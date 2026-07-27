A Sant Feliu de Guíxols, la Porta Ferrada sorprén: té mil anys i ni tan sols és una porta

Arriba l’estiu i les nostres escapades cap a la Costa Brava es multipliquen buscant el mar i la calma. (Sí, nosaltres també ens escapem així que podem).
No obstant això, passegem per carrers empedrats milenaris repetint dadades falses que hem assumit com a veritats absolutes, ignorant el verdader origen dels monuments que ens envolten.
Ll’error històric que repetim sense dubtar
Ens situem a la bellíssima localitat de Sant Feliu de Guíxols, un enclavament mariner on la història i la brisa mediterrània es mesclen de forma perfecta. Tothom creu saber què té davant en alçar la vista.
El conjunt monumental del monestir benedictí, fundat en la primera meitat del segle X, amaga un tresor arquitectònic que atrau milers de curiosos cada temporada. El problema ve quan assenyalem el seu element més famós.
Les guies turístiques i les converses de sobretaula porten dècades repetint un concepte erroni que desafia per complet la lògica de la construcció medieval. El que veus no és el que penses.
Les aparences enganyen en el romànic; un malentés amb el nom pot fer-te creure una funció totalment inventada de l’edifici.
La veritat sobre la misteriosa Porta Ferrada
Parlem de la famosíssima Porta Ferrada, una estructura mil·lenària del segle X que corona visualment el municipi. El seu nom ens invita a pensar automàticament en una entrada defensiva o principal.
Doncs bé, els historiadors confirmen que mai va funcionar com una porta. El terme “ferrada” prové exclusivament d’un antic forrellat de ferro que assegurava un accés hui completament desaparegut.
Esta façana única, separada uns tres metres de l’església romànica, formava part en realitat d’un edifici preromànic anterior, probablement el fastuós palau d’un abat o d’un alt mandatari carolingi.
La seua estructura de tres nivells, amb arcs de ferradura perfectament conservats i una harmonia visual deslumbrant, demostra una sofisticació tècnica insòlita per a l’època.
Com descobrir este tresor en la teua pròxima escapada
Conéixer estos detalls transforma radicalment la nostra manera de fer turisme, convertint un simple passeig vacacional en una lliçó d’arqueologia viva a l’aire lliure.
Et recomanem alçar la vista amb calma enfront de la plaça del Monestir, fixant-te en els detalls de les seues columnes i el joc de llums que projecten els seus arcs històrics.
Al final, entendre el passat dels racons que visitem ens atorga una perspectiva única i demostra que la Costa Brava sempre guarda asos sota la màniga.
Eres dels qui pensava que es tractava d’una porta defensiva o et acabem de desmuntar les vacances?