 71 km 120 cm Polvo -6º / 2º Sábado 27 de diciembre Masella Abierta 51 / 74 km 120 cm Polvo / Húmeda -6º / 3º Sábado 27 de diciembre Baqueira Beret Abierta 146 / 173 km 80 cm Polvo -8º / 3º Sábado 27 de diciembre Boí Taüll Abierta 36 / 45 km 150 cm Polvo -8º / 0º Sábado 27 de diciembre Espot Abierta 24 / 25 km 135 cm Polvo -7º / 3º Sábado 27 de diciembre Port Ainé Abierta 27 / 27 km 135 cm Polvo -9º / 2º Sábado 27 de diciembre Port del Comte Abierta 42,6 / 42,6 km 105 cm Polvo -4º / 2º Sábado 27 de diciembre Tavascán Cerrada – / 7 km — — -7º / 1º Sábado 27 de diciembre Vall de Núria Cerrada (meteo) – / 8 km — — -3º / 0º Sábado 27 de diciembre Vallter Cerrada (meteo) – / 11 km 110 cm Polvo -5º / 0º Sábado 27 de diciembre El estado de las pistas del Pirineo Catalán

El estado de las pistas del Pirineo Francés

Estación Estado Km abiertos Nieve Tipo de nieve Meteo Actualización Cambre d’Aze Abierta 24 / 24 km 40 cm Fresca -4º / 3º Sábado 27 de diciembre Font-Romeu Pyrénées 2000 Abierta – / 43 km 140 cm Pisada -3º / 1º Sábado 27 de diciembre Formiguères Abierta 25 / 25 km 60 cm Fresca -4º / 2º Sábado 27 de diciembre La Quillane Previsión – / 2,5 km — — -1º / 1º Sábado 27 de diciembre Les Angles Abierta – / 55 km 100 cm Fresca -4º / 2º Sábado 27 de diciembre Porté-Puymorens Abierta – / 50 km 130 cm Pisada -5º / 3º Sábado 27 de diciembre El estado de las pistas de las Neiges Catalanes

El estado de las pistas de Andorra

Estación Estado Km abiertos Nieve Tipo de nieve Meteo Actualización Grandvalira Abierta 192 / 215 km 80 cm Polvo -6º / 2º Sábado 27 de diciembre Ordino Arcalís Abierta 30,5 / 30,5 km 135 cm Polvo -7º / 1º Sábado 27 de diciembre Pal Arinsal Abierta 63 / 63 km 100 cm Polvo -6º / 4º Sábado 27 de diciembre Ski Canaro Abierta 0,5 / 0,5 km 110 cm — -2º / 3º Sábado 27 de diciembre El estado de las pistas de Andorra

Lo que queda después

Cuando cae la tarde y el valle se va oscureciendo, el paisaje adopta otro tono. Las pistas se vacían, el frío gana profundidad y solo queda la tenue luz de las máquinas que dejan la nieve a punto para el día siguiente. Es un momento breve, pero tiene algo de ritual. Un recuerdo que acompaña a quien se marcha y que hace que muchos ya piensen en volver al día siguiente.