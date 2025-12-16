Un dels pobles més bonics de la Catalunya Nord: a menys de dues hores de l’Empordà, l’escapada perfecte per a la tardor

Envoltada de muralles centenàries i amb un patrimoni declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, aquesta vila medieval és una escapada ideal per a la tardor. A menys de dues hores de l’Empordà, ofereix calma, història i una llum que en aquesta època de l’any adquireix una màgia especial.
Als peus dels Pirineus, a la confluència dels rius Têt i Cady, Villefranche-de-Conflent manté intacte el seu traçat medieval. Després del Tractat dels Pirineus de 1659, es va convertir en una plaça fortificada de gran importància, reforçada pel prestigiós enginyer militar Vauban. Avui, passejar-hi és fer un viatge al passat entre muralles, galeries subterrànies, esglésies romàniques i racons plens d’història.
Una vila entre muralles i muntanyes: història viva del Conflent
Fundada l’any 1095, Villefranche va néixer com a vila franca amb l’objectiu d’impulsar el comerç i la repoblació del territori.
Amb el pas dels segles, es va consolidar com un enclavament estratègic entre el Rosselló, la Cerdanya i les valls interiors del Conflent.
Les primeres muralles es van alçar al segle XII, i posteriorment s’hi van afegir torres semicirculars i portes defensives.
El traçat urbà s’ha preservat gairebé intacte, amb dos carrers principals, Rue Saint-Jacques i Rue Saint-Jean, flanquejats per cases de pedra rosada i finestres amb reixes de forja.
Vauban i la fortificació perfecta: de la frontera al patrimoni
Després del canvi de sobirania, el rei Lluís XIV ordenà reforçar els punts clau de la nova frontera.
Entre 1669 i 1679, Vauban redissenyà completament el sistema defensiu: bastions, ravelins, murs doblegats i controls d’accés.
La seva intervenció culminà amb la construcció del Fort Libéria, entre 1681 i 1683, situat en una elevació sobre la vila.
Aquest fort es comunica amb el nucli antic mitjançant una escala subterrània de 734 graons, coneguda com la “mille marches”.
Tot el conjunt forma part del patrimoni mundial de la UNESCO, dins la xarxa de “Fortificacions de Vauban”.
Què veure i fer a la tardor a Villefranche-de-Conflent
L’arribada de la tardor transforma la vila. L’entorn de muntanya es tenyeix de tons daurats i vermellosos, i els carrers es buiden de turistes. Pots recórrer les muralles medievals, visitar el Fort Libéria (a peu o amb minibús), entrar a l’església de Sant Jaume o perdre’t entre botigues d’artesania. També pots explorar les covetes de Canalettes, la misteriosa Cova Bastera (també fortificada), o pujar al Train Jaune, el famós tren panoràmic dels Pirineus.
Rutes, coves i panoràmiques: el territori que l’envolta
Des de la vila pots fer excursions fàcils pels voltants, caminar entre vinyes velles, seguir el curs del riu Tet, o enfilar-te cap a Vernet-les-Bains o Casteil.
La zona és ideal per a fotògrafs, senderistes i amants del patrimoni natural i cultural. La llum clara de la tardor ressalta cada detall de les pedres, les fulles i els turons.
Com arribar-hi des de l’Empordà i què cal saber
Des de Figueres o Girona, el trajecte en cotxe és directe i molt accessible: aproximadament 1 h 30 min a 2 h, segons el punt de sortida.
La millor ruta passa per la D900 i la N116, seguint el curs del riu Tet fins a l’entrada de Villefranche.
També hi ha tren fins a Perpinyà i connexió amb la línia del Train Jaune, que surt des de la mateixa estació del poble.
Un pas enrere en el temps, a la mida d’un cap de setmana
Tant si busques una escapada curta com si vols redescobrir el teu entorn, Villefranche-de-Conflent és una destinació ideal per reconnectar amb la història i la natura. Els murs de pedra parlen, les escales antigues grinyolen i l’aire de muntanya t’acompanya mentre passeges sense pressa.
T’hi atreveixes? Aquest cap de setmana, fes un salt enrere… i descobreix la màgia d’una vila que resisteix el pas del temps.