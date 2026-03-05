A solo media hora de Barcelona, este pueblo de piedra esconde un jardín histórico inesperado

A veces no hace falta tomar un avión para sentir que has viajado en el tiempo. A solo 30 minutos de Barcelona existe un refugio de piedra donde el reloj parece haberse detenido en el siglo XIX.

Seguro que has pasado por la zona mil veces, pero este rincón tiene algo que los otros no tienen. No es solo un pueblo bonito; es el escenario de un jardín histórico que deja en evidencia a los parques más famosos de la capital.

Hablamos de un laberinto de vegetación, fuentes románticas y estatuas que parecen susurrarte al oído mientras caminas. (Sí, nosotros también alucinamos la primera vez que cruzamos su verja).

El tesoro oculto de la arquitectura modernista

Estamos en Samalús, un núcleo que forma parte de Cànoves i Samalús, en pleno Vallès Oriental. Este lugar es famoso por sus casas señoriales, pero hay una que destaca sobre todas: el Castell de Samalús.

Lo que realmente nos vuelve locos no es solo la fachada de piedra impecable, sino el entorno que lo rodea. Es un diseño que mezcla la naturaleza salvaje con la mano experta de los mejores paisajistas de la época.

Pasear por aquí es como adentrarse en una novela de época. Tienes la sombra de árboles centenarios, el sonido constante del agua y esa sensación de exclusividad que ya no se encuentra en Park Güell o en la Ciutadella.

Debes tener en cuenta que la entrada a estos jardines suele estar restringida a eventos o visitas guiadas muy específicas. Es vital consultar la agenda municipal antes de arrancar el coche para no quedarte con las ganas en la puerta.

Por qué este jardín es diferente a todo lo que conoces

La clave está en su microclima. Gracias a su ubicación a la falda del Montseny, la vegetación aquí es mucho más exuberante y fresca que en la costa. Es el pulmón verde definitivo para escapar del asfalto.

Además, el diseño del jardín sigue las pautas del romanticismo europeo. No busques líneas rectas ni parterres aburridos. Aquí encontrarás grutas escondidas, puentes de piedra que parecen sacados de un cuento de hadas y bancos de hierro forjado donde querrás quedarte horas.

Es el lugar perfecto para esa foto de Instagram que todos te preguntarán «¿Pero dónde estás?». El contraste entre el gris de la piedra vieja y el verde intenso del musgo es simplemente magnético.

Lo mejor es que, al ser un destino menos masificado, puedes disfrutar del silencio. (Ese lujo que en Barcelona ya hemos dado por perdido, ¿verdad?).

El plan perfecto: Caminata, piedra y buena mesa

Pero Samalús no es solo el jardín. Si te animas a subir, debes recorrer sus calles estrechas donde cada ventana tiene una historia. Las casas de piedra tradicional están cuidadas con un esmero que impresiona.

Nuestra recomendación para el bolsillo: aprovecha la visita para conocer los alrededores. Estás a un tiro de piedra del Pantà de Vallforners, donde puedes estirar las piernas antes de buscar un buen restaurante de parrilla en el pueblo.

En esta zona se come de cine. El producto de proximidad es el rey y los precios aún mantienen la sensatez que se ha perdido en el centro de la ciudad. Un buen plato de mongetes del ganxet te reconcilia con el mundo.

Como truco de experta, te diré que si vas en otoño o en primavera, la luz de la tarde en este pueblo es oro puro para los fotógrafos. La piedra se vuelve naranja y el jardín cobra una vida mágica que no olvidarás.

Corre antes de que corra la voz

Este tipo de destinos suelen durar poco en secreto. En cuanto el algoritmo de las redes sociales detecta este oasis de paz, las colas comienzan a aparecer y el encanto se diluye un poco.

La ley del descanso dice que necesitas al menos un día de desconexión total a la semana para rendir el lunes. Y sinceramente, no se me ocurre un lugar mejor para «reprogramar» el cerebro que este laberinto de piedra y flores.

Prepara el calzado cómodo, carga el móvil al 100% y no te olvides de la chaqueta, que aquí arriba siempre refresca un par de grados más de lo que marca el termómetro en la Plaça Catalunya.

Nos vemos este domingo entre los jardines de Samalús o prefieres quedarte viendo otra serie en el sofá?