El bar de Barcelona con casi 150 años donde desayuna Joan Laporta

Hay secretos que no se guardan en cajas fuertes, sino en barras de mármol desgastadas por el tiempo. Joan Laporta lo sabe muy bien.

Mientras medio mundo especula sobre los fichajes del próximo verano, el presidente del FC Barcelona tiene una cita ineludible. No es en un despacho acristalado ni en un reservado de lujo.

Cada mañana, el líder blaugrana se deja ver en un rincón que es puro patrimonio vivo de la ciudad. Un lugar donde el aroma a café recién hecho y el crujir del pan se mezclan con casi 150 años de historia ininterrumpida.

Hablamos del mítico Bar del Pi. Situado en el corazón del Barrio Gótico, este establecimiento no es solo un bar; es una institución que ha sobrevivido a guerras, crisis y modas pasajeras desde 1874.

El ritual de un presidente: ¿Qué desayuna Laporta?

No busques tostadas de aguacate ni boles de açaí en su mesa. Laporta es un hombre de costumbres clásicas y paladar agradecido (ya sabemos que no se priva de nada bueno, y nosotros que nos alegramos).

Su elección suele ser el reflejo de la esencia catalana: un bocadillo de jamón ibérico de primera calidad o de queso curado, siempre acompañado del preceptivo pan con tomate. Crujiente, con el aceite justo y ese punto de sal que despierta a cualquiera.

Lo más curioso no es solo qué come, sino cómo lo hace. A pesar de la presión mediática, en el Bar del Pi, Laporta es uno más entre los parroquianos que leen la prensa deportiva o los turistas que entran por puro azar al ver su emblemática fachada.

Por cierto, si te gusta la historia política, te encantará saber que este fue el escenario de la fundación del PSUC en el año 1936. Si sus paredes hablaran, tendrían más exclusivas que cualquier diario deportivo nacional.

Un refugio de 150 años en pleno Gótico

Entrar en este local es hacer un viaje directo al siglo XIX. La familia Mallafré, que ha capitaneado el barco durante décadas, ha sabido mantener intacto ese espíritu de taberna ilustrada que tanto nos gusta.

El mobiliario de madera, los techos altos y esa luz que entra tamizada por la Plaza de Sant Josep Oriol crean una atmósfera de calma necesaria antes de enfrentarse a la gestión de uno de los clubes más grandes del mundo.

Pero no te equivoques, no es un lugar prohibitivo. Lo que hace que Laporta (y tantos otros vips que prefieren el anonimato) regresen es la honestidad del producto. Aquí el precio no te da un susto, lo que te sorprende es la calidad.

El presidente busca aquí ese refugio cotidiano. Un momento de paz con su café con leche antes de que el teléfono empiece a echar humo con llamadas de agentes, directivos y periodistas.

¿Por qué este bar y no otro?

Barcelona está llena de cafeterías de especialidad y locales modernos con luces de neón, pero el Bar del Pi tiene algo que el dinero no puede comprar: alma.

Para un perfil como el de Joan Laporta, la conexión con la identidad de la ciudad es vital. Desayunar bajo la sombra de la Basílica de Santa María del Pi es una declaración de intenciones. Es arraigo, es tradición y es, sobre todo, saber vivir bien.

Además, el servicio es de aquellos que ya no quedan. Camareros que te conocen por el nombre, que saben exactamente cómo te gusta el punto del café y que gestionan los tiempos con una maestría veterana.

Como consejo de experta personal, si vas, no te limites al café del interior. Su terraza exterior es, probablemente, una de las más cotizadas y relajantes de toda la Ciudad Condal. El lugar ideal para ver pasar la vida o cazar algún fichaje estrella.

La vigencia de lo auténtico

En un mundo donde todo es efímero, que el presidente del Barça elija un local de 1874 nos dice mucho de hacia dónde va el lujo actual. Ya no se trata de exclusividad basada en el precio, sino en la autenticidad de la experiencia.

Es el mismo magnetismo que atrae a artistas, políticos e intelectuales a sus mesas de mármol. El Bar del Pi es el «kilómetro cero» de la bohemia barcelonesa y, por lo que parece, el combustible oficial de la presidencia blaugrana.

Si alguna vez paseas por el Gótico temprano, fíjate bien en las mesas de la entrada. Quizás, entre bocado y bocado de un mollete de jamón, se está decidiendo el futuro de la próxima estrella del Camp Nou.

Al fin y al cabo, todos buscamos lo mismo que Laporta: un lugar donde sentirnos como en casa, rodeados de historia y con un desayuno que valga la pena la madrugada.

¿Te animas a probar el bocadillo preferido del presidente este fin de semana?