Així és l’exclusiu palauet del segle XVIII on viu Kiko Matamoros: 400 metres quadrats i sis salons als Àustries

Vivir en un palacete del siglo XVIII suena a sueño inalcanzable para la mayoría. Sin embargo, para Kiko Matamoros y su esposa, la influencer Marta López Álamo, es su realidad cotidiana desde el año 2021.

La pareja ha logrado detener el tiempo en pleno corazón de Madrid. Su hogar no es un piso cualquiera, sino una joya arquitectónica que respira historia en cada uno de sus rincones. *(Reconocemos que nos daría miedo romper algo nada más entrar)*.

Situado estratégicamente en el barrio de los Austrias, la vivienda se encuentra a pocos pasos del Palacio Real. Es una de las zonas más codiciadas y turísticas de la capital, donde comparten acera con vecinos de la talla de Viggo Mortensen o Alaska y Mario Vaquerizo.

400 metros cuadrados de puro lujo y excentricidad

El tamaño aquí sí que importa. Hablamos de una superficie de 400 metros cuadrados que parece no tener fin. La distribución está pensada para el máximo confort: cinco dormitorios, cuatro baños completos y tres salas que son el epicentro de su vida social.

Pero lo que realmente detiene el scroll es su decoración. Kiko y Marta han huido del aburrido minimalismo para abrazar una mezcla explosiva de estilos. «Es una casa con alma propia», comentan aquellos que han podido cruzar el umbral del palacete.

En la sala principal, el absoluto protagonista es un sofá de terciopelo rojo que compite en atención con un piano de cola. Es el rincón donde la elegancia clásica se encuentra con la modernidad más vibrante.

DATO CLAVE: Uno de los objetos más virales de la casa es una estatua de un tigre de cerámica a tamaño casi real. Una pieza que define perfectamente la fuerte personalidad de la pareja.

El secreto bajo sus pies: adiós al parquet

Hay un detalle que ha sorprendido a los expertos en interiorismo. En lugar de los habituales suelos de madera o mármol, la pareja ha optado por cubrir gran parte de la estancia con una moqueta de color gris.

Este elemento aporta una calidez inmediata y un silencio sepulcral, transformando el palacete en un auténtico oasis de calma frente al bullicio exterior de las zonas turísticas madrileñas.

La zona del comedor sigue esta línea de contrastes. Han instalado una imponente mesa de mármol negro rodeada de butacas clásicas en color azul celeste. Todo iluminado por una lámpara de diseño contemporáneo que rompe la estética del siglo XVIII del edificio.

¿Cuánto cuesta mantener este estilo de vida?

Es la pregunta que todos se hacen: ¿cómo se paga una vivienda así? El colaborador de televisión no se ha escondido y ha confirmado que sus ingresos conjuntos superan los 20.000 euros mensuales.

De esta cifra, destinan aproximadamente 3.500 euros al mes al alquiler de este palacete. Un precio que, teniendo en cuenta las dimensiones y la ubicación privilegiada, muchos consideran una auténtica oportunidad de mercado.

La vivienda también cuenta con un gimnasio privado totalmente equipado, esencial para las rutinas de entrenamiento que ambos comparten diariamente en sus redes sociales.

En definitiva, Kiko Matamoros ha pasado de ser el rostro indispensable de la prensa del corazón a el dueño de uno de los secretos inmobiliarios mejor guardados de Madrid. ¿Te imaginabas que su refugio fuera tan clásico?