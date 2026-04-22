Surt a la llum el Top 10 mundial de platges: només un representant d’Amèrica Llatina hi és present

L’excel·lència turística no és fàcil d’assolir, i menys quan es tracta de competir amb destinacions paradisíaques de tot el planeta. Tanmateix, un país de la regió ha aconseguit trencar motlles en posicionar una de les seves joies costaneres dins de les deu millors platges del món d’aquest 2026.
No es tracta de Mèxic ni de les famoses costes de Punta Cana. El reconeixement ha recaigut sobre Brasil, que amb el seu impressionant arxipèlag de Fernando de Noronha ha aconseguit captivar els experts i viatgers més exigents. La seva platja estrella, Baia do Sancho, repeteix com un referent de bellesa inalterada.
El que fa especial a aquesta destinació no és només la seva estètica de postal, sinó la seva ferma aposta per les experiències privades i sostenibles. En un món on el turisme massiu està degradant molts ecosistemes, Brasil ha decidit protegir aquest entorn amb polítiques d’accés restringit que garanteixen una connexió real amb la natura.
Visitar aquest indret requereix planificació i un respecte absolut pel medi ambient. És l’únic lloc on el temps sembla aturar-se mentre t’envolten penya-segats de roca volcànica i una fauna marina que conviu en harmonia amb els banyistes. (I sí, nosaltres també estem buscant vols per comprovar si el blau de l’aigua és tan real com a les fotos).
Fernando de Noronha: L’exclusivitat com a bandera
L’arxipèlag no és una destinació convencional. Situat a l’oceà Atlàntic, a uns 350 quilòmetres de la costa nord-est de Brasil, aquest lloc ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La seva entrada al Top 10 mundial és el resultat d’un equilibri perfecte entre luxe i conservació.
La gestió de l’espai és el seu benefici estrella. En limitar el nombre diari de turistes, s’evita la saturació i es protegeix la biodiversitat. Aquesta estratègia ha permès que platges com Baia do Sancho mantinguin la seva puresa, oferint una pau que és gairebé impossible de trobar en altres platges del Carib.
Caminar per la seva sorra fina o fer busseig entre tortugues i dofins no és només una activitat d’oci; és una inversió en el benestar emocional. La natura, quan es presenta en el seu estat més salvatge, té la capacitat de resetejar el nostre sistema nerviós.
Per què Amèrica Llatina només ha colat un país?
La llista, dominada sovint per illes remotes del Pacífic o costes de la Mediterrània, és cada vegada més exigent. La selecció del 2026 ha valorat per sobre de tot la infraestructura sostenible i la qualitat de l’aigua, dos factors on molts països llatinoamericans encara tenen marge de millora.
Brasil ha entès que el futur del turisme no passa per la quantitat, sinó per la qualitat de l’impacte. Aquesta és una decisió intel·ligent que permet mantenir preus competitius per a un mercat d’alt nivell mentre es preserva el recurs més valuós: el paisatge.
Altres destinacions de la regió, tot i tenir una bellesa natural innegable, han patit les conseqüències de l’urbanisme descontrolat. Fernando de Noronha, en canvi, es manté com un bastió on la mà de l’home és gairebé invisible.
La lliçó de Baia do Sancho
Arribar a la millor platja de Brasil no és senzill. Cal descendir per escales tallades a la roca i passar per passadissos estrets, un “peatge” que filtra els visitants i manté la mística del lloc. Aquesta dificultat d’accés és part del seu encant i la seva millor defensa.
Sabies que l’illa té una taxa de preservació ambiental que cada turista ha de pagar per dia d’estada? Aquests fons es reinverteixen directament en el manteniment de l’ecosistema, creant un model d’economia circular que és exemple per a tot el continent.
Viatjar a Baia do Sancho és, en definitiva, fer un pacte amb la natura. És l’oportunitat de descobrir que el luxe no resideix en un hotel de cinc estrelles, sinó en la possibilitat de banyar-te en una aigua tan pura que et permet veure el fons fins i tot a grans profunditats.
Al final, el rànquing mundial només confirma el que molts ja sospitaven: Brasil té la clau per fer del turisme una eina de conservació i no de destrucció.
Continuaràs somiant amb el paradís des del sofà o posaràs Fernando de Noronha a la teva llista de destinacions imprescindibles per a aquest any?