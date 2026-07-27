A Sant Feliu de Guíxols, la Porta Ferrada sorprende: tiene mil años y ni siquiera es una puerta

Llega el verano y nuestras escapadas hacia la Costa Brava se multiplican buscando el mar y la calma. (Sí, nosotros también nos escapamos siempre que podemos).

Sin embargo, paseamos por calles empedradas milenarias repitiendo datos falsos que hemos asumido como verdades absolutas, ignorando el verdadero origen de los monumentos que nos rodean.

El error histórico que repetimos sin dudar

Nos situamos en la bellísima localidad de Sant Feliu de Guíxols, un enclave marinero donde la historia y la brisa mediterránea se mezclan de forma perfecta. Todo el mundo cree saber qué tiene delante al alzar la vista.

El conjunto monumental del monasterio benedictino, fundado en la primera mitad del siglo X, esconde un tesoro arquitectónico que atrae a miles de curiosos cada temporada. El problema surge cuando señalamos su elemento más famoso.

Las guías turísticas y las conversaciones de sobremesa llevan décadas repitiendo un concepto erróneo que desafía por completo la lógica de la construcción medieval. Lo que ves no es lo que piensas.

Las apariencias engañan en el románico; un malentendido con el nombre puede hacerte creer en una función totalmente inventada del edificio.

La verdad sobre la misteriosa Porta Ferrada

Hablamos de la famosísima Porta Ferrada, una estructura milenaria del siglo X que corona visualmente el municipio. Su nombre nos invita a pensar automáticamente en una entrada defensiva o principal.

Pues bien, los historiadores confirman que nunca funcionó como una puerta. El término «ferrada» proviene exclusivamente de un antiguo cerrojo de hierro que aseguraba un acceso hoy completamente desaparecido.

Esta fachada única, separada unos tres metros de la iglesia románica, formaba parte en realidad de un edificio prerrománico anterior, probablemente el fastuoso palacio de un abad o de un alto mandatario carolingio.

Su estructura de tres niveles, con arcos de herradura perfectamente conservados y una armonía visual deslumbrante, demuestra una sofisticación técnica insólita para la época.

Cómo descubrir este tesoro en tu próxima escapada

Conocer estos detalles transforma radicalmente nuestra manera de hacer turismo, convirtiendo un simple paseo vacacional en una lección de arqueología viva al aire libre.

Te recomendamos alzar la vista con calma frente a la plaza del Monasterio, fijándote en los detalles de sus columnas y el juego de luces que proyectan sus arcos históricos.

Al final, entender el pasado de los rincones que visitamos nos otorga una perspectiva única y demuestra que la Costa Brava siempre guarda ases bajo la manga.

¿Eres de los que pensaban que se trataba de una puerta defensiva o te acabamos de desmontar las vacaciones?