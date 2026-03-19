Cosas que debes saber antes de viajar a Egipto, el país de los faraones y uno de los destinos más fascinantes del mundo

Egipto no es un destino más, es una prueba de resistencia para tus sentidos y, sobre todo, para tu bolsillo. Si crees que con el billete y el hotel ya lo tienes todo hecho, estás a punto de cometer el primer error de novato.

La realidad al aterrizar en El Cairo es un muro de calor, ruido y una palabra que escucharás incluso en sueños: baksheesh. Pero antes de hablar de dinero, hay algo que debes solucionar antes de salir de casa.

El visado: no caigas en la trampa del aeropuerto

Muchos viajeros llegan confiados esperando hacer la fila del visado «on arrival». Error. Este 2026, las esperas en el Aeropuerto Internacional de El Cairo se han vuelto eternas y el sistema informático suele jugar malas pasadas.

Nuestro consejo es directo: tramita la e-Visa online al menos siete días antes. Te costará unos 25 dólares y te evitará comenzar tus vacaciones con dos horas de fila bajo un aire acondicionado que apenas funciona.

Eso sí, asegúrate de que tu pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. (Sí, nosotros también hemos visto gente tener que regresar desde la frontera por tener el documento a punto de caducar. No seas esa persona).

La «Mafia» de las Propinas: ¿Cuánto es demasiado?

Aquí es donde la mayoría de los turistas pierden el control de su presupuesto. En Egipto, la propina no es un extra por un buen servicio, es una institución social obligatoria para casi todo.

Desde el que te ayuda con la maleta hasta el que te abre la puerta de un baño que parece sacado de una película de terror. Todos esperan su parte. El secreto para no desesperar es llevar siempre billetes pequeños de libra egipcia.

Nunca des propina en monedas de euro o dólar. Los locales no pueden cambiarlas en el banco y les generas un problema en lugar de una ayuda. Cambia siempre a moneda local así que llegues al país.

Un truco que nos ha salvado la vida: pacta el precio de los taxis o servicios antes de subir. Si no lo haces, la cifra final será un invento creativo del conductor que te dejará con mal cuerpo a la hora de pagar.

Internet y Salud: El kit de supervivencia digital

No confíes en el Wi-Fi del hotel, suele ser tan lento como un camello cargado de arena. Lo primero que debes hacer al cruzar la puerta de llegadas es buscar un stand de Orange o Vodafone Egipto.

Por menos de 15 euros tendrás datos suficientes para usar Google Maps (imprescindible para no perderte en el zoco) y para pedir un Uber. Sí, usa Uber en las ciudades; es más barato, seguro y evitas el regateo infinito.

En cuanto a tu salud, no es un mito: el «Mal de Tutankamón» es real. El agua del grifo es el enemigo número uno. Úsala solo para ducharte, y para cepillarte los dientes, utiliza agua embotellada siempre.

Lleva en tu botiquín un antibiótico de amplio espectro y fortificantes estomacales. (Créeme, nos lo agradecerás cuando estés a punto de entrar en la Gran Pirámide y tu estómago decida rebelarse sin previo aviso).

Seguridad y el acoso al turista

Egipto es un país seguro en términos de criminalidad grave, pero la insistencia de los vendedores puede resultar agotadora. Especialmente en las zonas de las Pirámides de Guiza o el Valle de los Reyes.

La regla de oro es la indiferencia amable. Un «La, shukran» (No, gracias) firme y continuar caminando sin establecer contacto visual prolongado suele funcionar. Si te detienes a mirar, ya has comenzado una negociación de 20 minutos.

Cuidado con los «guías espontáneos». Alguien se te acercará para decirte que «ese camino está cerrado» o que «por aquí hay una vista mejor». Son ganchos comerciales para llevarte a su tienda de papiros o perfumes artesanales.

¿Crucero o viaje por tu cuenta?

Si es tu primera vez, el crucero por el Nilo entre Luxor y Asuán sigue siendo la opción más inteligente. Te garantiza las visitas a los templos principales con un guía oficial y te ahorra la logística infernal de los transportes internos.

Pero cuidado con las bebidas en el barco. Suelen cobrarlas aparte y a precios europeos. Un refresco puede costarte el triple que en la calle. Revisa siempre la factura antes de firmar cada noche para evitar sustos.

La mejor hora para visitar Abu Simbel es el turno de tarde. La mayoría de los tours llegan de madrugada y hacia las 11:00 el calor es insoportable. Ir a deshora te regala fotos espectaculares sin mil personas de fondo.

Recuerda que la ropa debe ser transpirable y respetuosa. No es necesario ir tapada hasta las cejas, pero llevar los hombros cubiertos en zonas no turísticas te evitará miradas incómodas y quemaduras solares traicioneras.

Egipto te cambiará la forma de ver el mundo, pero solo si vas preparada para su caos. Es un destino que exige paciencia de hierro y una sonrisa constante. Al final, cuando veas salir el sol frente a la Esfinge, todo el regateo habrá valido la pena.

¿Tienes ya tu seguro de viaje contratado? No salgas de casa sin una cobertura médica amplia, porque una simple insolación allí puede costarte una pequeña fortuna si no estás protegida.