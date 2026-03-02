L&#039;escapadeta
El poble de cinema a 40 minuts de Girona on es va rodar Joc de Trons i sembla un escenari medieval real
Pedro Corchado Fontserè
02/03/2026 09:45

A l’interior de Girona hi ha una vila que es recorre en poques hores, però es recorda durant anys per un motiu: conserva un conjunt medieval excepcional i molt fàcil de visitar. La Generalitat agrupa els seus punts clau a la fitxa oficial de patrimoni cultural dedicada a la vila, amb idees per planificar l’escapada.

El més interessant és que el gran icona fotogràfic no és el més singular que t’hi trobaràs. Hi ha un espai molt més discret, de pedra i amb lectura històrica, que sovint queda fora de la primera mirada. Aquest detall és el que converteix la visita en alguna cosa més que un passeig bonic.

El destí és Besalú, a la comarca de la Garrotxa. La seva imatge més reconeixible és el pont medieval fortificat sobre el riu Fluvià, un accés monumental que concentra història, arquitectura i una posada en escena difícil d’igualar a Catalunya.

Per què Besalú funciona tan bé com a escapada de cap de setmana

Un nucli històric compacte i amb fites encadenades

Besalú té un avantatge pràctic: no obliga a triar entre “veure molt” o “anar amb presses”. El nucli antic està molt concentrat i permet enllaçar els imprescindibles a peu, amb parades curtes i sense grans desplaçaments. A nivell turístic, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona l’inclou entre les visites recomanades a la seva pàgina de destinació, amb informació per preparar el recorregut i localitzar l’oficina de turisme. Ho pots consultar a la fitxa oficial de Besalú a Costa Brava Pirineu de Girona.

La visita sol començar pel mateix punt: el pont. Però, a partir d’aquí, el pla s’ordena sol amb un passeig per carrers empedrats i places petites. En poques illes apareixen edificis religiosos, restes de muralla i racons amb sensació de vila medieval “real”, no recreada.

La clau no és només la foto: és el valor històric

Besalú no és un decorat. Va ser capital d’un comtat medieval i conserva una trama urbana que explica aquella etapa. La Generalitat remarca aquest pes històric en el seu contingut sobre Besalú i Beuda, on descriu Besalú com una referència del patrimoni medieval i un viatge a l’Edat Mitjana per la conservació del conjunt urbà. Aquesta perspectiva es desenvolupa a l’article de Patrimoni Cultural sobre el llegat medieval de Besalú.

Per això, el viatge funciona fins i tot sense “agenda de museu”: el patrimoni està integrat en el passeig. És una escapada ideal per combinar història, gastronomia local i un ritme tranquil, amb possibilitat d’ampliar el pla per la Garrotxa si es disposa de més temps.

El pont que marca l’accés i què has de mirar de debò

Un traçat romànic amb torre i arcs desiguals

El Pont Vell és el gran símbol. La seva estructura angular, els arcs de mida diferent i el caràcter fortificat el converteixen en una entrada escènica. En descripcions històriques es recull que el pont és fruit de reformes i reconstruccions al llarg dels segles, amb referències documentals antigues i restauracions posteriors. El més important per al visitant és la lectura visual: no és un pont “recte” i uniforme, sinó una peça que s’adapta a la roca, al riu i a les necessitats defensives.

Si vols treure profit a la visita, val la pena fixar-se en tres elements: la torre central, el canvi de direcció del traçat i la sensació de “porta” cap al nucli històric. Aquesta combinació explica per què s’ha convertit en la postal més repetida de la vila.

Millors moments per veure’l i enquadraments que no fallen

Besalú sol tenir força afluència en caps de setmana i festius. Per gaudir del pont amb calma, l’estratègia és simple: arribar d’hora o a última hora de la tarda. A més d’evitar aglomeracions, la llum lateral ajuda a ressaltar el relleu de la pedra i dona volum als arcs.

  • Foto clàssica: des de la ribera, amb el pont en diagonal i la torre centrada.
  • Foto de detall: pedra, tallamars i juntes, per captar textura romànica.
  • Passeig lent: creuar-lo sense presses, mirant cap al llit del riu per entendre l’alçada i el traçat.
El poble medieval millor conservat de Catalunya: té pont romà, micvé i mercat històric

L’espai discret que explica la singularitat de la vila

El miqvé medieval, una raresa patrimonial

Més enllà del pont, Besalú amaga un element molt poc comú en el patrimoni peninsular: un miqvé medieval. És un bany ritual jueu, excavat a la pedra i vinculat a la presència històrica d’una comunitat jueva a la vila. No impressiona per la mida, sinó pel que representa: una peça patrimonial que parla de vida quotidiana, ritus i diversitat històrica a l’Edat Mitjana.

Aquesta és la parada que sovint canvia la percepció del visitant. Fins aquell moment, Besalú pot semblar “un altre poble bonic de pedra”. Després, la lectura s’amplia: el conjunt no només es conserva, també explica històries socials i religioses que no són a simple vista.

Com encaixar aquesta visita en un recorregut breu

Si vas just de temps, l’ordre més eficient és: pont, centre històric, parades patrimonials, i tancament gastronòmic. L’avantatge és que tot es fa caminant. I si vols informació pràctica en arribar, hi ha oficina de turisme municipal amb ubicació a tocar de l’accés principal del nucli antic, tal com recullen portals turístics institucionals.

Pla d’1 dia i pla de 2 dies per aprofitar Besalú

Ruta d’1 dia per a una primera visita

FranjaPlaPer què
MatíPont Vell i passeig per la riberaMillor llum, menys gent i primera visió del conjunt
MigdiaCentre històric i placesRecorregut còmode i perfecte per aturar-se a dinar
TardaPatrimoni singular i racons medievalsVisita amb calma i fotos amb llum més suau

Si t’hi quedes a dormir: com estirar l’escapada

Per a un cap de setmana complet, Besalú encaixa bé com a base per explorar altres punts de la Garrotxa. La zona combina paisatge volcànic, pobles petits i rutes curtes, de manera que és fàcil alternar patrimoni i natura sense grans desplaçaments. El portal turístic del territori, gestionat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, ofereix idees i context de la comarca dins la seva xarxa de destinacions.

Un consell pràctic: si viatges en temporada de calor, reserva el passeig urbà per a les hores centrals i deixa els recorreguts més oberts per a primera hora o última. Així guanyes comoditat i millor llum per a fotografia.

El que convé saber abans d’anar-hi

Tres recomanacions perquè el pla surti rodó

  • Evita l’hora punta: arribar d’hora canvia completament l’experiència del pont i del nucli històric.
  • Porta calçat còmode: l’empedrat i els pendents suaus es gaudeixen més sense presses.
  • No et quedis només amb la foto: busca el patrimoni menys evident, perquè aquí hi ha el diferencial.

Besalú té una cosa que pocs destins aconsegueixen: funciona per a qui vol una escapada ràpida i també per a qui busca capes d’història. El pont és el reclam, però el valor real és en el que apareix després, quan la pedra deixa de ser estètica i es converteix en relat.

